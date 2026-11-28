Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào chiều ngày 28/11, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), các cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức và doanh nghiệp đồng hành.

Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, TS. Trần Đức Lai phát biểu tại Lễ bế mạc và trao giải Thiết kế điện tử Việt Nam 2026

REV thúc đẩy phát triển nhân lực công nghệ cao

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, TS. Trần Đức Lai cho biết cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng kỹ thuật cả nước. Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 được phát động từ tháng 6 với chủ đề "AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh", hướng nghiên cứu được Chủ tịch Hội REV đánh giá phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hiện nay.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi nhận 270 hồ sơ từ 61 trường, viện nghiên cứu, thu hút 1.017 sinh viên, gần gấp đôi năm 2025. TS. Trần Đức Lai nhận định kết quả đã phản ánh sức hút của cuộc thi và khát vọng chinh phục lĩnh vực thiết kế điện tử của thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Ban Tổ chức đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, tư duy sáng tạo và tinh thần bền bỉ của các đội, khi nhiều đề tài thể hiện nền tảng kỹ thuật vững, tư duy thiết kế hiện đại, có tính ứng dụng thực tiễn cao và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, cuộc thi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp công nghệ số. Các định hướng này đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ kỹ sư làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TS. Trần Đức Lai đánh giá năng lực sinh viên thể hiện qua cuộc thi là nền tảng để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ số và thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ. Cùng quan điểm, TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, nhận định các dự án dự thi góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển giáo dục, đào tạo trong các trường đại học, học viện.

Kiến tạo hệ sinh thái Viện, Trường, Doanh nghiệp

Hệ sinh thái gắn kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cũng được thể hiện qua chương trình giao lưu, chia sẻ và kết nối giữa sinh viên với doanh nghiệp trong khuôn khổ lễ trao giải.

"Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ giữa Viện, Trường, Doanh nghiệp, khơi dậy đam mê nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao ngay từ trên ghế nhà trường", TS. Trần Đức Lai nhấn mạnh.

Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 có sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ dự lễ có TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo.

Về phía doanh nghiệp, Huawei Việt Nam là nhà tài trợ Kim cương; Viettel IDC và Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng là nhà tài trợ Vàng; VNPT Technology là nhà tài trợ Bạc; Công ty cổ phần công nghệ TM là nhà tài trợ Đồng.

Về phía nhà trường, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn cùng Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã cử đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm phối hợp tổ chức các vòng thi. Thay mặt đơn vị đăng cai, TS. Trần Thế Sơn gửi lời cảm ơn tới Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam với tư cách đơn vị chủ trì, cùng các cơ sở giáo dục đại học, học viện, nhà tài trợ, doanh nghiệp, Hội đồng Giám khảo và các đội thi đã góp phần làm nên thành công của cuộc thi năm nay.

TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, phát biểu thay mặt đơn vị đăng cai

Giải Nhất thuộc về đội MLIoT RedgeSCUE của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM, với phao cứu hộ tự hành tích hợp Edge AI, đồng thời nhận giải Được yêu thích nhất.

Hai giải Nhì thuộc về Học viện Kỹ thuật mật mã và Đại học Phenikaa. Ba giải Ba được trao cho Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Quy Nhơn và Liên trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật - Đại học Khoa học Tự nhiên. Bốn giải Khuyến khích thuộc về Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Học viện Kỹ thuật Quân sự, liên trường Đại học FPT TP. HCM - Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. HCM và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. HCM). Trong đó, hai đội Việt - Hàn và Học viện Kỹ thuật Quân sự nhận thêm giải phụ Tiềm năng và Sáng tạo.

REV cam kết tiếp tục tạo bệ phóng cho lực lượng kỹ thuật trẻ

Thay mặt REV, TS. Trần Đức Lai khẳng định Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, kết nối chuyên gia với doanh nghiệp và tạo thêm cơ hội để sinh viên phát triển, ứng dụng các sản phẩm công nghệ. Chủ tịch Hội REV nhấn mạnh điện tử và bán dẫn là những công nghệ chiến lược, giữ vai trò trụ cột trong chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.

"Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, tăng cường kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, tạo thêm nhiều bệ phóng công nghệ chất lượng cho giới trẻ", TS. Trần Đức Lai khẳng định.

Thành công của cuộc thi có sự đóng góp từ nhiều tập thể, cá nhân. TS. Trần Đức Lai cảm ơn các chuyên gia trong Ban Giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan; các thầy cô hướng dẫn đã đồng hành cùng sinh viên; các cơ quan thông tấn, báo chí đã lan tỏa thông tin về cuộc thi. Cùng với các cơ quan bảo trợ, nhà tài trợ và ba đơn vị đăng cai, những lực lượng này góp phần củng cố mạng lưới kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp mà REV đang xây dựng.

Ban Tổ chức, đại biểu và các đội đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026, Đà Nẵng, ngày 28/11

Chủ tịch REV bày tỏ tin tưởng các đội vào chung kết, đặc biệt là những đội đoạt giải, sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của ngành điện tử Việt Nam.

Từ phía nhà trường, TS. Trần Thế Sơn cũng đặt kỳ vọng vào thế hệ sinh viên tham gia cuộc thi. Ông cho rằng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. Sinh viên sẽ là lực lượng quan trọng trong hành trình xây dựng Việt Nam dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS. Trần Thế Sơn cho biết "những kinh nghiệm, kiến thức, sự kết nối với chuyên gia và doanh nghiệp có được từ cuộc thi sẽ là nguồn vốn quý giá để các bạn tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp".

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng những kỹ sư, nhà nghiên cứu, doanh nhân công nghệ tài năng, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và đất nước trong sinh viên.

Với 1.017 sinh viên đến từ 61 trường, viện nghiên cứu và 10 sản phẩm AI nhúng góp mặt tại vòng chung kết, cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 thể hiện vai trò kết nối của REV giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa định hướng phát triển khoa học công nghệ với hoạt động nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của đất nước.