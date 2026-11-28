Cụ thể, từ nay đến hết 31/12/2026, FPT Shop sẽ triển khai chương trình trợ giá lên đến 1.100.000 đồng khi khách hàng mua điện thoại hỗ trợ 4G/5G kèm SIM FPT F99.

Chương trình đồng hành cùng người dùng trong quá trình chuyển đổi từ 2G lên 4G/5G,

Chương trình nhằm đồng hành cùng người dùng trong quá trình chuyển đổi từ 2G lên 4G/5G, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị với mức chi phí hợp lý, đồng thời tận hưởng trải nghiệm kết nối ổn định trên nền tảng công nghệ mới.

Chương trình áp dụng cho các mẫu điện thoại hỗ trợ 4G/5G thuộc phân khúc dưới 5.000.000đ đồng, bao gồm Nubia V80, Tecno Spark 50, Honor Play 20, Xiaomi A7 và Xiaomi A7 Pro.

Áp dụng cho khách mua các mẫu điện thoại từ 2,5 đến 5 triệu đồng

Theo đó, Honor Play 20 New Model có giá niêm yết 4.990.000 đồng; Nubia V80 Design gồm ba phiên bản: 4GB 128GB giá 3.690.000 đồng, 8GB 128GB giá 4.490.000 đồng và 8GB 256GB giá 4.790.000 đồng. Bên cạnh đó, Tecno Spark 50 4GB 128GB có giá niêm yết 4.990.000 đồng; Xiaomi Redmi A7 3GB 64GB giá 3.890.000 đồng và Xiaomi Redmi A7 Pro 4GB 128GB giá 4.990.000 đồng.

Khi chọn sở hữu các dòng điện thoại trên kèm SIM FPT F99 và đăng ký gói cước trong kỳ hạn 12 tháng, khách hàng được hưởng mức giảm trực tiếp vào giá bán thiết bị khi thanh toán, cụ thể là1.100.000 đồng đối với thuê bao trả sau và 600.000 đồng đối với thuê bao trả trước.

Chỉ với 99.000 đồng mỗi tháng khách hàng có 2GB tốc độ cao mỗi ngày cùng 500 phút gọi thoại/ tháng

Như vậy, chỉ với 99.000 đồng/tháng, gói cước F99 được FPT MVNO thiết kế dành riêng cho nhóm khách hàng chọn sở hữu các dòng điện thoại trên tại hệ thống, tập trung đáp ứng nhu cầu kết nối hằng ngày với chi phí phù hợp.

Gói cước mang đến 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, cùng 500 phút gọi thoại/tháng tới các thuê bao FPT và MobiFone và 60 phút gọi thoại/tháng tới các thuê bao ngoại mạng khác, đáp ứng nhu cầu truy cập Internet, liên lạc, làm việc và giải trí trực tuyến.

Thông qua chương trình này, FPT Shop tiếp tục đồng hành cùng người dùng trong việc tiếp cận các công nghệ mới, đồng thời không ngừng cập nhật sản phẩm và thiết kế các giải pháp phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng.

Khách hàng có thể đến cửa hàng FPT Shop gần nhất, truy cập website hoặc liên hệ hotline 1800 6601 để được tư vấn, hỗ trợ thông tin chi tiết.