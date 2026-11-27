Đáng chú ý, trong tuần lễ khai trương, cửa hàng triển khai nhiềh chương trình ưu đãi với nhiều hoạt động dành cho khách hàng khi đến tham quan mua sắm.

Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI tại số 9 đường Ba Tháng Hai

Có thể nói, cùng với Cửa hàng Trực tuyến HUAWEI đi vào hoạt động từ đầu năm nay, Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm của người dùng từ trực tuyến đến trực tiếp.

Nơi đây, khách hàng có thể tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm, cũng như tiếp cận các dịch vụ tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ hậu mãi.

Đồng thời, Cửa hàng Dịch vụ cũng là lời cam kết của Huawei đưa công nghệ đến gần hơn với khách hàng thông qua những trải nghiệm thiết thực.

Nơi đây sẽ trưng bày tất cả các sản phẩm công nghệ của Huawei

Chia sẻ tại lễ khai trương, ông Jason Chen, Giám đốc Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng HUAWEI Việt Nam, cho biết: “Sau khi ra mắt cửa hàng trực tuyến, chúng tôi mong muốn mở rộng thêm điểm chạm trực tiếp để khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, nhận tư vấn phù hợp với nhu cầu cũng như được hỗ trợ trong quá trình sử dụng. Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI chính là điểm chạm tiếp theo trong hành trình ấy. Thông qua việc kết hợp các kênh trực tuyến và trực tiếp, Huawei mong muốn mang đến trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn, đồng thời củng cố cam kết các công nghệ và dịch vụ Huawei luôn đồng hành cùng khách hàng Việt Nam”.

Tầng 1 là không gian trải nghiệm và mua sắm

Cửa hàng Dịch vụ Huawei được thiết kế với 2 tầng với hai chức năng riêng biệt. Theo đó, tầng 1 là không gian trải nghiệm và mua sắm, nơi trưng bày các thiết bị thuộc hệ sinh thái Huawei như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe, và máy tính bảng. Khách hàng có thể trực tiếp dùng thử, khám phá tính năng và nhận tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Tầng 2 là không gian tư vấn và hỗ trợ dịch vụ

Tầng 2 là không gian tư vấn và hỗ trợ dịch vụ nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sửa chữa thiết bị, mang đến thêm một địa điểm tiếp cận dịch vụ chính hãng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm ở tầng 1 và khu vực tư vấn, hỗ trợ ở tầng 2 tạo nên mô hình cửa hàng đáp ứng nhiều giai đoạn trong hành trình khách hàng, từ tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm đến sử dụng và tiếp nhận hỗ trợ.

Trong buổi sáng khai trương, như một lời chào mang dấu ấn địa phương, Huawei dành tặng bánh mì Sài Gòn cho những khách hàng đầu tiên có mặt tại cửa hàng. Không khí ngày khai trương tiếp tục được khuấy động với nghi thức cắt băng khánh thành, các hoạt động trải nghiệm sản phẩm và sự tham gia của khách mời.

Huawei mang đến rất nhiều ưu đãi nhân dịp khai trương

Bên cạnh các hoạt động diễn ra trong ngày đầu tiên, Huawei cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đến trải nghiệm, mua sắm và sử dụng dịch vụ tại Cửa hàng. Cụ thể, từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2026, khách hàng mua sắm trực tiếp và thực hiện check-in tại cửa hàng sẽ được hưởng các ưu đãi:

Ưu đãi khi mua sản phẩm

Mua HUAWEI WATCH 6 Series: Tặng 1 máy massage cầm tay.

Mua HUAWEI WATCH KIDS X1 hoặc HUAWEI WATCH GT 7 Series: Tặng 1 bình giữ nhiệt dung tích 900 ml.

Mua các dòng sản phẩm Huawei khác: Giảm giá đến 200.000 đồng.

Ưu đãi chăm sóc thiết bị

Trong tháng đầu tiên kể từ ngày khai trương: Miễn phí dán màn hình điện thoại, đồng hồ và vệ sinh thiết bị.

Trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày khai trương: Miễn phí tiền công sửa chữa trị giá 250.000 đồng, không bao gồm chi phí linh kiện.

Ngoài ra, trong thời gian khai trương, khách hàng khi đặt xe đến Cửa hàng Dịch vụ Huawei bằng Green SM sẽ được áp dụng mã giảm giá 25% cho mỗi chiều đặt xe, tối đa 75.000 đồng với Green Bike, và tối đa 150.000 đồng với Green Car.