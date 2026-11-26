Ngày 25/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính tổ chức hội thảo “Khơi thông nguồn vốn – Động lực thúc đẩy đầu tư bền vững cho doanh nghiệp”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, tài chính, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung phân tích những rào cản trong huy động, phân bổ và tiếp cận nguồn vốn; đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Điều gì cản trở doanh nghiệp tiếp cận vốn?

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh quốc tế gia tăng và các yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng cao, nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng đối với quá trình mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp.

Theo ông, khơi thông nguồn vốn không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Quang cảnh hội thảo.

Phân tích những rào cản trong tiếp cận vốn, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chỉ ra bốn điểm nghẽn chính.

Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khi tiếp cận tín dụng ngân hàng do bất đối xứng thông tin, thiếu minh bạch tài chính và cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả.

Thứ hai, thị trường vốn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng thương mại, trong khi doanh nghiệp có nhu cầu vốn trung và dài hạn nhưng nguồn huy động của ngân hàng chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn, tạo ra sự lệch pha về kỳ hạn.

Thứ ba, chi phí vốn thực tế không chỉ nằm ở lãi vay mà còn bao gồm chi phí chuẩn bị hồ sơ, tuân thủ, thời gian chờ đợi thủ tục hành chính và rủi ro thay đổi chính sách. Những yếu tố này có thể làm tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Thứ tư, mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực lớn cho các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Theo phân tích tại hội thảo, các lĩnh vực này cần đóng góp từ 3-5% vào tốc độ tăng trưởng chung, tạo thêm áp lực đối với khả năng đáp ứng vốn của nền kinh tế.

Bổ sung góc nhìn về sự mất cân đối giữa các kênh dẫn vốn, TS. Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, dẫn số liệu từ báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2026.

Theo đó, lượng vốn huy động bình quân qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2023-2026 ước đạt khoảng 62 tỷ USD mỗi năm, trong khi con số từ thị trường chứng khoán khoảng 2,9 tỷ USD.

Ông cũng cho biết hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam gặp khó khăn khi tiếp cận vốn do rào cản tài sản thế chấp. Khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy khoảng 21% doanh nghiệp Việt Nam coi tiếp cận tài chính là trở ngại hàng đầu.

Theo TS. Phí Vĩnh Tường, một số doanh nghiệp có dự án khả thi nhưng vẫn khó chứng minh năng lực tài chính do hệ thống kế toán chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin thiếu minh bạch, trong khi ngân hàng còn thiếu công cụ thẩm định dòng tiền và thường dựa nhiều vào tài sản bảo đảm.

Một điểm nghẽn khác được đề cập là tiến độ giải ngân đầu tư công. Theo số liệu được nêu tại hội thảo, đến tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 65,9% kế hoạch, tương ứng gần 350.000 tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.

Đổi mới tín dụng, phát triển thị trường vốn

Để tháo gỡ các rào cản, các chuyên gia cho rằng cần triển khai đồng bộ giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, đổi mới hoạt động tín dụng đến đa dạng hóa kênh huy động vốn.

Về thể chế, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện các quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, tài sản và tín dụng, qua đó giảm rủi ro pháp lý và chi phí vốn cho doanh nghiệp. Trong đó, cần thúc đẩy cơ chế đăng ký, định giá và xử lý tài sản bảo đảm phi truyền thống như quyền sở hữu trí tuệ, các khoản phải thu; đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phục hồi và phá sản doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chia sẻ tại hội thảo

Đối với hệ thống ngân hàng, các ý kiến tại hội thảo đề xuất chuyển dần từ phương thức cho vay chủ yếu dựa trên tài sản thế chấp sang đánh giá năng lực kinh doanh, dòng tiền tương lai, chất lượng đơn hàng và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Việc khai thác dữ liệu từ hóa đơn điện tử, hải quan và bảo hiểm xã hội được xem là một hướng đi giúp cải thiện hoạt động đánh giá tín nhiệm. Cùng với đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao chất lượng hệ thống kế toán, minh bạch thông tin tài chính để tăng khả năng tiếp cận các định chế tài chính.

Một giải pháp khác là thiết kế lại cơ chế bảo lãnh tín dụng theo hướng chuyên nghiệp, có chia sẻ rủi ro. Bà Phạm Thị Hồng Yến đề xuất rà soát các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương hoạt động kém hiệu quả, tập trung nguồn lực vào cơ chế đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia chuỗi cung ứng hoặc triển khai dự án xanh.

Trong khi đó, TS. Phí Vĩnh Tường kiến nghị nâng cao chất lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập và mở rộng cơ sở nhà đầu tư định chế có nguồn vốn dài hạn. Việc phát triển cân bằng thị trường vốn trung và dài hạn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo thêm lựa chọn huy động vốn cho doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Hồng Yến cũng đề xuất thúc đẩy các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đồng đầu tư công tư với cơ chế thoái vốn minh bạch và nguyên tắc chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Trong ngắn hạn, khu vực công cần đẩy nhanh thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đã nghiệm thu để bổ sung dòng tiền cho doanh nghiệp.

Để bảo đảm các giải pháp được triển khai hiệu quả, bà Yến cho rằng cần tăng cường giám sát việc thực thi chính sách tại các bộ, ngành và địa phương. Các chỉ tiêu đánh giá định kỳ cần gắn với thực tế tiếp cận vốn của doanh nghiệp, trong đó có tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô tín dụng dựa trên dòng tiền và thời gian xử lý hồ sơ.

Thông qua các trao đổi tại hội thảo, các đại biểu kỳ vọng những kiến nghị về hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn nguồn vốn. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.