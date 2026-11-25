Định hướng phát triển công nghiệp xanh sau 25 năm

Công ty CP SHINEC tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, giai đoạn 26/11/2001 đến 26/11/2026, vào sáng 25/11 với chủ đề Thắp lửa nhân tâm. Buổi lễ có sự tham dự của ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cùng đại diện sở, ban, ngành thành phố và đối tác trong, ngoài nước. Thành lập năm 2001, SHINEC bắt đầu ghi dấu ấn qua hạng mục thi công nội thất du thuyền Emeraude năm 2003, trước khi khởi công Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền vào tháng 11/2008.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty Cổ phần SHINEC

Sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn, SHINEC tái cơ cấu vào năm 2015 và tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng sinh thái. Doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác quốc tế, áp dụng công nghệ và xây dựng chuỗi cộng sinh công nghiệp, tức là mô hình các nhà máy trao đổi, tận dụng phụ phẩm, năng lượng hoặc vật liệu của nhau để giảm lãng phí, trong các lĩnh vực thép, nhựa và điện, điện tử.

Đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Theo đánh giá của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền hiện đáp ứng khoảng 82% tiêu chí theo khung khu công nghiệp sinh thái và 7 trên 9 tiêu chí theo quy định của Việt Nam. Trong giai đoạn tới, SHINEC dự kiến nhân rộng kinh nghiệm phát triển hạ tầng từ Nam Cầu Kiền sang 11 dự án khu, cụm công nghiệp trên cả nước. Doanh nghiệp gắn hoạt động thu hút đầu tư với chuyển đổi xanh, quản trị ESG, tức là bộ tiêu chuẩn đánh giá doanh nghiệp qua ba yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời tăng liên kết chuỗi cung ứng, hạ tầng giao thông và logistics.

Chính sách hỗ trợ tại Hải Phòng và chứng nhận công trình xanh EDGE

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thép đánh giá cao việc SHINEC chủ động triển khai giải pháp kinh tế tuần hoàn và kết nối cộng sinh công nghiệp. Ông nhấn mạnh Hải Phòng ưu tiên dòng vốn có công nghệ tiên tiến, sử dụng tài nguyên hiệu quả, giá trị gia tăng lớn và thân thiện môi trường, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng và thu hút nhà đầu tư có năng lực công nghệ, tài chính.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SHINEC ôn lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, dự kiến trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và Khu công nghiệp Đình Vũ (DEEP C1) được chọn thí điểm cơ chế đột phá để hoàn tất chứng nhận khu công nghiệp sinh thái vào năm 2028, góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Hải Phòng vào năm 2050.

Đại diện SGS Việt Nam trao chứng nhận công trình xanh EDGE cho hai công trình do SHINEC đầu tư

Cũng tại lễ kỷ niệm, SGS Việt Nam, đơn vị thuộc Tập đoàn SGS Thụy Sĩ được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ủy quyền, trao chứng nhận công trình xanh EDGE cho hai công trình. Chứng nhận EDGE là hệ thống đánh giá công trình tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu xây dựng do IFC phát triển. Hai công trình được trao chứng nhận gồm Tòa nhà điều hành SHINEC tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng, và Văn phòng vận hành Nhà máy xử lý nước thải Cụm công nghiệp phía đông Đầm Hà B, Quảng Ninh.

Lãnh đạo Công ty CP SHINEC trao quà tri ân đối tác, khách hành tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty