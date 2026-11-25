Ngày 25/11/2026, trong khuôn khổ Techfest PhuTho 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ 2026 với chủ đề kết nối nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sự kiện thu hút đại diện sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, nhà đầu tư, chuyên gia cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhóm dự án trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy thương mại hóa từ nguồn lực bản địa

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, cho biết địa phương xây dựng mạng lưới kết nối thực chất từ khâu hình thành ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, phát triển mô hình kinh doanh đến tiếp cận nguồn vốn và mở rộng thị trường. Ông đề nghị chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, mở cơ hội hợp tác, đồng thời khuyến khích các nhóm khởi nghiệp chủ động trao đổi để hoàn thiện dự án.

Ông Hoàng Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu

Mở đầu chuỗi hoạt động, ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco, chia sẻ hành trình phát triển dụng cụ tiếp xúc thực phẩm từ lá cây và mo cau. Câu chuyện khai thác nguyên liệu tự nhiên gắn với kinh tế xanh cùng kinh nghiệm xử lý khâu sản xuất và tiếp cận thị trường mang lại góc nhìn thực tiễn cho người tham dự.

Tại phiên Startup Pitch Café, ba dự án gồm Trợ lý Du lịch thông minh Đất Tổ của Đội G88, Trường Đại học Hùng Vương, Bánh sắn Liên Hà của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Liên Hà và chuỗi giá trị cam chế biến sâu của Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong trình bày ý tưởng, sản phẩm và nhu cầu nguồn lực. Các chuyên gia trao đổi trực tiếp về hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, mô hình kinh doanh và khả năng thương mại hóa.

Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco chia sẻ

Tư vấn chuyên sâu qua tọa đàm và cố vấn vòng tròn

Tại phiên tọa đàm, chuyên gia phân tích những khó khăn thường gặp khi chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm thương mại, tiếp cận khách hàng và phát triển doanh nghiệp. Đại diện các nhóm khởi nghiệp đặt câu hỏi về vướng mắc triển khai và nhận khuyến nghị cụ thể để ưu tiên tháo gỡ.

Các chuyên gia trao đổi tại Toạ đàm

Phiên Coaching vòng tròn quy tụ bốn chuyên gia và chín dự án khởi nghiệp, gồm Mô hình Văn Lang thu nhỏ kết hợp công nghệ kể chuyện số, Nuôi trồng và chế biến ốc nhồi, Các sản phẩm từ quế, Nước kiềm ION ONE và Sơ mướp Chapi Hòa Bình. Mỗi dự án luân chuyển qua bốn bàn tư vấn để nhận định hướng về công nghệ chế biến, bảo quản, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, thương hiệu, mô hình kinh doanh và phát triển thị trường.

Chương trình kết nối thành công 12 phiên Coaching giữa dự án khởi nghiệp và chuyên gia. Các chuyên gia cam kết đồng hành tư vấn chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện, thương mại hóa sản phẩm và kết nối thị trường, góp phần gắn kết cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp tại Phú Thọ.