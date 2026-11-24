Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã lựa chọn 30 nhà khoa học trẻ đại diện Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI.

Lựa chọn nhà khoa học trẻ thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm

Theo thông tin từ Quỹ NAFOSTED, 30 nhà khoa học được lựa chọn tham dự đại hội thuộc 6 lĩnh vực, gồm: Khoa học vật liệu và công nghệ thông tin; sinh thái học, khí hậu và nghiên cứu biển; y học và công nghệ sinh học; khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ vũ trụ và vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp; công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Việc tuyển chọn ứng viên được thực hiện thông qua đánh giá của các hội đồng tư vấn, căn cứ vào năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học, chất lượng nội dung dự kiến trình bày, khả năng trao đổi bằng ngoại ngữ và tiềm năng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh 30 thành viên chính thức, danh sách còn có 5 ứng viên dự bị. Trong trường hợp thành viên chính thức không thể tham dự, Quỹ NAFOSTED sẽ xem xét phương án thay thế bằng ứng viên dự bị thuộc lĩnh vực tương ứng. Quyết định thay thế do Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ thực hiện.

Mở rộng kết nối khoa học và công nghệ Việt Nam - Nga

Đại hội các nhà khoa học trẻ Nga được tổ chức lần đầu vào tháng 12/2021. Từ năm 2022, theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, sự kiện được tổ chức thường niên, nằm trong khuôn khổ Thập kỷ Khoa học và Công nghệ Nga 2022-2031.

Qua 5 kỳ tổ chức, đại hội ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, trở thành diễn đàn trao đổi học thuật, giới thiệu thành tựu nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, năm 2026 được xác định là Năm giao lưu giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga theo tuyên bố của lãnh đạo hai nước.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân hồi tháng 9/2026, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov cho biết, Việt Nam là khách mời danh dự đầu tiên trong lịch sử Đại hội các nhà khoa học trẻ của Nga.

Theo ông Valery Falkov, phía Nga mong muốn giới thiệu những thành tựu khoa học của Việt Nam tại diễn đàn, đồng thời tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trẻ hai nước thiết lập mạng lưới quan hệ chuyên môn, mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết sẽ chuẩn bị đoàn tham dự, trong đó ưu tiên các nhà khoa học trẻ đang tham gia những dự án nghiên cứu chung giữa hai nước.

Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 2-4/12/2026 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia các phiên thảo luận chuyên đề, giới thiệu kết quả nghiên cứu và kết nối với các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu của Nga cũng như các quốc gia tham dự.

Các nhà khoa học được lựa chọn tham dự sẽ được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, chi phí đi lại, lưu trú và bảo hiểm.