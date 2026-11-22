vivo V80

vivo V80 FE

Cụ thể, về thiết kế cả vivo V80 và V80 FE đều có mặt lưng độc đáo, kết hợp kính điêu khắc lạnh nguyên khối, cụm camera tinh thể nổi và viền siêu mỏng... giúp máy nổi bật hơn khi đi cùng những sắc màu vô cùng sôi động là Tím Tinh Hà, Xanh Phiêu Du và Xám Vô Cực.

Cả hai đều sở hữu khung viền kim loại chuẩn hàng không với mặt lưng kính

Thiết bị cũng được thiết kế khung viền kim loại chuẩn hàng không, kính lưng gia cường có độ bền cao và chứng nhận chống rơi vỡ toàn diện chuẩn SGS.

Vàng Pháo Hoa của vivo V80 FE

Khác với V80, V80 FE nổi bật với ba màu sắc mới là Vàng Pháo Hoa, Xanh Sương Sớm và Đen Tĩnh Lặng, kết hợp nút bấm kim loại tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn Kháng Bụi Kháng Nước IP68 & IP69.

Chuẩn kháng bụi và nước IP68 & IP69

Nhưng khi nói đến vivo, không thể không nói đến hệ thống camera được đồng chế tác bởi ZEISS.

Hệ thống camera chuấn ZEISS

Hệ thống camera trên vivo V80 được đồng chế tác cùng ZEISS, kết hợp các tiêu cự chân dung chuyên biệt, mang đến nhiều lựa chọn ghi lại khoảnh khắc. Với camera siêu tele ZEISS 50MP với zoom quang 3x, cảm biến Sony IMX882, cấu trúc camera tiềm vọng và chống rung quang học OIS, giúp chụp chủ thể ở khoảng cách xa mà vẫn giữ chi tiết.

Chế độ chân dung ZEISS trên vivi V80

Trong khi đó chế độ chân dung ZEISS 85mm mang đến hiệu ứng bokeh ZEISS Sonnar cùng tông màu xanh lam – vàng phong cách điện ảnh, giữ lại chủ thể và không gian xung quanh. Và chế độ chân dung C-Bit chuẩn ZEISS 100mm lại sử dụng hiệu ứng bokeh ZEISS Planar cùng tông bạch kim có độ bão hòa thấp, tập trung vào biểu cảm và chi tiết gương mặt.

Hệ thống camera của V80

Hệ thống camera của V80 còn có camera siêu tele, bao gồm camera chính ZEISS OIS 50MP (Sony LYTIA 700V), camera góc rộng và camera selfie nhóm 50MP tự động lấy nét. Cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K 60FPS. Đặc biệt, chế độ chân dung Flash CCD kết hợp ánh sáng flash với hiệu ứng mô phỏng CCD, làm nổi bật khuôn mặt trên hậu cảnh tối.

Camera vivo V80 FE

Ở trên V80 FE, đây là lần đầu tiên vivo đưa hệ thống camera đồng chế tác cùng ZEISS lên dòng V FE. Hệ thống camera của V80 FE cũng bao gồm bộ 3 camera, trong đó camera chính ZEISS OIS 50MP, camera góc siêu rộng ZEISS 50MP và camera selfie nhóm ZEISS 50MP. Trong đó, camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 700V, kết hợp chống rung vượt trội CIPA 4.5. Chân dung đa tiêu cự ZEISS trên V80 FE gồm 23mm, 35mm và 50mm, cho phép linh hoạt thay đổi khung hình.

Camera trên vivo V80 FE được trang bị 5 phong cách Bokeh ZEISS

V80 FE cũng được trang bị 5 phong cách Bokeh ZEISS gồm Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar mở rộng lựa chọn sáng tạo, trong khi Vòng Sáng Aura AI hỗ trợ bổ sung ánh sáng cho gương mặt trong điều kiện thiếu sáng.

Camera góc siêu rộng ZEISS 50MP với góc nhìn 120° và lấy nét tự động giúp ghi lại nhóm bạn cùng khung cảnh. Các chế độ mắt cá sáng tạo mang đến những góc nhìn khác biệt cho ảnh check-in.

Cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K.

Chế độ mắt cá trên vivo V80 FE

Trên cả hai thiết bị đều được trang bị camera sáng tạo AI mang đến các hiệu ứng Nắng Mai, Rực Rỡ hoặc Đèn Trên Cao… để tạo điểm nhấn ánh sáng cho ảnh chân dung. Cùng với đó là các công cụ ghép ảnh sticker sáng tạo... giúp hỗ trợ hoàn thiện hình ảnh. Riêng trên V80 còn có thêm các tính năng như di chuyển ma thuật AI, mở rộng ảnh AI... để chỉnh sửa bố cục linh hoạt hơn.

Camera sáng tạo AI trên vivo V80

vivo V80 và vivo V80 FE chính thức được bán ra thị trường với 2 phiên bản bộ nhớ. Trong đó:

vivo V80 có giá 24.990.000 đồng cho phiên bản 8GB + 256GB và 23.990.000 đồng cho phiên bản 8GB + 128GB.

Giá bán vivo V80

V80 FE

vivo V80 FE có giá 21.990.000 đồng cho phiên bản 8GB + 256GB và 18.990.000 đồng cho phiên bản 8GB + 128GB.

Chương trình ưu đãi trong giai đoạn mở bán

Người dùng khi mua V80 sẽ được nhận ngay ưu đãi trị giá 8,5 triệu đồng, bao gồm ưu đãi 1,8 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 2,2 triệu đồng, bảo hành 24 tháng, trả góp 0% lãi suất đến 14 tháng và hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng.

Trong khi đó, khi mua V80 FE, người dùng cũng sẽ nhận ưu đãi lên đến 8 triệu đồng, bao gồm ưu đãi 1,3 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng, cùng các quyền lợi bảo hành 24 tháng, trả góp 0% lãi suất đến 14 tháng và thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng.

Cả hai mẫu máy đều được tặng Google One 100GB trong 6 tháng.

Chương trình áp dụng tại Thế Giới Di Động đến hết ngày 31/12/2026.

Thông tin thêm xem tại Website chính thức của vivo Việt Nam.