Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 vừa công bố Thông báo số 366/TB-TTNH ngày 16/11/2026 về kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) Chi nhánh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 9/11/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 353/KL-TTNH về hoạt động của chi nhánh này.

Theo thông báo, đoàn thanh tra đã kiểm tra nhiều nội dung liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và phí. Phạm vi thanh tra còn bao gồm công tác xử lý nợ xấu, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro, việc triển khai giảm lãi suất cùng việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Kết quả thanh tra cho thấy, về cơ bản, Techcombank Quảng Ngãi đã chấp hành tương đối tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Techcombank trong hoạt động cấp tín dụng. Chi nhánh tuân thủ các quy định về phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Thông báo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 về những tồn tại, sai phạm trong hoạt động tín dụng tại Techcombank Quảng Ngãi. Nguồn: NHNN

Đối với công tác xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng, cơ quan thanh tra ghi nhận chi nhánh đã triển khai kịp thời các biện pháp xử lý, thu hồi nợ. Techcombank Quảng Ngãi cũng thực hiện giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026, đồng thời chấp hành các quy định về lãi suất, phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 phát hiện Techcombank Quảng Ngãi còn một số sai sót, vi phạm trong hoạt động tín dụng. Những tồn tại này tập trung ở khâu thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra và giám sát sử dụng vốn vay. Chi nhánh cũng có sai sót trong việc cảnh báo rủi ro đối với một số trường hợp cấp tín dụng và các sai phạm khác liên quan đến công tác tín dụng.

Thông báo kết luận thanh tra không công bố cụ thể số lượng khoản vay có sai phạm, giá trị các khoản cấp tín dụng liên quan hoặc mức độ ảnh hưởng của những tồn tại được phát hiện. Văn bản cũng không nêu chi tiết từng trường hợp vi phạm mà chỉ xác định các nhóm nội dung cần khắc phục trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh.

Đáng chú ý, tại mục các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng, cơ quan thanh tra xác định không có biện pháp xử lý nào được áp dụng. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã đưa ra tổng cộng 8 kiến nghị nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Trong số này, có 3 kiến nghị đối với Techcombank và 5 kiến nghị đối với Techcombank Quảng Ngãi. Cơ quan thanh tra yêu cầu các đơn vị thực hiện những kiến nghị để hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nội dung cụ thể của từng kiến nghị không được nêu trong thông báo công khai.

Theo thông tin trong kết luận thanh tra, Techcombank Quảng Ngãi bắt đầu hoạt động từ ngày 21/4/2009, hiện đặt trụ sở tại số 26 Lê Thánh Tôn, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Thông báo kết luận thanh tra được ban hành ngày 16/11/2026, do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 Nguyễn Văn Chức ký.