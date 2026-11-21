Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 6 vừa công bố thông tin liên quan đến kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam(LPBank, HoSE: LPB) - Chi nhánh Hải Dương (LPBank Hải Dương).

Theo thông báo ngày 9/10/2026, Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành Kết luận thanh tra số 54/KL-TTNH đối với LPBank Hải Dương. Cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch định kỳ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận thanh tra cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh, LPBank Hải Dương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thu thập, lưu trữ thông tin, hồ sơ tín dụng và chấm điểm, xếp loại khách hàng.

Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý tín dụng của ngân hàng. Việc thu thập, lưu trữ đầy đủ thông tin và hồ sơ khách hàng có vai trò quan trọng trong quá trình thẩm định, quản lý khoản vay, trong khi công tác chấm điểm và xếp loại khách hàng là một trong những cơ sở phục vụ đánh giá rủi ro tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành 3 kiến nghị, yêu cầu LPBank Hải Dương khắc phục những tồn tại được chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện.

Thông báo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 đối với LPBank Chi nhánh Hải Dương. Nguồn: NHNN

Tuy nhiên, thông báo công khai chưa nêu cụ thể nội dung từng kiến nghị, thời hạn hoàn thành việc khắc phục cũng như các biện pháp xử lý khác, nếu có.

Ở chiều tích cực, cơ quan thanh tra ghi nhận LPBank Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong hoạt động kinh doanh, bám sát chỉ đạo của ngân hàng mẹ và triển khai kịp thời các chế độ, chính sách.

Chi nhánh duy trì tăng trưởng nguồn vốn huy động, mở rộng hoạt động cho vay, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách của ngành ngân hàng và quy định nội bộ của LPBank.

Bên cạnh đó, LPBank Hải Dương tích cực triển khai các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng, duy trì kết quả kinh doanh có lãi qua các năm.

Theo thông tin tại thời điểm ngày 31/7/2026, LPBank Hải Dương là chi nhánh loại I trực thuộc LPBank, có trụ sở chính tại số 234 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng.

Chi nhánh có 127 cán bộ, nhân viên và người lao động. Bộ máy tại trụ sở gồm Ban Giám đốc với 2 thành viên và 2 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Mạng lưới hoạt động bao gồm trụ sở chi nhánh, 11 phòng giao dịch và 3 máy ATM.

Các phòng giao dịch trực thuộc gồm Cẩm Giàng, Chí Linh, Bình Giang, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Nam Sách, Gia Lộc, Kim Thành, Kinh Môn, Thanh Hà và Thanh Miện.

Việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra sẽ là cơ sở để LPBank Hải Dương tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ tín dụng, chấm điểm, xếp loại khách hàng và tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng.