Ngày 18/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, đã hòa lưới điện quốc gia thành công vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/11/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án năng lượng tái tạo do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 939 tỷ đồng, công suất thiết kế 25 MW, gồm 5 tuabin gió. Theo tính toán, nhà máy có khả năng cung cấp sản lượng điện bình quân hơn 73 triệu kWh mỗi năm khi đi vào vận hành ổn định. Nguồn điện này được kỳ vọng góp phần bổ sung công suất phát điện từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời khai thác tiềm năng gió tại khu vực.

Nhà máy được khởi công ngày 19/12/2025. Sau gần 11 tháng triển khai, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã hoàn thành những hạng mục cần thiết để đưa dự án đến bước hòa lưới. Theo EVN, quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa ban điều hành dự án, các nhà thầu và lãnh đạo EVNGENCO2 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trụ điện gió thuộc Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2. (Ảnh: EVN)

Đáng chú ý, việc hòa lưới thành công ngày 15/11 chưa đồng nghĩa nhà máy đã hoàn tất các điều kiện để được công nhận ngày vận hành thương mại (COD). Theo Quyết định số 659/QĐ-NSMO ngày 15/9/2026 của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), nhà máy có lịch bắt đầu hòa lưới thử nghiệm từ 0 giờ ngày 19/11/2026, phục vụ quá trình công nhận vận hành thương mại.

Trong giai đoạn này, việc đánh giá khả năng vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện có ý nghĩa quan trọng. Kết quả thử nghiệm cùng việc hoàn thiện các thủ tục liên quan sẽ là cơ sở để xác định thời điểm nhà máy đủ điều kiện chuyển sang vận hành thương mại.

Với công suất 25 MW, Công Hải 1 giai đoạn 2 được kỳ vọng đóng góp thêm nguồn điện sạch cho khu vực miền Trung, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. EVN đánh giá việc đưa dự án hòa lưới có ý nghĩa đối với bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Sau dấu mốc hòa lưới, thời điểm được công nhận COD sẽ là thông tin đáng chú ý tiếp theo của dự án. Đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng phát điện thương mại và hiệu quả khai thác nguồn vốn đầu tư hơn 939 tỷ đồng của EVNGENCO2.