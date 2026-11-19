Sáng 18/11/2026, tại xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, hai dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ – Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn đồng loạt được khởi công xây dựng. Hai dự án có tổng công suất thiết kế 84,5 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.181 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin Đảng bộ Gia Lai, hai dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: Hà Duy

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ – Chư Prông do Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 49,5 MW, gồm 8 trụ tua bin gió. Dự án sử dụng khoảng 29,12 ha đất, với tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp hơn 110 triệu kWh điện mỗi năm.

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 35 MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích khoảng 47 ha, trong đó hơn 30 ha mặt nước, sản lượng điện dự kiến đạt gần 59 triệu kWh mỗi năm.

Đáng chú ý, hai dự án được tính toán phương án sử dụng chung hạ tầng đấu nối và truyền tải điện 110 kV. Giải pháp này hướng đến tối ưu chi phí đầu tư, sử dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật và hạn chế nhu cầu sử dụng đất. Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến cung cấp tổng cộng khoảng 169 triệu kWh điện mỗi năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ – Chư Prông dự kiến phát điện thương mại vào tháng 5/2028, trong khi Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn sẽ đi vào vận hành từ tháng 8/2028. Cả hai dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn, khẳng định sẽ huy động nguồn lực, tổ chức thi công theo đúng tiến độ, đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường.

Việc khởi công đồng thời hai dự án đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng. Tuy nhiên, khả năng đưa các nhà máy vào vận hành đúng kế hoạch năm 2028 còn phụ thuộc vào tiến độ thi công, bố trí vốn và hoàn thiện hạ tầng đấu nối. Đây cũng là những yếu tố quyết định thời điểm hai dự án có thể bổ sung nguồn điện thực tế cho hệ thống điện quốc gia.