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Năng lượng

Gia Lai khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vốn 7.700 tỷ đồng

Đình Tưởng
Đình Tưởng
18:18 | 08/11/2026
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Dự án điện gió Vân Canh 2 công suất 180 MW tại Gia Lai vừa khởi công, dự kiến cung cấp 503 triệu kWh điện mỗi năm khi vận hành vào năm 2028.
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Ngày 7/11/2026, tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 với tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Vân Canh và Canh Liên, có công suất thiết kế 180 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 503 triệu kWh mỗi năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028, bổ sung nguồn điện tái tạo cho hệ thống điện quốc gia.

Quang cảnh Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2. Ảnh: Gialai.gov.vn
Quang cảnh Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2. Ảnh: Gialai.gov.vn

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền, doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, dự án đã được đưa vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Việc khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng điện gió, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách địa phương. Quá trình xây dựng cũng có thể tạo thêm việc làm, thúc đẩy dịch vụ vận tải, xây lắp và cung ứng vật tư tại khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gialai.gov.vn
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gialai.gov.vn

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết địa phương có nhiều lợi thế phát triển điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Theo định hướng quy hoạch, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 khoảng 9.657 MW. Hiện Gia Lai có 85 dự án năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271 MW.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2. Ảnh: Gialai.gov.vn
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2. Ảnh: Gialai.gov.vn

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần phối hợp giải quyết thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai hạ tầng đấu nối và truyền tải điện, bảo đảm khả năng giải tỏa công suất khi nhà máy đi vào hoạt động.

Về phía doanh nghiệp, KBC xác định đầu tư năng lượng tái tạo là một phần trong định hướng phát triển hạ tầng công nghiệp xanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng sạch ngày càng tăng của các nhà đầu tư quốc tế.

Việc triển khai Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tiếp tục mở rộng danh mục dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai. Tuy nhiên, khả năng đóng góp sản lượng điện thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng đấu nối và điều kiện vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Nhà máy điện gió Vân Canh 2 điện gió Gia Lai năng lượng tái tạo Kinh Bắc KBC điện gió 180 MW khởi công

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
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Cập nhật: 08/11/2026 19:00

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