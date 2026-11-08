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CesiumAstro huy động 730 triệu USD, lên kế hoạch triển khai 737 vệ tinh

Đình Tưởng
Đình Tưởng
18:20 | 08/11/2026
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CesiumAstro công bố hoàn tất gói vốn 730 triệu USD, định giá trên 4,5 tỷ USD và dự kiến xây dựng mạng lưới 737 vệ tinh Synchronicity.
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Huy động 730 triệu USD, mở rộng năng lực sản xuất vệ tinh

Ngày 5/11/2026, CesiumAstro Inc., doanh nghiệp công nghệ vũ trụ có trụ sở tại Austin, bang Texas (Mỹ), thông báo hoàn tất vòng tài trợ Series D trị giá 730 triệu USD, đưa mức định giá doanh nghiệp lên hơn 4,5 tỷ USD. Khoản tài trợ đánh dấu bước mở rộng hoạt động của CesiumAstro từ cung cấp thiết bị liên lạc sang phát triển và vận hành hạ tầng vệ tinh riêng.

Theo công bố của doanh nghiệp, Janus Henderson dẫn dắt phần vốn cổ phần, với sự tham gia của Insight Partners, Sands Capital, Sumitomo Corporation of Americas, Woven Capital, Incharge Capital, Magnetar, AV và NewSpace Capital.

Gói tài trợ còn có khoản vay 100 triệu USD thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) và JPMorgan. Theo chuyên trang Payload, tổng giá trị 730 triệu USD bao gồm 630 triệu USD vốn cổ phần và 100 triệu USD tài trợ nợ.

CesiumAstro cho biết tổng nguồn vốn công bố trong năm 2026 đã vượt 1,2 tỷ USD. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn lực mới để phát triển công nghệ, mở rộng sản xuất tại Mỹ, chế tạo thế hệ tàu vũ trụ tiếp theo và triển khai mạng vệ tinh Synchronicity.

Song song với huy động vốn, CesiumAstro công bố kế hoạch đầu tư 500 triệu USD trong 5 năm nhằm mở rộng trụ sở và cơ sở sản xuất tại khu vực Austin. Dự án bao gồm việc mua khoảng 270.000 feet vuông diện tích sản xuất công nghệ cao, tương đương hơn 25.000 m².

Shey Sabripour, người sáng lập kiêm CEO của CesiumAstro, chụp ảnh bên cạnh một vệ tinh Element.
Shey Sabripour, người sáng lập kiêm CEO của CesiumAstro, chụp ảnh bên cạnh một vệ tinh Element.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu bổ sung 550 việc làm, nâng tổng nhân sự tại khu vực Austin lên hơn 1.000 người vào năm 2030. Đây là kế hoạch phát triển trong tương lai, chưa phải kết quả tuyển dụng đã hoàn thành.

Trong 12 tháng qua, CesiumAstro cũng thực hiện ba thương vụ mua lại Jariet Technologies, 1Aardvark và Vidrovr. Các thương vụ giúp doanh nghiệp bổ sung năng lực về chip bán dẫn, phần mềm điều khiển nhiệm vụ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới chủ động hơn trong thiết kế và sản xuất hệ thống vệ tinh.

Tham vọng xây dựng mạng 737 vệ tinh, hướng tới vận hành hạ tầng riêng

Cùng với thông tin huy động vốn, CesiumAstro giới thiệu dự án Synchronicity, mạng lưới dự kiến gồm 737 vệ tinh tích hợp trí tuệ nhân tạo, phục vụ nhu cầu kết nối thương mại, chính phủ và quốc phòng.

Theo thiết kế được công bố, hệ thống sử dụng kiến trúc liên lạc đa chùm tia, đa tần số, hỗ trợ các băng tần Ku, Ka và V. Công nghệ AI được kỳ vọng hỗ trợ tối ưu mạng lưới, phân bổ tài nguyên liên lạc và tự động điều chỉnh hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ.

Synchronicity còn tích hợp khả năng xử lý dữ liệu ngay trên vệ tinh, giúp giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng xử lý mặt đất đối với một số ứng dụng cần phản hồi nhanh.

Trước đó, ngày 6/7/2026, CesiumAstro đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để xin phép triển khai hệ thống Synchronicity. Theo thông tin được Via Satellite đăng tải, doanh nghiệp đề xuất bố trí vệ tinh tại hai độ cao quỹ đạo khoảng 1.100 km và 1.200 km.

Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ không đồng nghĩa dự án đã được cơ quan quản lý cấp phép hoặc mạng lưới đã đi vào khai thác.

Một cột mốc đáng chú ý khác là vệ tinh Element-1. CesiumAstro cho biết thiết bị này được phóng và bắt đầu hoạt động trên quỹ đạo trong tháng 10/2026, đánh dấu lần đầu doanh nghiệp vận hành vệ tinh do mình phát triển.

Element-1 tích hợp hệ thống liên lạc, anten mảng pha chủ động, bộ xử lý và các công nghệ tàu vũ trụ do CesiumAstro phát triển. Đây là vệ tinh đầu tiên trong chương trình Element gồm 8 thiết bị dự kiến, với 7 lượt phóng tiếp theo đã được doanh nghiệp thu xếp.

Theo Payload, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Shey Sabripour đặt mục tiêu đưa 350 vệ tinh Synchronicity lên quỹ đạo vào năm 2032. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang xác định các quan hệ đối tác phóng cần thiết để thực hiện kế hoạch.

Việc chuyển từ nhà cung cấp thiết bị sang đơn vị sở hữu, vận hành hạ tầng vệ tinh có thể mở ra nguồn doanh thu dịch vụ mới cho CesiumAstro, nhưng cũng kéo theo yêu cầu lớn về vốn, giấy phép, năng lực sản xuất và vận hành.

Đến thời điểm công bố, CesiumAstro chưa đưa ra đầy đủ lịch triển khai 737 vệ tinh, tổng chi phí xây dựng mạng lưới hoặc thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại Synchronicity.

Như vậy, vòng tài trợ 730 triệu USD và hoạt động của Element-1 là những cột mốc đã được doanh nghiệp công bố, trong khi mạng lưới 737 vệ tinh vẫn là kế hoạch cần tiếp tục triển khai và kiểm chứng hiệu quả thực tế.

CesiumAstro CesiumAstro 730 triệu USD vệ tinh Synchronicity mạng lưới 737 vệ tinh startup công nghệ vũ trụ vệ tinh Element-1.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
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Cập nhật: 08/11/2026 19:00

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