Doanh nghiệp số
Khởi nghiệp

Hà Nội nhận đăng ký gói hỗ trợ chuyển đổi số 50 tỷ đồng từ 9/11

Sơn Tinh
Sơn Tinh
18:14 | 08/11/2026
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Từ ngày 9/11, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại Hà Nội có thể đăng ký hỗ trợ chuyển đổi số qua iHanoi, hạn cuối ngày 4/12/2026.
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Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên năm 2026 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Hệ thống tiếp nhận đăng ký trực tuyến bắt đầu hoạt động từ 8h ngày 9/11 và kết thúc lúc 17h ngày 4/12/2026, hoặc sớm hơn nếu toàn bộ kinh phí được phân bổ hết.

Theo Thông báo số 9858/TB-SKHCN, chương trình thực hiện theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND, nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm chi phí tiếp cận công nghệ, ứng dụng giải pháp số và phát triển thương mại điện tử.

Trong đợt đầu tiên, Hà Nội dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ điện tử, gồm 3.000-3.500 phiếu chuyển đổi số và 2.000-2.500 phiếu thương mại điện tử.

Hà Nội nhận đăng ký gói hỗ trợ chuyển đổi số 50 tỷ đồng từ 9/11. Ảnh: AI
Hà Nội nhận đăng ký gói hỗ trợ chuyển đổi số 50 tỷ đồng từ 9/11. Ảnh: AI

Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục được phê duyệt. Trong đó, hộ kinh doanh có thể nhận tối đa 10 triệu đồng cho chuyển đổi số và 20 triệu đồng cho thương mại điện tử.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng cho mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tối đa 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa tối đa 100 triệu đồng cho mỗi loại phiếu. Mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc chi phí dịch vụ, điều kiện xét duyệt và kinh phí còn lại.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến qua ứng dụng iHanoi, tại mini app HANOINEXT, không yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp.

Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, truy cập HANOINEXT, kê khai thông tin và tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau đó, người đăng ký lựa chọn nhóm đối tượng, loại phiếu và sản phẩm, dịch vụ cần hỗ trợ.

Đối với các nhóm ưu tiên, hồ sơ cần bổ sung tài liệu chứng minh điều kiện tương ứng. Trước khi gửi đăng ký, hệ thống hiển thị giá dịch vụ, mức ngân sách hỗ trợ dự kiến và phần chi phí người sử dụng phải tự thanh toán.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét duyệt hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. Với hồ sơ tiếp nhận từ ngày 30/11, thời hạn giải quyết được rút xuống tối đa 2 ngày làm việc.

Phiếu hỗ trợ được xét cấp theo thứ tự hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trong phạm vi ngân sách còn lại. Vì vậy, việc nộp hồ sơ sớm không đồng nghĩa chắc chắn được phê duyệt, nhưng có thể giúp tránh nguy cơ chương trình kết thúc trước thời hạn.

Sau khi được phê duyệt, cơ sở kinh doanh ký hợp đồng điện tử với nhà cung cấp theo quy định và thanh toán phần chi phí ngoài mức hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khuyến cáo người đăng ký không cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản VNeID hoặc iHanoi cho bên thứ ba. Cơ quan này không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cấp hoặc quản lý phiếu hỗ trợ.

Hà Nội hỗ trợ chuyển đổi số hỗ trợ 50 tỷ đồng iHanoi HANOINEXT phiếu hỗ trợ chuyển đổi số Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hộ kinh doanh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cập nhật: 08/11/2026 19:00
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Cập nhật: 08/11/2026 19:00

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