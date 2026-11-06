Chuyển đổi số
Giáo dục số

Chuyển đổi số giáo dục: Làm sạch dữ liệu, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo lợi thế phát triển

Phan Quỳnh
Phan Quỳnh
16:24 | 06/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm sạch, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu, khắc phục những hạn chế về hạ tầng, nhân lực, nguồn lực, từng bước đưa chuyển đổi số thực sự trở thành thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo.
Chuyển đổi số giáo dục: Kiểm đếm bằng sản phẩm, tạo chuyển biến thực chất 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027: Đẩy mạnh quản trị số, ứng dụng AI trong giáo dục Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Sáng 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số giáo dục và đào tạo. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và xác định giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong toàn ngành.

Từng bước hình thành hệ thống giáo dục vận hành trên môi trường số

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cùng sự phối hợp của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các bộ, ngành, địa phương, công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chuyển đổi số đang từng bước chuyển từ giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa riêng lẻ sang hình thành hệ thống giáo dục vận hành trên môi trường số. Các yếu tố nền tảng như thể chế, kiến trúc số, dữ liệu, nền tảng số và công cụ phục vụ quản lý, dạy học đang được xây dựng đồng bộ, tạo cơ sở đổi mới phương thức quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ giáo dục.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đáng chú ý, ngành giáo dục cơ bản hình thành nguồn dữ liệu số quy mô toàn quốc, bao phủ những đối tượng cốt lõi của hệ thống. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương triển khai chiến dịch số hóa, làm sạch, xác thực, kết nối dữ liệu giáo dục.

Việc ứng dụng công nghệ số cũng bắt đầu tạo ra những giá trị thiết thực, có thể đo lường đối với người học, người dân và công tác quản lý. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ phục vụ hoạt động quản lý mà đã từng bước đi vào các hoạt động chuyên môn như dạy học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng học liệu, hỗ trợ và cá thể hóa quá trình học tập.

Cùng với đó, việc nâng cao năng lực số, năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học ngày càng được chú trọng. Bộ GD&ĐT cũng cơ bản tháo gỡ những điểm nghẽn chính trong khuôn khổ chiến dịch 100 ngày.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng, kết nối, xác thực và khai thác cơ sở dữ liệu vẫn còn chậm so với yêu cầu. Trong tổng số 66,6 triệu văn bằng đã được số hóa, hiện còn 44 triệu văn bằng chưa được gắn mã căn cước công dân. Trong số 12 triệu văn bằng đã gắn mã căn cước công dân và đồng bộ lên nền tảng VNeID, mới có khoảng 1,2 triệu văn bằng được người dân xác thực.

Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia hiện mới được triển khai tại 6 địa phương. Hạ tầng, nhân lực và kinh phí vẫn còn thiếu; các điều kiện bảo đảm ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn cần tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận về giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi số giáo dục; phân định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trong số hóa, làm sạch, khai thác dữ liệu, vận hành nền tảng dùng chung, đồng thời đề xuất phương án bố trí nguồn lực thực hiện.

Năm điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến tích cực của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số giáo dục.

Phó Thủ tướng biểu dương các địa phương có tỷ lệ phát hành học bạ số trên 99,99%, gồm Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa; đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT tổng hợp những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nghiên cứu, nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh việc đưa vào sử dụng thống nhất các nền tảng dữ liệu của ngành, Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông.

Bộ cũng đã ban hành Khung nội dung giáo dục AI, Khung năng lực số cho người học và hoàn thành tập huấn trên toàn quốc để triển khai ngay từ năm học 2026-2027. Một số địa phương đã có sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động chuyên môn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tập trung xử lý:

Thứ nhất, tốc độ số hóa dữ liệu nhanh nhưng việc xác thực và khai thác dữ liệu còn chậm.

Thứ hai, cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng các điều kiện an toàn thông tin để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ ba, hạ tầng phục vụ Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia chưa đủ điều kiện để mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Thứ tư, việc khai thác dữ liệu phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) chưa hiệu quả; vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân nộp bản giấy khi thực hiện các TTHC của ngành.

Thứ năm, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, hạ tầng và nhân lực.

Làm sạch, kết nối dữ liệu là nhiệm vụ mang tính quyết định

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy nhanh làm sạch, kết nối và xác thực dữ liệu giáo dục. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, làm sạch và kết nối dữ liệu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với giá trị của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch dữ liệu văn bằng lịch sử đối với hơn 44 triệu văn bằng chưa có mã căn cước công dân.

Bộ Công an hỗ trợ nâng dung lượng kết nối để đồng bộ Cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, xác thực và có thể khai thác trong thực tế.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần khẩn trương hoàn thiện dữ liệu học bạ số của các năm học trước năm học 2024-2025; phối hợp với Bộ Công an hoàn thành chuyển giao, đồng bộ dữ liệu của 2 hệ thống thông tin đã có kế hoạch di chuyển lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bộ cũng phải rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn thông tin để kết nối Cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia; phê duyệt hồ sơ cấp độ đối với 5 hệ thống thông tin còn lại.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm - Ảnh: chinhhu.vn/Thu Sa
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm - Ảnh: chinhhu.vn/Thu Sa

Thứ hai, khai thác dữ liệu để cắt giảm thủ tục hành chính. Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thành phương án sử dụng học bạ số, văn bằng số thay thế các thành phần hồ sơ trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát thủ tục nội bộ, thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu người học nộp thêm học bạ giấy khi học bạ số đã hợp lệ.

Thứ ba, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia. Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an xác định nhu cầu hạ tầng cần bố trí tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ hoạt động của Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, bảo đảm vận hành đồng bộ, an toàn và đáp ứng nhu cầu của 100% trường học trên cả nước.

Bộ Công an xem xét, thống nhất lộ trình bố trí hạ tầng. Đồng thời, Bộ GD&ĐT rà soát, công bố quy định về phạm vi, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiến trúc sơ bộ của Nền tảng. Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng lộ trình tham gia sử dụng Nền tảng ngay trong năm học 2026-2027.

Thứ tư, xây dựng cơ chế kết nối dữ liệu việc làm sau tốt nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD&ĐT khẩn trương thống nhất mô hình, phạm vi và Quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ theo dõi tình trạng việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

Thứ năm, hoàn thiện các đề án về học liệu số và ứng dụng AI trong giáo dục. Bộ GD&ĐT cần sớm hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông; đồng thời hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Các địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục thí điểm và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả về ứng dụng công nghệ số, AI trong hoạt động chuyên môn ngay trong năm học 2026-2027.

Thứ sáu, bảo đảm nguồn lực và hạ tầng số cho các cơ sở giáo dục. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền cấp xã và cơ sở giáo dục bố trí nhân lực, nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ số hóa, làm sạch, đồng bộ dữ liệu.

Các địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng số tối thiểu tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những cơ sở chịu tác động của việc sắp xếp và các điểm trường còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ đã được giao, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm học 2026-2027, qua đó đưa chuyển đổi số thực sự trở thành thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo.

chuyển đổi số giáo dục khoa học công nghệ dữ liệu giáo dục học bạ số trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Bài liên quan

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

Có thể bạn quan tâm

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Chuyển đổi số
Trường Trung học cơ sở Kim Liên ra thông báo đến học sinh, phụ huynh tạm dừng học trực tiếp. Ngày 6/11, học sinh sẽ tự ôn tập theo tài liệu giáo viên giao. Trường đã xây dựng phương án học trực tuyến.
Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Chuyển đổi số
Quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 người năm 2023 lên 52.129 người năm 2025. Trước tốc độ mở rộng nhanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước, phối hợp với Bộ Công an rà soát hoạt động đào tạo và chất lượng đầu ra.
Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

Giáo dục số
Việc thành lập phân hiệu tại Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội mở ra cơ hội phát huy thế mạnh đào tạo của hai cơ sở giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị, chương trình và chất lượng đào tạo.
Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

Giáo dục số
Điểm nhấn nổi bật của mùa Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026 là tính ứng dụng thực tiễn vượt trội, bám sát trục bài toán then chốt: “Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai”. Không dừng lại ở những ý tưởng trên giấy, top các startup và nhóm sinh viên tham gia vòng chung kết đều là những mô hình đã có sản phẩm, có khách hàng và giải quyết trực diện những nỗi nhức nhối của xã hội.
Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Giáo dục số
Sáng 3/11, dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026 với chủ đề "Tái phân bổ trí tuệ: Chuyển đổi giáo dục vì tương lai hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh cần phải đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
15°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
14°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
15°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
15°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
14°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17059 17330 17903
CAD 17644 17918 18535
CHF 30609 30985 31628
CNY 0 3792 3887
EUR 27965 28180 29259
GBP 33449 33837 34770
HKD 0 3131 3334
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13868 14456
SGD 19425 19705 20282
THB 678 741 794
USD (1,2) 25318 0 0
USD (5,10,20) 25354 0 0
USD (50,100) 25382 25395 25762
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,395 25,395 25,775
USD(1-2-5) 24,380 - -
USD(10-20) 24,380 - -
EUR 28,083 28,105 29,445
JPY 157.64 157.92 167.53
GBP 33,746 33,837 35,010
AUD 17,327 17,390 18,054
CAD 17,881 17,938 18,605
CHF 30,914 31,010 31,939
SGD 19,568 19,629 20,406
CNY - 3,762 3,907
HKD 3,198 3,208 3,344
KRW 17.35 18.09 19.69
THB 728.06 737.05 789.6
NZD 13,928 14,057 14,475
SEK - 2,556 2,648
DKK - 3,767 3,901
NOK - 2,698 2,795
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,889.42 - 6,649.1
TWD 700.88 - 849.32
SAR - 6,698.34 7,058.04
KWD - 80,861 86,063
AED - 6,713 7,235
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,370 25,400 25,780
EUR 28,050 28,191 29,414
GBP 33,715 33,884 34,916
HKD 3,192 3,211 3,329
CHF 30,744 30,898 31,843
JPY 157.26 158.85 166.81
AUD 17,268 17,390 17,982
SGD 19,541 19,718 20,312
THB 732 747 785
CAD 17,838 17,964 18,556
NZD 13,987 14,538
KRW 18.20 20.18
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25390 25390 25760
AUD 17284 17384 18310
CAD 17861 17961 18976
CHF 30892 30922 32504
CNY 3774.5 3799.5 3934.9
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28186 28216 29941
GBP 33851 33901 35656
HKD 0 3300 0
JPY 158.52 159.02 169.56
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14021 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19595 19725 20447
THB 0 708.3 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13900000 13900000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,296 25,416 25,740
USD20 25,266 25,416 25,740
USD1 25,246 25,416 25,740
AUD 17,211 17,361 18,528
EUR 27,976 28,076 29,732
CAD 17,809 17,909 19,218
SGD 19,678 19,828 20,384
JPY 158.98 160.48 166.04
GBP 33,736 33,886 35,250
XAU 13,798,000 0 14,102,000
CNY 0 3,756 0
THB 0 744 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Nữ Chủ tịch mới của Yeah1 là ai?

Nữ Chủ tịch mới của Yeah1 là ai?

Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch tổng thể TP. HCM tầm nhìn 100 năm

Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch tổng thể TP. HCM tầm nhìn 100 năm

Hơn 247.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân cuối năm

Hơn 247.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân cuối năm

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thiếu phổ tần có thể làm mất 42% lợi ích kinh tế từ 6G

Thiếu phổ tần có thể làm mất 42% lợi ích kinh tế từ 6G

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Lợi nhuận quý III Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 129%, máy hao mòn 96%

Lợi nhuận quý III Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 129%, máy hao mòn 96%

Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ 'nhàm chán'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026