Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên giao dịch ngày 05/11/2026 trong sắc xanh nhưng đà tăng thu hẹp đáng kể so với phiên trước. Dòng tiền có xu hướng phân hóa giữa các nhóm ngành, trong khi áp lực chốt lời và hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tác động đến tâm lý giao dịch.

Chốt phiên, VN-Index đạt 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm, tương đương 0,44%. VN30-Index tăng 3,16 điểm lên 1.865,23 điểm, tương ứng 0,17%. Ngược chiều, HNX-Index giảm 1,27 điểm xuống 256,61 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,13 điểm xuống 122,48 điểm.

VN-Index tăng phiên thứ hai, thanh khoản giảm hơn 11%

Sau phiên phục hồi mạnh 33,40 điểm ngày 04/11, VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh trong ngày 05/11. Chỉ số có thời điểm vượt 1.750 điểm và đạt mức cao nhất 1.753,15 điểm, trước khi áp lực bán gia tăng khiến thị trường thu hẹp đà tăng.

Đáng chú ý, thanh khoản không duy trì được mức sôi động của phiên trước. Theo số liệu HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 15.964 tỷ đồng, giảm so với mức 18.052 tỷ đồng ngày 04/11. Riêng giá trị khớp lệnh đạt khoảng 13.960 tỷ đồng, thấp hơn mức 15.361 tỷ đồng của phiên liền trước.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 5/11

Khối lượng khớp lệnh cũng giảm từ hơn 868 triệu xuống khoảng 743 triệu cổ phiếu. Diễn biến này cho thấy lực cầu vẫn hiện diện nhưng chưa đủ mạnh để hấp thụ hoàn toàn áp lực chốt lời sau phiên tăng gần 2%.

Một đặc điểm nổi bật là sự phụ thuộc của chỉ số vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC tăng 1,71%, đóng góp hơn 6 điểm vào mức tăng chung của VN-Index. CTG và STB cũng đóng vai trò nâng đỡ, trong khi VCB, VPB, GAS, FPT và HPG tạo sức ép giảm điểm.

Việc VIC đóng góp phần lớn mức tăng 7,71 điểm cho thấy sắc xanh của VN-Index chưa phản ánh sự phục hồi đồng đều của toàn thị trường. Đây là yếu tố nhà đầu tư cần phân biệt khi đánh giá sức mạnh thực chất của nhịp hồi.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 171 tỷ đồng trên HOSE và hơn 65 tỷ đồng trên HNX.

Áp lực bán tập trung tại VCB với khoảng 89 tỷ đồng, VHM gần 76 tỷ đồng và VPB hơn 56 tỷ đồng. Ngược lại, VIX được mua ròng hơn 452 tỷ đồng, CTG hơn 101 tỷ đồng và VIC khoảng 54 tỷ đồng.

Bất động sản, ngân hàng nâng đỡ; công nghệ và dầu khí suy yếu

Nhóm bất động sản trở thành một trong những động lực chính của thị trường, với mức tăng khoảng 1,21% theo thống kê ngành của Vietstock. Bên cạnh VIC, nhiều cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực như DXG tăng 1,90%, DIG tăng 2,50%, HDC tăng 3,17%, TCH tăng 1,96% và NLG tăng 1,36%.

Tại nhóm ngân hàng, CTG tăng 1,77%, STB tăng 2,22%, MBB tăng 1,30% và HDB tăng 1,13%. Tuy nhiên, diễn biến không đồng thuận khi VCB giảm 1,09%, VPB giảm 1,13%, VIB giảm 1,05% và BID giảm 0,62%.

Nguồn finance.vietstock

Sự phân hóa tương tự xuất hiện ở nhóm chứng khoán. VIX tăng 3,97%, VND tăng 1,79% và TCX tăng 1,94%. Trong khi đó, VCI giảm 0,99%, HCM giảm 1,03% và ORS giảm 2,03%. Điều này cho thấy dòng tiền đang lựa chọn từng cổ phiếu thay vì mua đồng loạt cả nhóm ngành.

Ở lĩnh vực công nghệ, FPT giảm 1,86% sau phiên tăng trần trước đó. POT, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết bị bưu chính viễn thông, giảm 4,93%. Chỉ số VNIT của HOSE giảm 1,80%, phản ánh áp lực điều chỉnh đối với nhóm công nghệ thông tin. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu theo dõi riêng các cổ phiếu phần mềm, điện tử và thiết bị viễn thông thay vì đánh giá chung toàn bộ lĩnh vực công nghệ.

Nhóm logistics và vận tải ghi nhận những chuyển động trái chiều. GMD tăng 1,74%, PHP tăng 1,16%, trong khi VOS giảm 1,35%. Sự khác biệt giữa các cổ phiếu cảng biển và vận tải cho thấy triển vọng từng doanh nghiệp vẫn là yếu tố quan trọng trong quyết định phân bổ dòng tiền.

Ở nhóm bán lẻ, PNJ tăng 2,71%, MWG tăng 0,67%. Ngược lại, FRT, DGW và PET nằm trong số các cổ phiếu giảm giá. Dòng tiền vì vậy chưa tạo được sự đồng thuận trên toàn nhóm tiêu dùng và phân phối hàng công nghệ.

Lĩnh vực điện, năng lượng cũng phân hóa. PC1 tăng 2,15%, nhưng chỉ số ngành tiện ích VNUTI giảm 0,71%. Chỉ số năng lượng VNENE giảm 0,87%; một số cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD và PVT chịu áp lực bán, trong khi PLX diễn biến tích cực.

Đối với ngành y tế, chỉ số VNHEAL giảm 0,33%, cho thấy nhóm chăm sóc sức khỏe chưa trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền trong phiên.

Nhìn chung, phiên 05/11 đánh dấu ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index, nhưng sự suy giảm thanh khoản và chênh lệch diễn biến giữa các ngành cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn kiểm định sức bền của nhịp hồi.

Khả năng duy trì đà tăng trong những phiên tới sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu hơn hay tiếp tục tập trung vào một số mã vốn hóa lớn.