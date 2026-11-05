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Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo

Anh Thái
Anh Thái
15:27 | 05/11/2026
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Với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI Công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam”, diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức đã cùng thảo luận cách AI Công nghiệp và công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào.
Cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên, Groupe Rocher hợp tác với Dassault Systèmes Dassault Systèmes và NVIDIA hợp tác phát triển nền tảng AI cho bản sao số Việt Nam khai trương hai trung tâm nghiên cứu AI và bản sao số

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo
Diễn đàn có sự tham gia của các đối tác trong ngành và những doanh nghiệp hàng đầu

Diễn đàn có sự tham gia của các đối tác trong ngành và những doanh nghiệp hàng đầu, bao gồm Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA),ViHoth Solutions, Solid & Soft, New System Vietnam, KP Aerospace Vietnam và VinFast, cùng hơn 700 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, lãnh đạo ngành, đại diện doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, học giả, các đối tác trong hệ sinh thái và cơ quan báo chí từ Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tại đây, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách AI công nghiệp, công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) và sản xuất thông minh có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo

Thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes cho phép các doanh nghiệp mô phỏng và xác thực các bản thiết kế, sản phẩm, hệ thống sản xuất và quy trình vận hành trong môi trường ảo trước khi triển khai trong thực tế

Thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes cho phép các doanh nghiệp mô phỏng và xác thực các bản thiết kế, sản phẩm, hệ thống sản xuất và quy trình vận hành trong môi trường ảo trước khi triển khai trong thực tế. Bằng việc kết hợp mô hình hóa, mô phỏng, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp có thể giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh ngành sản xuất Việt Nam đang chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, những công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, cải thiện hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thể hiện cam kết chung đối với quá trình chuyển đổi công nghệ của Việt Nam, sự kiện quy tụ đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại sứ quán Pháp. Các vị đại biểu cùng lãnh đạo Dassault Systèmes và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức học thuật tiêu biểu, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) và Học viện Hàng không Việt Nam (VAA), cùng xuất hiện trên sân khấu.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực trong nước, mở rộng hạ tầng công nghệ và thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.

Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo

Báo cáo đã nêu bật các xu hướng, cơ hội và thách thức chủ yếu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh

Khép lại phiên làm việc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Dassault Systèmes và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bán dẫn Việt Nam đã cùng công bố Báo cáo về Đổi mới sáng tạo Công nghiệp và Sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026.

Báo cáo đã nêu bật các xu hướng, cơ hội và thách thức chủ yếu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh, đồng thời hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh hợp tác giữa các đối tác công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên thảo luận buổi chiều bao gồm ba chuyên đề do các đối tác chủ trì, cùng với phiên làm việc giữa Dassault Systèmes và khách hàng với chủ đề “Sức mạnh của AI trong ngành sản xuất”. Phiên làm việc tập trung khám phá vai trò của AI trong đổi mới sáng tạo sản phẩm, vận hành nhà máy thông minh và chuỗi cung ứng, với những chia sẻ thực tiễn từ Viện Nghiên cứu Cơ khí Quốc gia vàKP Aerospace Vietnam.

Và để hiện thực hoá mục tiêu này, Dassault Systèmes đã tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác và cơ sở giáo dục tại Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghiệp của đất nước.

Cụ thể, vào tháng 1 năm 2025, công ty đã khánh thành Trung tâm Xuất sắc về Bản sao số và Trí tuệ nhân tạo (Center of Excellence for Virtual Twin and Artificial Intelligence) cùng Phòng thí nghiệm Giải pháp Công nghiệp (Industry Solutions Lab) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều ngành công nghiệp.

Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 nêu cao vai trò của AI trong nền kinh tế sáng tạo

Ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm Giải pháp Khách hàng, khu vực Nam châu Á – Thái Bình Dương của Dassault Systèmes

“Việt Nam có tiềm năng lớn để nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp toàn cầu thông qua việc kết hợp năng lực sản xuất với các công nghệ tiên tiến và chuyên môn kỹ thuật. Thông qua các giải pháp Bản sao số tạo sinh ((Generative Virtual Twin), Dassault Systèmes mong muốn hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong các hoạt động công nghiệp”. Ông Ding Ming Chee, Giám đốc cấp cao phụ trách Trải nghiệm Giải pháp Khách hàng, khu vực Nam châu Á - Thái Bình Dương của Dassault Systèmes, chia sẻ.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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