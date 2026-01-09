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Việt Nam khai trương hai trung tâm nghiên cứu AI và bản sao số

Hồng Anh

Hồng Anh

07:33 | 09/01/2026
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Đó là Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin) kết hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nghị quyết 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược”.
Dassault Systèmes thúc đẩy sự phát triển ngành bán dẫn Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó cũng đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes tại Việt Nam nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao.

Dassault Systèmes
Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển và Trung tâm xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo và Bản sao số

Có thể nói, trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo và công nghệ bản sao số (Digital Twin), các quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu đều coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững. AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu – phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro.

Trước xu thế đó, Dassault Systèmes, Công ty số 1 thế giới về in 3D, phần mềm kỹ thuật, và trải nghiệm bản sao kỹ thuật số cam kết đồng hành cùng Việt Nam qua việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số.

Lễ khai trương được tổ chức cùng hội thảo “Nghị quyết 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược” tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, phản ánh sự hội tụ giữa xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng chính sách phát triển dài hạn, mở ra không gian hợp tác mới nhằm kết nối tri thức quốc tế với nhu cầu phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Dassault Systèmes
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Dassault Systèmes và NIC, mà còn đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sự kiện này thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tài chính, NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes trong việc hình thành Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa khu vực công và khu vực tư nhân, giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Tâm, cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hàng quốc tế hàng đầu, trong đó có Dassault Systèmes. Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số được khai trương hôm nay không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến.”

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Chủ tịch Trường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Ông Samson Khaou cho biết: “Sự kiện ra mắt kép này được xây dựng dựa trên hơn 20 năm gắn kết của Dassault Systèmes với các doanh nghiệp, đối tác và giới học thuật Việt Nam, củng cố cam kết lâu dài của chúng tôi đối với quá trình chuyển đổi số và công nghiệp của Việt Nam. Cả hai sáng kiến hợp tác với NIC sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các kỹ sư có tay nghề cao, những người có thể thúc đẩy đổi mới tập trung vào ngành và hỗ trợ các ưu tiên công nghệ cao của quốc gia.’’

Ông Samson Khaou cũng nhấn mạnh, bản sao số (Digital Twin) kết hợp với trí tuệ nhân tạo đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp các quốc gia và doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng, tối ưu và vận hành các hệ thống phức tạp một cách bền vững. Việc xây dựng Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua sự hợp tác với NIC.

Về phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm cho rằng: “COE về Bản sao số và AI, cùng Phòng Thí nghiệm Giải pháp công nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.”

Dassault Systèmes
Dassault Systèmes

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes. Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển, cho phép cả sinh viên và các chuyên gia trong ngành đạt được chứng nhận với các thực tiễn tốt nhất của ngành dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes. Cách tiếp cận lấy lực lượng lao động làm trung tâm này hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc hướng tới đổi mới công nghiệp có giá trị cao hơn và tự chủ về công nghệ.

Việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số tại NIC không chỉ là một sự kiện hợp tác song phương, mà còn là bước đi cụ thể hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đồng hành cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong khu vực.

Sự kiện này thể hiện kỳ vọng của lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính về Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tri thức, công nghệ và chuẩn mực quốc tế, góp phần hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo ngành, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có năng lực tự chủ cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

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Phan Thiết

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17,767 17,838 18,423
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