Dassault Systèmes sẽ cùng Việt Nam vững vàng tiến vào tương lai số

Anh Tuấn

Anh Tuấn

20:25 | 27/05/2025
Tại Diễn đàn French Tech Summit 2025 trong khuôn khổ Triển lãm Công nghệ Pháp tại Việt Nam, Dassault Systèmes với vai trò là Nhà tài trợ Kim Cương đã có bài chia sẻ với tiêu đề “Trao quyền cho tương lai của Việt Nam với Bản sao kỹ thuật số”.
Là tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết kế 3D, phần mềm kỹ thuật, và trải nghiệm bản sao kỹ thuật số, Dassault Systèmes một lần nữa khẳng định cam kết góp phần xây dựng hành trình chuyển đổi số của Việt Nam. Tại đây, ông Ding Ming Chee, Giám đốc Kinh doanh Cao cấp của Dassault Systèmes khu vực ASEAN trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh cách thức công nghệ bản sao kỹ thuật số đang tiếp sức, kích hoạt công cuộc chuyển đổi số trong những ngành nghề chiến lược, từ xe điện đến chất bán dẫn và sản xuất thông minh. Ông cũng sẽ tham gia phiên thảo luận nhóm về đổi mới sáng tạo kỹ thuật số và tăng trưởng bền vững.

“Những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam như tăng trưởng GDP đạt 8% và giải ngân đầu tư công 36 tỷ USD trong năm 2025 đều có tính khả thi, nhưng kèm theo đó là nhiều thách thức cần vượt qua. Những thách thức này bao gồm mở rộng quy mô chuyển đổi số, tăng cường giám sát an toàn thi công trong xây dựng, ứng phó với việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, và thúc đẩy phát triển bền vững trong mọi ngành nghề.” Ông Ding chia sẻ.

Gian hàng của Dassault Systèmes tại triển lãm

Đáng chú ý, nhờ vào nền tảng 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes hiện đã có vị thế lý tưởng để giúp Việt Nam ứng phó, vượt qua những thử thách này. Nền tảng này cho phép người dùng giả lập, tối ưu hoá, và hợp tác ở mọi quy mô, qua đó giảm thiểu nguy cơ và nâng cao hiệu suất.

Trên thế giới, 3DEXPERIENCE đang được sử dụng trong các ngành hàng không vũ trụ, khoa học sự sống, cơ sở hạ tầng, và năng lượng. Và tại Việt Nam, Dassault Systèmes hiện đang áp dụng công nghệ này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước.

Dassault Systèmes là tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết kế 3D, phần mềm kỹ thuật, và trải nghiệm bản sao kỹ thuật số

Cụ thể, những ngành nghề tăng trưởng chiến lược ở Việt Nam được Dassault Systèmes đánh giá là nhiều tiềm năng và có thể mở rộng quan hệ hợp tác đó là:

Hạ tầng kỹ thuật số và Sản xuất thông minh: Hợp tác thời gian thực và quản lý suốt dòng đời sản phẩm giúp cải thiện năng suất và khả năng phục hồi.

Xe điện: Công nghệ bản sao kỹ thuật số giúp đẩy mạnh phát triển kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong ngành xe điện đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Chất bán dẫn: Kinh nghiệm công nghệ cao trên toàn cầu của Dassault sẽ là trợ thủ đắc lực giúp Việt Nam xây dựng năng lực nền tảng về kỹ thuật số trong lĩnh vực then chốt này.

Quốc phòng và cơ sở hạ tầng: Công nghệ giả lập kỹ thuật số giúp thiết kế các hệ thống phức tạp một cách an toàn và hiệu quả, phù hợp các mục tiêu hiện đại hoá của chính phủ.

Về phát triển nguồn nhân lực: Dassault sẽ chú trọng hỗ trợ các chương trình giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động trẻ, thông thạo công nghệ, đồng thời xây dựng một trung tâm nhân tài cho khu vực.

Và để hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp Việt Nam, Dassault Systèmes đã khai trương văn phòng tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2022. Sau đó, Dassault Systèmes đã và đang tích cực xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm thực hiện cam kết dài hạn với thị trường Việt Nam.

Các quan hệ hợp tác đáng chú ý có thể kể đến:

Hợp tác giữa Dassault Systèmes với Vingroup nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện;

Hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) để phát triển tài năng công nghệ trong nước;

Tham gia vào nhiều sự kiện tầm cỡ mang tính quốc gia như Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024;

Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024;

Tham gia Diễn đàn French Tech Summit với mục đích hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và hạ tầng kỹ thuật số. Những mối quan hệ hợp tác này liên kết chặt chẽ và đóng vai trò trung tâm trong sứ mệnh của Dassault Systèmes nhằm xây dựng một tương lai số bền vững và giàu sức cạnh tranh cho Việt Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện, Dassault Systèmes cũng đã có buổi gặp gỡ với báo giới

Trong khuôn khổ sự kiện, Dassault Systèmes cũng đã có buổi gặp gỡ với báo giới nhằm chia sẻ sâu hơn về những đánh giá của Dassault Systèmes đối với thị trường Việt Nam. Ông Ding Ming Chee cho rằng “Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á, nổi bật với lực lượng lao động trẻ, quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mạnh mẽ, cùng với một tầm nhìn phát triển đầy tham vọng được Chính phủ đề ra.”

Xét về khía cạnh đổi mới sáng tạo, mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố một đạo luật nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, đồng thời hướng tới việc đưa đổi mới trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày, trong các ngành công nghiệp và trong xã hội Việt Nam.

Với tư cách là một công ty công nghệ, chúng tôi vô cùng hào hứng trước diễn biến này. Chúng tôi nhận thấy đây là một cơ hội lớn để hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam cũng như các bên liên quan khác nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đổi mới này.

Dĩ nhiên, cùng với những hoài bão lớn lao thì chúng tôi cũng nhìn ra những thách thức. Trong số đó, tôi xin phép được nêu một vài thách thức có liên quan trực tiếp đến chúng tôi, với vai trò là nhà cung cấp công nghệ.

  1. Thách thức đầu tiên là vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Để khuyến khích đổi mới sáng tạo, điều thiết yếu là cần có một hệ thống pháp lý mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty công nghệ như chúng tôi cũng như các doanh nghiệp quốc tế khác khi tham gia vào thị trường Việt Nam.
  2. Thách thức thứ hai là sự phát triển liên tục về kỹ năng và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng của Chính phủ.
  3. Thứ ba là áp lực về thời gian và tư duy. Ở những quốc gia như Việt Nam, chúng tôi thường quan sát thấy quy trình phê duyệt cho các hoạt động như triển khai công nghệ còn tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó, tư duy trong ngành công nghiệp cũng là một trở ngại. Đổi mới sáng tạo là một hành trình dài hạn và liên tục, đòi hỏi nhân sự phải có sự thay đổi trong tư duy. Tuy nhiên, trong bối cảnh chịu áp lực, nhiều người vẫn có xu hướng quay về các phương pháp truyền thống vốn từng mang lại hiệu quả trong quá khứ.
  4. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Việt Nam là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, do đó rất nhạy cảm với các rủi ro liên quan đến đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong những thời điểm xảy ra khủng hoảng hoặc các vấn đề phát sinh, sự tập trung thường sẽ chuyển hướng khỏi các sáng kiến đổi mới để ưu tiên xử lý vấn đề cấp bách. Điều này kéo theo việc ngân sách, nguồn lực và sự chú ý dành cho đổi mới sáng tạo bị cắt giảm.
Dassault Systèmes nhận thấy có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi số và đổi mới tại Việt Nam trong 4 lĩnh vực riêng biệt

Về phía mình, Dassault Systèmes nhận thấy có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi số và đổi mới tại Việt Nam trong 4 lĩnh vực riêng biệt. Đầu tiên là tăng trưởng và hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng. Thứ hai là ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là xe điện. Thứ ba là công nghệ cao, nhất là bán dẫn, ngành công nghiệp quy mô rất lớn, và Việt Nam có tham vọng rất cao trong ngành này. Và lĩnh vực thứ tư, liên kết với ba điểm đầu tiên, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát triển lực lượng lao động cho tương lai.

Cụ thể, về quốc phòng. Dassault Systèmes vốn xuất thân từ ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng. Ngày nay, tất cả các công ty hàng đầu thế giới trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng đều đang sử dụng phần mềm của chúng tôi để thiết kế, chế tạo và sản xuất sản phẩm của họ. Vì vậy, với kinh nghiệm nhiều năm hợp tác và phát triển phần mềm cho khách hàng, chúng tôi tin rằng Dassault Systèmes sở hữu kiến thức và bí quyết để có thể hỗ trợ Việt Nam trong ngành công nghiệp này.

Tiếp theo là về ngành ô tô. Dassault Systèmes cũng sở hữu bề dày kinh nghiệm và di sản phong phú trong ngành công nghiệp ô tô. Chúng tôi từng hợp tác với các công ty ô tô truyền thống hàng đầu trước đây và hiện nay, và chúng tôi cũng đang làm việc với hầu hết các nhà sản xuất xe điện toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam. Dassault Systèmes không ngừng phát triển công nghệ để phục vụ ngành công nghiệp này hiệu quả hơn nữa.

Dassault Systèmes sở hữu bề dày kinh nghiệm và di sản phong phú trong ngành công nghiệp ô tô

Thứ ba là ngành công nghiệp bán dẫn. Tham vọng của Việt Nam là phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới vào năm 2050. Chiến lược này tập trung chủ yếu vào phát triển nguồn nhân lực như người lao động tay nghề cao, phát triển các quy trình nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và đóng gói tại địa phương dựa trên những thực tiễn tối ưu, và tất nhiên là cả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đối với Dassault Systèmes, chúng tôi rất phấn khởi trước cơ hội phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm phát triển hệ sinh thái này, cụ thể là dựa trên những công nghệ hiện hữu và cả công nghệ tương lai mà chúng tôi sẽ phát triển, chẳng hạn như AI tạo sinh và nhiều giải pháp khác cho ngành công nghiệp đặc thù này.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là phát triển lực lượng lao động của tương lai. Lực lượng lao động Việt Nam ngày nay có lợi thế từ cơ cấu dân số vàng, năng lực hội nhập toàn cầu mạnh mẽ, ngày càng tập trung phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ cao. Tại Dassault Systèmes, chúng tôi tin rằng mình có thể đóng góp vào mục tiêu này, và đã bắt đầu làm điều đó ở một số quốc gia khác, ví dụ như hợp tác với Đại học Purdue ở Mỹ.

Cụ thể tại Đại học Purdue, Dassault Systèmes sử dụng công nghệ của tập đoàn để xây dựng một phòng sạch ảo, được sử dụng để đào tạo rất nhiều lượt sinh viên về cách vận hành phòng sạch, về chức năng của phòng sạch, và sinh viên cũng có thể được đào tạo bất cứ lúc nào. Chúng tôi cho rằng với những kiến thức này, Dassault Systèmes đang ở vị thế hết sức phù hợp để góp phần nâng cao kỹ năng và đào tạo thêm nhiều nhân lực tay nghề cao, cũng như hợp tác với các bên liên quan tại địa phương.

Dassault Systèmes sẽ đưa ra một số thông báo quan trọng

“Năm nay, Dassault Systèmes cũng đã đưa ra một thông báo quan trọng. Là một trong những công ty hàng đầu trong nền kinh tế sáng tạo, chúng tôi đã công bố chiến lược và sáng kiến 3D UNIV+RSES. Đây sẽ là nền tảng cho định hướng và các khoản đầu tư tương lai của công ty chúng tôi.

Chiến lược 3D UNIV+RSES dựa trên bảy trụ cột, tận dụng các công nghệ hiện có của Dassault Systèmes, bao gồm bản sao mô phỏng thực tế ảo (virtual twin), trải nghiệm, trải nghiệm tạo sinh, quản lý vòng đời sản phẩm, đồng hành ảo, điện toán giác quan, và nền tảng về chia sẻ kiến thức và phương pháp ảo.

Chúng tôi sẽ tận dụng tất cả các công nghệ này và bổ sung thêm các kỹ thuật AI mới nhất hiện có để cuối cùng tạo ra các thế giới ảo, hay còn gọi là vũ trụ ảo, nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các đối tác và khách hàng của chúng tôi.” Ông Ding Ming Chee kết luận.

