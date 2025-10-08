FPT hợp tác chiến lược cùng CR Labs.ai và Carlton Richards

Trong khi đó, các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân cần tối ưu hóa danh mục đầu tư và quản trị rủi ro, tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về bảo mật dữ liệu và kiểm toán. Các giải pháp AI hiện nay vẫn còn hạn chế, thường mang nhiều tính thử nghiệm, thiếu bảo mật, hoặc chưa được thiết kế chặt chẽ để đạt các tiêu chuẩn khắt khe từ cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Để giải quyết những thách thức đó, liên minh giữa FPT, CR Labs.ai và Carlton Richards sẽ mang đến các giải pháp AI kết hợp giữa quy mô công nghệ toàn cầu của FPT, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân của CR Labs.ai cùng năng lực tư vấn chiến lược của Carlton Richards.

FPT Tower - Hà Nội

Các giải pháp được triển khai tại chỗ (on-premise) hoặc trên hạ tầng đám mây chuyên biệt với cơ chế mã hóa, kiểm soát truy cập và các biện pháp bảo mật theo quy chuẩn, đảm bảo tính riêng tư và an toàn.

Ngoài ra, liên minh này còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời giải pháp AI - từ thiết kế, tinh chỉnh, giám sát, tái huấn luyện đến báo cáo theo quy định. Thông qua hợp tác này, ba công ty sẽ phát huy các giải pháp và năng lực cốt lõi để hỗ trợ khách hàng trong ngành bảo hiểm và đầu cổ phần tư tư nhân:

Nền tảng bảo hiểm ứng dụng AI: Tự động hóa quy trình thẩm định, chấm điểm rủi ro, phát hiện gian lận và xử lý bồi thường. Nhờ đó, thời gian thẩm định rút ngắn từ 20 phút xuống chỉ 2 giây mỗi hồ sơ và xử lý trực tuyến đến 87% yêu cầu bồi thường.

Nền tảng tăng năng suất đại lý: Nền tảng AI agent toàn diện: hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, tạo khách hàng tiềm năng và hỗ trợ bán hàng, nâng hiệu suất đại lý lên 25%. Khi được triển khai cho một công ty bảo hiểm toàn cầu, giải pháp đã giúp khách hàng tăng thêm 280 triệu USD doanh thu phí bảo hiểm hàng năm.

Gắn kết khách hàng & đại lý: Ứng dụng IvyChat của FPT, một giải pháp ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn đa tác nhân, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, gia hạn hợp đồng và tư vấn qua thoại/chat theo thời gian thực. IvyChat giúp rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu bồi thường, giảm 80% lỗi và tiết kiệm 33% chi phí nhân sự hàng năm.

Ứng dụng cho đầu tư cổ phần tư nhân: Các giải pháp giúp tối ưu hóa danh mục, mô hình hóa rủi ro và chia phân khúc khách hàng, đáp ứng cân bằng giữa nhu cầu đổi mới công nghệ và tiêu chuẩn kiểm toán khắt khe.

Chia sẻ nhân dịp này, ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, cho biết: “Với định hướng AI-first và AI được tích hợp trong mọi giải pháp tại FPT, chúng tôi luôn tiên phong đồng hành cùng các doanh nghiệp toàn cầu. Phát huy thế mạnh chuyên môn, sự hiện diện toàn cầu và đội ngũ nhân sự được tăng cường bởi AI, chúng tôi sẵn sàng mang đến sự chuyển đổi đột phá cho khách hàng”.

Giám đốc điều hành Carlton Richards, ông Richard Brasser, chia sẻ: “AI không nhất thiết phải mạo hiểm hay mang nặng tính thử nghiệm. Khi thiết kế và quản trị đúng cách, doanh nghiệp có thể khai thác tính bảo mật và ứng dụng mạnh mẽ của AI. Đó chính là giá trị mà hợp tác này mang lại”.

Đại diện cho CR Labs.ai, ông Chris Hart, Giám đốc CR Labs.ai nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân không có chỗ cho sai sót khi liên quan đến tuân thủ, quyền riêng tư hay quản trị rủi ro. CR Labs.ai cam kết xây dựng các hệ thống AI không chỉ hiệu quả mà còn vững vàng vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nhất từ cơ quan quản lý”.