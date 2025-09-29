FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

Được biết, Công ty TNHH FPT Smart Cloud thuộc Tập đoàn FPT đã được trao giải Doanh nghiệp AI xuất sắc. Đây là hạng mục giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và khẳng định vị thế trên thị trường.

Tại AI4VN 2025, FPT đã chiến thắng 3 hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp AI xuất sắc, Giải pháp AI xuất sắc và Tài năng AI Việt.

Nền tảng FPT AI Agents do Tập đoàn FPT phát triển cũng đã xuất sắc lọt vào Top 3 Giải pháp AI xuất sắc nhất năm, khẳng định năng lực tiên phong của FPT trong việc kiến tạo các nền tảng AI “Make in Vietnam”, phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo đánh giá cao FPT AI Agents - nền tảng cho phép doanh nghiệp dễ dàng tạo ra các “nhân sự AI” với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, không cần kỹ năng lập trình phức tạp.

AI Agents có thể đồng hành cùng con người trong nhiều nghiệp vụ, từ chăm sóc khách hàng, telesales, đào tạo nhân sự, quản lý tri thức đến vận hành nội bộ. Thực tế, nền tảng này đang xử lý trung bình hơn 17 triệu cuộc gọi mỗi tháng, giải quyết 98% yêu cầu khách hàng, giúp doanh nghiệp tăng tới 20% doanh thu qua kênh telesales.

Bên cạnh đó, giải thưởng cá nhân Top 5 Tài năng AI Việt Nam cũng đã được BTC trao cho Giám đốc Trung tâm Sản phẩm GenAI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT. Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chủ đề “Build your own AI”, FPT cũng đã mang đến giới thiệu hai trụ cột công nghệ chiến lược, đó là Hạ tầng siêu tính toán FPT AI Factory và nền tảng FPT AI Agents, cho phép doanh nghiệp Việt Nam chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp AI theo nhu cầu riêng. Đây là hệ sinh thái toàn diện gồm ba lớp: Hạ tầng – Nền tảng – Giải pháp, giúp các doanh nghiệp, tổ chức rút ngắn thời gian phát triển, tối ưu chi phí và bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Ông Lê Hồng Việt, Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT có bài tham luận tại sự kiện AI4VN

FPT AI Factory là trung tâm siêu tính toán được vận hành bằng hàng nghìn chip xử lý NVIDIA H100/H200. Hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản đã được xếp hạng trong Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, trong đó FPT AI Factory Việt Nam đứng thứ 38. Nền tảng này giúp các tổ chức và doanh nghiệp rút ngắn quá trình huấn luyện mô hình từ vài tuần xuống còn vài ngày, đồng thời hỗ trợ mở rộng ứng dụng ở quy mô quốc gia. Bên cạnh đó, AI Factory còn tích hợp các công cụ như FPT AI Infrastructure (nền tảng GPU cloud), FPT AI Studio (công cụ huấn luyện và tinh chỉnh mô hình), và FPT AI Inference (giải pháp tăng tốc triển khai mô hình), mang đến một “xưởng sản xuất AI” đúng nghĩa cho doanh nghiệp Việt.

Đồng thời trong bài tham luận tại sự kiện AI4VN 2025, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT cũng đã có bài chia sẻ, trong đó ông Việt nhấn mạnh: “AI có thể mang lại giá trị kinh tế tương đương với một quốc gia siêu cường mới vào năm 2030. Khi ứng dụng thành công, mỗi 1 USD chi cho AI có thể đem lại 3,7 USD cho chính doanh nghiệp đó.” Ông Việt cho rằng, thế giới AI đang phân cực mạnh vào hai trung tâm lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc, nơi đầu tư tập trung chủ yếu vào xây dựng mô hình và chi phí nghiên cứu, phát triển. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng, hiện xếp thứ 6/40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho AI, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp bứt phá.” Ông Việt khẳng định: “Nếu chúng ta khuếch đại được các nhóm công việc kết hợp giữa con người và AI thì sẽ tạo ra giá trị năng suất rất lớn.”

Với chiến lược “Build Your Own AI”, FPT định vị mình là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình làm chủ trí tuệ nhân tạo, thông qua hệ sinh thái dịch vụ khép kín từ hạ tầng, nền tảng tới giải pháp AI. Đây cũng là cách FPT hiện thực hóa khát vọng xây dựng một “Quốc gia AI”, nơi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng sâu rộng trong kinh tế, giáo dục, y tế và quản lý công, đồng thời phát triển các giải pháp gần gũi, dễ tiếp cận cho từng người dân.

Tại sự kiện, FPT không chỉ trình diễn hệ sinh thái công nghệ, mà còn khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua AI toàn cầu. Với tầm nhìn “Build your own AI”, FPT mong muốn trao quyền để mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người Việt có thể làm chủ công nghệ của riêng mình, qua đó khẳng định chủ quyền số và kiến tạo giá trị bằng chính trí tuệ Việt.