FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

Hợp tác chiến lược giữa chuyên môn sâu rộng trong ngành bảo hiểm của Future Processing và năng lực triển khai toàn cầu của FPT sẽ mang đến cho các doanh nghiệp các giải pháp thông minh, hiệu quả và có khả năng mở rộng. Đồng thời, hợp tác này còn giúp hai bên tăng cường phát triển thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo đó, FPT và Future Processing sẽ đồng phát triển và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện dựa trên mô hình cung cấp dịch vụ tối ưu toàn cầu của FPT, nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Hai bên sẽ cùng xây dựng các tài sản trí tuệ và các giải pháp để rút ngắn thời gian tiếp cận các thị trường chiến lược. Không dừng lại ở đó, quan hệ hợp tác này sẽ mở rộng hơn trong các dịch vụ hạ tầng ứng dụng và các dự án với khách hàng trọng điểm, được triển khai dựa trên các tiêu chuẩn và cơ chế phối hợp chung để đảm bảo hiệu quả và liền mạch.

Lễ ký kết diễn ra tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ hội nghị toàn cầu thường niên của FPT.

“Hợp tác này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm trên quy mô toàn cầu của FPT, với yếu tố then chốt là AI và Dữ liệu. Với chuyên môn sâu rộng của hai bên, cùng năng lực số giúp thúc đẩy chuyển đổi thông minh, chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ mang đến những kết quả kinh doanh được tăng cường bởi AI, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho các khách hàng trên toàn thế giới”. Ông Đặng Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Tổng Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, khẳng định.

Đại diện cho Future Processing, bà Daria Polończyk, Giám đốc Sản xuất chia sẻ: “Dựa trên thế mạnh của hai bên trong lĩnh vực bảo hiểm, hợp tác này mang đến những giải pháp chuyển đổi số thông minh, triển khai nhanh với chi phí tối ưu giúp khách hàng tăng trưởng.”

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hợp tác cùng các doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính - bảo hiểm cùng đội ngũ 3.000 chuyên gia công nghệ, FPT đang cung cấp các giải pháp tiên tiến cho hơn 200 khách hàng trên toàn thế giới. Đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực này sở hữu chuyên môn chuyên sâu với hơn 500 chứng chỉ chuyên ngành ngành bảo hiểm, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và đổi mới sáng tạo.