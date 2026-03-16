Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Thành Biên

Thành Biên

17:37 | 16/03/2026
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn quy trình khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện thủ tục.
Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cá nhân đề nghị cấp thẻ thực hiện khai báo thông tin trên hệ thống, đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

Các cá nhân thực hiện khai hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/congdan/. Người dùng đăng nhập hệ thống bằng mã định danh cá nhân để thực hiện các bước khai báo thông tin theo quy trình điện tử.

Hệ thống dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hệ thống dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi khai hồ sơ, cá nhân cần lưu ý điền đầy đủ thông tin cá nhân và sử dụng địa chỉ liên hệ là địa chỉ của người đề nghị cấp thẻ. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp cấp thẻ mới, đổi thẻ do hết hạn hoặc đổi thẻ khi chuyển công tác sang cơ quan báo chí khác. Tất cả các trường hợp này đều thực hiện tại mục “Cấp thẻ nhà báo” trên hệ thống.

Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định

Về thành phần hồ sơ, việc chuẩn bị và nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình khai báo, hệ thống đánh dấu các thành phần bắt buộc bằng ký hiệu (*). Cá nhân cần hoàn thiện đầy đủ các mục bắt buộc để hồ sơ được tiếp nhận và xử lý theo quy trình.

Một số thành phần hồ sơ không bắt buộc, trong đó có mục “Danh sách tác phẩm đăng, phát”. Tuy nhiên, người làm hồ sơ vẫn có thể bổ sung nội dung này để tăng tính đầy đủ cho hồ sơ nếu cần thiết.

Đối với tài liệu xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, cá nhân có thể chủ động trích xuất thông tin từ ứng dụng VssID. Theo hướng dẫn, người đề nghị cấp thẻ có thể chụp lại màn hình quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên hệ thống VssID, trong đó thể hiện rõ họ tên và thời gian đóng bảo hiểm trong hai năm gần nhất. Sau khi chụp lại thông tin, cá nhân in tài liệu này ra giấy để cơ quan báo chí xác nhận trước khi tải lên hệ thống như một thành phần của hồ sơ.

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công
Hệ thống dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực báo chí

Quy trình thực hiện đối với cá nhân và tổ chức

Quy trình thực hiện đối với cá nhân gồm ba bước chính. Trước hết, cá nhân khai bản khai thông tin cá nhân trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công. Sau khi hoàn thành việc khai báo, người làm hồ sơ in bản khai từ hệ thống, ký tên và gửi đến cơ quan báo chí để xác nhận.

Sau khi cơ quan báo chí xác nhận, cá nhân tiến hành scan bản khai đã ký và đóng dấu xác nhận. Tài liệu này sau đó được tải lên hệ thống tại mục tương ứng trong hồ sơ điện tử để hoàn thiện quy trình nộp hồ sơ.

Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ của cá nhân, cơ quan báo chí cũng thực hiện các thủ tục liên quan để xác nhận đề nghị cấp thẻ. Theo quy định, cơ quan báo chí thực hiện hai nội dung chính.

Thứ nhất, cơ quan báo chí ký và xác nhận vào bảng khai của cá nhân đề nghị cấp thẻ nhà báo. Đây là bước nhằm xác nhận tư cách và quá trình công tác của người làm hồ sơ tại đơn vị báo chí.

Thứ hai, cơ quan báo chí lập danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo của đơn vị theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT. Danh sách này phải có chữ ký của người đứng đầu hoặc người được giao phụ trách cơ quan báo chí, đồng thời đóng dấu xác nhận của đơn vị.

Sau khi hoàn thiện, cơ quan báo chí scan danh sách đề nghị cấp thẻ và gửi lại cho từng cá nhân để đính kèm vào hồ sơ điện tử trên hệ thống dịch vụ công. Đây là tài liệu bắt buộc để cơ quan quản lý xem xét hồ sơ cấp thẻ.

Những lưu ý khi xét duyệt hồ sơ:

Theo quy định, cơ quan quản lý chỉ xem xét các hồ sơ của cá nhân có tên trong danh sách đề nghị cấp thẻ do cơ quan báo chí lập và xác nhận. Vì vậy, cá nhân cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị công tác để đảm bảo tên của mình được đưa vào danh sách chính thức.

Việc triển khai khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và giảm bớt thủ tục hành chính. Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến cũng giúp cá nhân và cơ quan báo chí chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài liệu, theo dõi tiến độ xử lý và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bắc Ninh yêu cầu 100% máy tính bộ phận một cửa kết nối thông suốt năm 2026

Bắc Ninh yêu cầu 100% máy tính bộ phận một cửa kết nối thông suốt năm 2026

Công bố và trao giải thưởng truyền thông về quyền con người

Công bố và trao giải thưởng truyền thông về quyền con người 'Việt Nam hạnh phúc 2025'

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri cả nước đã tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần làm nên một ngày hội dân chủ sôi nổi. Theo Thông cáo báo chí của Trung tâm Báo chí bầu cử, tổng số 76.043.527 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,38%.
UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Trong bối cảnh nhiều khu vực có hạ tầng chật hẹp khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã phát triển hệ thống máy bay không người lái (UAV) chữa cháy theo mô hình "bầy đàn".
Thái Nguyên rộn ràng

Thái Nguyên rộn ràng 'Ngày hội non sông': Hơn 1,27 triệu cử tri nô nức đi bầu cử

Hòa chung không khí náo nức của cử tri cả nước trong "Ngày hội non sông", sáng 15/3, hơn 1,27 triệu cử tri tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Sáng 15/3/2026, hòa cùng không khí ngày hội bầu cử trên cả nước, nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang thi đấu tại V-League đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Thanh tra Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm tại Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Thanh tra Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm tại Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1605/KL-TTTP-NV5, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Văn phòng công chứng Phạm Thiện, liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng và thực hiện một số thủ tục nghiệp vụ.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho

Kỳ vọng về một Quốc hội kiến tạo cho 'kỷ nguyên vươn mình'

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Google Maps

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng