Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cá nhân đề nghị cấp thẻ thực hiện khai báo thông tin trên hệ thống, đồng thời phối hợp với cơ quan báo chí để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

Các cá nhân thực hiện khai hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/congdan/. Người dùng đăng nhập hệ thống bằng mã định danh cá nhân để thực hiện các bước khai báo thông tin theo quy trình điện tử.

Hệ thống dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi khai hồ sơ, cá nhân cần lưu ý điền đầy đủ thông tin cá nhân và sử dụng địa chỉ liên hệ là địa chỉ của người đề nghị cấp thẻ. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp cấp thẻ mới, đổi thẻ do hết hạn hoặc đổi thẻ khi chuyển công tác sang cơ quan báo chí khác. Tất cả các trường hợp này đều thực hiện tại mục “Cấp thẻ nhà báo” trên hệ thống.

Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định

Về thành phần hồ sơ, việc chuẩn bị và nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình khai báo, hệ thống đánh dấu các thành phần bắt buộc bằng ký hiệu (*). Cá nhân cần hoàn thiện đầy đủ các mục bắt buộc để hồ sơ được tiếp nhận và xử lý theo quy trình.

Một số thành phần hồ sơ không bắt buộc, trong đó có mục “Danh sách tác phẩm đăng, phát”. Tuy nhiên, người làm hồ sơ vẫn có thể bổ sung nội dung này để tăng tính đầy đủ cho hồ sơ nếu cần thiết.

Đối với tài liệu xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, cá nhân có thể chủ động trích xuất thông tin từ ứng dụng VssID. Theo hướng dẫn, người đề nghị cấp thẻ có thể chụp lại màn hình quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên hệ thống VssID, trong đó thể hiện rõ họ tên và thời gian đóng bảo hiểm trong hai năm gần nhất. Sau khi chụp lại thông tin, cá nhân in tài liệu này ra giấy để cơ quan báo chí xác nhận trước khi tải lên hệ thống như một thành phần của hồ sơ.

Hệ thống dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực báo chí

Quy trình thực hiện đối với cá nhân và tổ chức

Quy trình thực hiện đối với cá nhân gồm ba bước chính. Trước hết, cá nhân khai bản khai thông tin cá nhân trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công. Sau khi hoàn thành việc khai báo, người làm hồ sơ in bản khai từ hệ thống, ký tên và gửi đến cơ quan báo chí để xác nhận.

Sau khi cơ quan báo chí xác nhận, cá nhân tiến hành scan bản khai đã ký và đóng dấu xác nhận. Tài liệu này sau đó được tải lên hệ thống tại mục tương ứng trong hồ sơ điện tử để hoàn thiện quy trình nộp hồ sơ.

Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ của cá nhân, cơ quan báo chí cũng thực hiện các thủ tục liên quan để xác nhận đề nghị cấp thẻ. Theo quy định, cơ quan báo chí thực hiện hai nội dung chính.

Thứ nhất, cơ quan báo chí ký và xác nhận vào bảng khai của cá nhân đề nghị cấp thẻ nhà báo. Đây là bước nhằm xác nhận tư cách và quá trình công tác của người làm hồ sơ tại đơn vị báo chí.

Thứ hai, cơ quan báo chí lập danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo của đơn vị theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT. Danh sách này phải có chữ ký của người đứng đầu hoặc người được giao phụ trách cơ quan báo chí, đồng thời đóng dấu xác nhận của đơn vị.

Sau khi hoàn thiện, cơ quan báo chí scan danh sách đề nghị cấp thẻ và gửi lại cho từng cá nhân để đính kèm vào hồ sơ điện tử trên hệ thống dịch vụ công. Đây là tài liệu bắt buộc để cơ quan quản lý xem xét hồ sơ cấp thẻ.