VN-Index giảm tuần thứ tư liên tiếp, thanh khoản rơi xuống đáy

VN-Index đóng cửa tuần tại 1.791,65 điểm, giảm 47,25 điểm, tương ứng 2,57% so với tuần liền trước. Đây là tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp và cũng là mức đóng cửa thấp nhất trong vòng chín tuần. Ở chiều ngược lại, HNX-Index đi lên với mức tăng 8,7 điểm, tương ứng 2,96%, dừng tại 302,49 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa hai sàn.

Diễn biến trong tuần cho thấy tâm lý giằng co kéo dài. Áp lực bán dâng cao ngay từ những phiên đầu tuần khiến chỉ số sàn TP.HCM nhanh chóng thủng mốc 1.800 điểm. Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index có thời điểm trở lại 1.803,71 điểm trong phiên 10/6, song nỗ lực hồi phục thiếu sự lan tỏa và nhanh chóng suy yếu mỗi khi áp lực cung gia tăng. Phiên cuối tuần 12/6, chỉ số giảm thêm 7 điểm và lùi về 1.791,65 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn nhất của tuần. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ đạt 12.435 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 11,06% so với tuần trước và thấp hơn 35,42% so với mức trung bình năm tuần. Tính chung toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.359 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh 13.556 tỷ đồng. Theo Vietstock, đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm 2025, cho thấy lực cầu chưa sẵn sàng quay trở lại.

Biểu đồ chứng khoán tuần 8-12/6 với VN-Index thủng mốc 1.800 điểm

Khối ngoại duy trì áp lực bán xuyên suốt tuần. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên cả hai sàn, trong đó riêng HoSE bị rút ròng 3.100 tỷ đồng, còn HNX được mua ròng 29 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hai mã trụ VIC và VHM, tạo sức ép trực tiếp lên chỉ số chung trong nhiều phiên.

Một điểm tích cực hiếm hoi nằm ở dữ liệu nền tảng nhà đầu tư. Số lượng tài khoản chứng khoán đã vượt 13 triệu, mở rộng nhờ quá trình số hóa khâu mở tài khoản và định danh điện tử eKYC. Tuy nhiên, lượng tài khoản tăng chưa chuyển hóa thành dòng tiền tương xứng, khi nhiều phiên giá trị khớp lệnh chỉ quanh 9.000 tỷ đồng. Khoảng cách giữa số tài khoản và dòng tiền thực tham gia phản ánh tâm lý thận trọng đang chi phối nhà đầu tư cá nhân.

Ngân hàng giữ nhịp, bất động sản và bán lẻ kéo lùi, công nghệ logistics tựa vào số hóa

Bức tranh nhóm ngành phân hóa mạnh trong tuần qua. Tài chính ngân hàng là trụ đỡ quan trọng giúp thị trường không giảm sâu hơn. Nhiều cổ phiếu ngân hàng thu hút lực cầu với mức tăng trên 1%, gồm TCB tăng 1,30%, SHB tăng 1,10%, VIB tăng 1,25%, MSB tăng 2,74%, TPB tăng 3,15% và BVB tăng 4%. Đà phục hồi của nhóm ngân hàng gắn với kỳ vọng tín dụng nửa cuối năm và quá trình chuyển đổi số sâu rộng, khi các nhà băng tăng tốc ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng.

Tín hiệu dịch chuyển nhân sự cũng cho thấy ngành ngân hàng đang tái cấu trúc theo hướng công nghệ. Làn sóng nhân sự cấp cao từ khối quốc tế đổ về các nhà băng trong nước phần lớn phục vụ cho mảng dữ liệu, số hóa và quản trị rủi ro. Dù vậy, sắc đỏ vẫn xuất hiện ở LPB giảm 1,19%, BID giảm 0,85% và STB giảm 0,56%, cho thấy dòng tiền chọn lọc từng mã thay vì mua đều cả nhóm.

Nhóm chứng khoán giao dịch trái chiều và thiếu động lực dẫn dắt. VIX tăng 1,19% nhưng SSI giảm 0,57%, HCM giảm 1,64% và SHS giảm 0,55%. Diễn biến giằng co của khối công ty chứng khoán phản ánh kỳ vọng đan xen lo ngại về tiến độ hiện đại hóa thị trường. Lãnh đạo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa hé lộ thời điểm triển khai cơ chế giao dịch trong ngày T+0 và bán khống, hai cấu phần kỹ thuật quan trọng cho mục tiêu nâng hạng thị trường. Khi hạ tầng công nghệ giao dịch hoàn thiện, nhóm chứng khoán là bên hưởng lợi trực tiếp nhờ thanh khoản và sản phẩm mới.

Bất động sản là nhóm gây áp lực lớn nhất lên chỉ số chung, với mức giảm 1,14% và tâm điểm là cổ phiếu họ Vingroup. VHM giảm 4,01% trong phiên cuối tuần và mất 8,75% cả tuần, trở thành mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Cùng chiều đi xuống, VRE giảm 1,89%, BCM giảm 1,13%, KDH giảm 1,07%, DXG giảm 1,16% và NLG giảm 2,12%. Áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng cộng với lực bán của khối ngoại khiến nhóm bất động sản chưa tìm được điểm cân bằng. Trái lại, cổ phiếu LDG bứt phá 23,16% nhờ bốn phiên tăng liên tiếp, song chỉ là hiện tượng riêng lẻ mang tính đầu cơ.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và bán lẻ cũng giảm 1,4%, kém tích cực nhất thị trường, với MWG giảm 0,65% và VPL giảm 3,23%. Sức mua phục hồi chậm cùng nền giá cao của giai đoạn trước khiến nhóm bán lẻ thiếu lực đỡ trong bối cảnh dòng tiền co hẹp.

Ở mảng công nghệ và logistics, dòng tiền tìm điểm tựa từ các câu chuyện số hóa hạ tầng. Tuần qua ghi nhận thỏa thuận giữa VNPT và hệ sinh thái Vingroup nhằm phát triển 6.000 tủ đổi pin xe điện, trong đó VNPT đảm nhận hạ tầng viễn thông, internet tốc độ cao và kết nối dữ liệu cho toàn hệ thống. Diễn biến cho thấy doanh nghiệp viễn thông đang mở rộng vai trò sang hạ tầng số phục vụ giao thông xanh và logistics đô thị. Ở mảng vận tải, Hà Nội chuẩn bị vận hành bến xe khách đầu tiên có tầng hầm với vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, góp phần hiện đại hóa mạng lưới logistics hành khách cửa ngõ phía Nam.

Chính sách điều hành tuần qua cũng tiếp thêm động lực cho mảng giao thông xanh và logistics. Chính phủ tiếp tục áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% với ô tô điện cho tới hết năm 2030, đồng thời điều chỉnh thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng. Định hướng ưu đãi cho xe điện củng cố triển vọng tiêu thụ phương tiện sạch, qua đó hỗ trợ gián tiếp cho hệ sinh thái hạ tầng sạc, đổi pin và dữ liệu vận hành mà nhóm viễn thông đang đầu tư.

Nhìn tổng thể, công nghệ và logistics chưa trở thành nhóm dẫn dắt về điểm số, nhưng đóng vai trò định hình kỳ vọng trung hạn. Các hợp đồng hạ tầng số, dữ liệu và năng lượng sạch tạo nền tảng doanh thu mới cho nhóm viễn thông, đồng thời hỗ trợ chuỗi cung ứng và vận tải thông minh. Dòng vốn có xu hướng tìm tới những doanh nghiệp sở hữu câu chuyện chuyển đổi số rõ ràng và dòng tiền kinh doanh ổn định, thay vì chạy theo các nhịp đầu cơ ngắn hạn.

Nguyên nhân điều chỉnh và hai kịch bản cho nửa cuối tháng 6

Đà giảm của VN-Index xuất phát từ nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Trước hết, áp lực đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt thuộc hệ sinh thái Vingroup. Theo Chứng khoán Thiên Việt (TVS), khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh VIC và VHM, trong khi thanh khoản suy giảm khiến dòng tiền mới chưa đủ hấp thụ lực bán. Hai mã trụ đang kiểm định vùng hỗ trợ MA50, song theo mẫu hình các nhịp tăng từ năm 2025, cổ phiếu họ Vingroup thường lùi về vùng MA100 đến MA200 trước khi tạo đáy và hồi phục.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở dòng tiền vĩ mô. Thanh khoản thị trường suy giảm từ giữa tháng 5 trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng thu hẹp, thể hiện qua lượng OMO lưu hành giảm và lãi suất liên ngân hàng tăng nhanh. Diễn biến đó hạn chế dòng tiền mới tham gia, trong khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Yếu tố thứ ba là rủi ro thương mại. TVS Research lưu ý khả năng Mỹ áp thêm thuế theo Mục 301 trong tháng 6, có thể tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu và tâm lý nhà đầu tư. Một số chuyên gia cảnh báo mức thuế 12,5% mà phía Mỹ đề cập với hàng hóa Việt Nam chưa phải ngưỡng cao nhất. Sắc thuế nhiều khả năng triển khai sớm nhất sau khi các biện pháp theo Mục 232 kết thúc ngày 24/7, tạo áp lực trực tiếp lên nhóm xuất khẩu, logistics và khu công nghiệp.

Bối cảnh tỷ giá và hàng hóa cũng góp phần định hình tâm lý. UOB dự báo tỷ giá USD/VND quanh 26.500 đồng trong quý III/2026, trong khi giá vàng thế giới vừa lùi về đáy sáu tháng. Áp lực tỷ giá là một trong các lý do khiến khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường cổ phiếu.

Về kỹ thuật, vùng 1.800 đến 1.810 điểm trở thành kháng cự mạnh, trong khi hỗ trợ gần nhất nằm quanh đường trung bình động 200 phiên, tương ứng 1.750 điểm. TVS đưa ra hai kịch bản cho phần còn lại của tháng 6. Ở kịch bản cơ sở, VN-Index có thể tiếp tục giảm về vùng 1.700 đến 1.750 điểm nếu nhóm dẫn dắt chưa ngừng điều chỉnh. Ở kịch bản tích cực, chỉ số quay lại biên độ 1.800 đến 1.850 điểm khi nhóm Vingroup bật tăng từ vùng MA50 và dòng tiền luân chuyển sang nhóm cơ bản tốt như dầu khí.

Trong bối cảnh thanh khoản thấp, công nghệ và hạ tầng số tiếp tục là chủ đề dẫn dắt kỳ vọng trung hạn. Làn sóng mua bán và sáp nhập mới tại Việt Nam đang được hỗ trợ bởi dòng vốn nội, yếu tố công nghệ và cú hích nâng hạng thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã có sự đồng thuận cho phép doanh nghiệp FDI lớn IPO và niêm yết tại Việt Nam, mở thêm dư địa hàng hóa chất lượng cho thị trường vốn. Khi hệ thống giao dịch mới vận hành ổn định cùng cơ chế T+0 và bán khống, nền tảng công nghệ là yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng vốn ngoại trở lại.

Với nhà đầu tư, giới phân tích khuyến nghị giữ tỷ trọng hợp lý và chỉ giải ngân khi thị trường xác nhận tạo đáy. Nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong nhịp hồi phục, gồm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí, là lựa chọn ưu tiên khi tín hiệu dòng tiền cải thiện. Trong ngắn hạn, thanh khoản thấp vẫn là yếu tố chi phối, khiến VN-Index nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Điểm tựa cho trung và dài hạn vẫn là tiến trình hiện đại hóa thị trường vốn. Mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi, kết hợp với việc đưa vào vận hành các cơ chế giao dịch tiên tiến và mở cửa cho doanh nghiệp FDI niêm yết, sẽ tạo lực cầu mới khi thanh khoản hồi phục. Tuần điều chỉnh 8-12/6 vì vậy mang dáng dấp một nhịp tích lũy trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu xác nhận từ cả dòng tiền lẫn hạ tầng công nghệ của thị trường.