Mới đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Tập đoàn FPT đã chính thức khởi động dự án triển khai tự động hóa các quy trình nghiệp vụ bằng giải pháp akaBot.

Hợp tác đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của VietinBank trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Robotics và AI trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới vận hành ngân hàng xuất sắc và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Thông qua dự án, VietinBank sẽ sử dụng giải pháp tự động hóa thông minh akaBot được phát triển bởi FPT để triển khai các robot ảo tích hợp năng lực AI nhằm tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Giải pháp không chỉ giúp tăng năng suất của cán bộ, nhân viên, hướng tới số hóa toàn bộ quy trình mà còn giúp VietinBank chuẩn bị nền tảng vững chắc trong quá trình chuyển đổi số giai đoạn mới.

Trong dự án lần này VietinBank sẽ tiến hành tự động hóa tổng 10 quy trình, tập trung ở các quy trình truyền nhận file với các tổ chức thẻ và các quy trình theo dõi, thu phí, hạch toán hay tạo điện thanh toán trong Tài trợ Thương mại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Việc ưu tiên triển khai tự động hóa giúp ngân hàng tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc, đồng thời đảm bảo mọi quy trình được vận hành chính xác 100%, giảm thiểu tối đa rủi ro của thao tác thủ công. Đối với khách hàng của VietinBank - những người dùng cuối, dự án tự động hóa giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch, đảm bảo giao dịch tuân thủ đầy đủ các quy định về tài chính và thương mại quốc tế. Điều này góp phần cải thiện tới 80% trải nghiệm của cả khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp của VietinBank.

Đại diện FPT và VietinBank tại lễ ký kết

Kể từ năm 2021, VietinBank đã bắt đầu ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quy trình cho vay cầm cố sổ tiết kiệm. Lượng hồ sơ tự động xử lý khoảng 3.000 hồ sơ mỗi tháng, giúp tiết kiệm 65% thời gian tác nghiệp so với quy trình thủ công. Các nỗ lực chuyển đổi số không ngừng nghỉ đã giúp VietinBank giữ vị trí top 3 trong bảng xếp hạng CIR (chỉ số chi phí hoạt động trên doanh thu) của ngành ngân hàng trong nhiều năm, đồng thời nằm trong top 5 ngân hàng có mức độ hài lòng của khách hàng cao nhất 2024 (Theo Decision Lab).

Thông qua hợp tác với FPT triển khai dự án tự động hóa quy trình mới với giải pháp Make in Việt Nam như akaBot, VietinBank đặt mục tiêu tiếp tục giữ vị trí top đầu các ngân hàng trong việc tối ưu lợi nhuận, chi phí và nâng cao hệ thống ngân hàng số để có thể phục vụ hơn 20% dân số Việt Nam.

“Việc triển khai những công nghệ tự động hóa tiên tiến từ FPT và akaBot không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tác nghiệp của cán bộ, nhân viên ngân hàng, mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và góp phần thực hiện hành trình chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn 2030 của VietinBank.” Phát biểu tại Lễ phát động dự án, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám Đốc VietinBank, chia sẻ.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: “Với kinh nghiệm ba thập kỷ cung cấp các giải pháp công nghệ cho các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, FPT sẵn sàng đồng hành cùng VietinBank trong giai đoạn mới của quá trình chuyển đổi số. Chúng tôi kỳ vọng dự án hợp tác lần này không chỉ đem lại hiệu quả tối ưu vận hành vượt trội cho VietinBank mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.”

Được biết, giải pháp akaBot của FPT hiện đang được ứng dụng tại hơn 20 ngân hàng Việt Nam với gần 6.000 robot ảo đã triển khai, đảm bảo hàng nghìn nghiệp vụ được tự động hóa hoàn toàn, tiết kiệm tới 80% thời gian xử lý và có thể nâng mức tỉ lệ lợi nhuận trên chi phí (ROI) của các ngân hàng lên gần 300%.

Trong năm 2023, giải pháp Made by FPT đã chiến thắng hạng mục “Giải pháp tự động hóa xuất sắc nhất cho ngân hàng bán lẻ” do The Digital Banker tổ chức.