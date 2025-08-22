Kỷ niệm 31 năm thành lập, thương hiệu gia dụng Joyoung ra mắt hai sản phẩm đột phá mới

Cũng nhân dịp này, Joyoung Việt Nam công bố Thu Nhi chính thức trở thành Đại sứ Thương hiệu tại Việt Nam. Được biết, Thu Nhi sẽ là gương mặt đại diện hoàn hảo cho triết lý "Sống trọn vẹn - Ngon tròn vị". Và Sự xuất hiện của Thu Nhi trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Joyoung tại Việt Nam sẽ giúp lan tỏa lối sống và đam mê ẩm thực lành mạnh mà cô theo đuổi.

Joyoung kỷ niệm 31 năm thành lập và 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

"Khi tìm hiểu về Joyoung, tôi thấy triết lý của họ rất phù hợp với lối sống tôi đang theo đuổi. Trong quá trình 'eat clean', tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm thực sự hỗ trợ, không chỉ về mặt dinh dưỡng mà còn về sự tiện lợi. Joyoung đáp ứng được tất cả những điều đó". Thu Nhi chia sẻ tại sự kiện.

Máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro

Cũng nhân sự kiện đặc biệt này, Joyoung chính thức ra mắt máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro. Đây là kết tinh của 31 năm nghiên cứu và phát triển của Joyoung, máy nấu sữa hạt làm sạch tự động Joyoung JSCB-K7 Pro không chỉ đơn thuần là một chiếc máy nấu sữa hạt, mà còn là người bạn đồng hành thông minh trong hành trình chăm sóc sức khỏe gia đình.

Sở hữu công nghệ tự làm sạch hoàn toàn, K7 Prosau khi hoàn tất quá trình nấu, máy sẽ tự động kích hoạt chế độ làm sạch mà không cần bất kỳ can thiệp nào từ người dùng.

"Với mẹ bỉm sữa như mình, thì tính năng tự động làm sạch của K7 Pro là cứu cánh thật sự. Nhi có thể làm tàu hủ cho cả gia đình ăn healthy mà không lo việc vệ sinh máy phức tạp". Thu Nhi hào hứng chia sẻ.

Đồng thời, với công nghệ giảm 56% purin trong sữa đậu nành là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thông qua hai giai đoạn nhiệt ổn định, K7 Pro loại bỏ hiệu quả các hợp chất purin, yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe thận, nhờ đó mà mỗi ly sữa hạt không chỉ thơm ngon mà còn thực sự tốt cho sức khỏe.

Tham gia sự kiện với tư cách khách mời, MasterChef Minh Nhật cũng đánh giá cao chất lượng sản phẩm: "Tôi đánh giá cao khả năng tạo kết cấu sữa hoàn hảo của máy này. Tàu hủ làm ra có độ núng nính tự nhiên mà không cần phụ gia. Còn sữa đậu nành thì độ sánh mịn không thua kém các cửa hàng chuyên nghiệp".

Máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro sẽ có giá khuyến mại 7,990,000 đồng

Với màn hình cảm ứng 5.7 inch trực quan và trợ lý giọng nói thông minh tiếng Việt, K7 Pro mang đến trải nghiệm sử dụng thân thiện cho mọi thành viên trong gia đình. Cùng với 11 menu dinh dưỡng đa dạng từ sữa đậu nành, sữa bắp đến tàu hủ và cháo dinh dưỡng… K7 Pro giúp người dùng dễ dàng sáng tạo các món ngon theo sở thích cá nhân.

Nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502

Sản phẩm thứ hai góp mặt trong sự kiện chào mừng đặc biệt này của thương hiệu Joyoung đó chính là nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502 mang đến sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe gia đình.

Theo đại diện Joyoung, nồi cơm điện tử chống dính tự thân Joyoung JNRC-502 là minh chứng rõ nét cho cam kết của Joyoung trong việc mang đến những sản phẩm vừa hiện đại vừa an toàn. Với lòng nồi bằng chất liệu inox 316l cao cấp kết hợp công nghệ màng nước vi điểm, sản phẩm tạo ra khả năng chống dính tự nhiên hoàn toàn mà không cần đến bất kỳ lớp phủ hóa học nào.

Lòng nồi bằng chất liệu inox 316l cao cấp kết hợp công nghệ màng nước vi điểm, sản phẩm tạo ra khả năng chống dính tự nhiên hoàn toàn mà không cần đến bất kỳ lớp phủ hóa học nào.

"Đây là một bước đột phá trong ngành thiết bị bếp. Công nghệ chống dính tự nhiên không chỉ an toàn mà còn giúp cơm có độ dẻo và hương vị tự nhiên hơn". MasterChef Minh Nhật chia sẻ sau khi trải nghiệm sản phẩm.

Thu Nhi cũng cũng bày tỏ sự yên tâm khi JNRC-502 là một chiếc nồi chống dính tự thân: "JNRC-502 cho tôi sự tự tin hoàn toàn khi nấu cơm cho gia đình. Biết rằng không có chất hóa học nào từ lớp phủ chống dính có thể ảnh hưởng đến thức ăn, tôi hoàn toàn hài lòng".

Nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502 có giá khuyến mại là 3,290,000 đồng

Với công nghệ luồng khí lạnh độc quyền, JNRC-502 giúp tái tạo chu kỳ nhiệt hoàn hảo, đảm bảo mỗi hạt cơm đều đạt được tiêu chuẩn "thơm, dẻo, dai, tơi, đều". Cùng 8 menu nấu đa năng và khả năng hẹn giờ lên đến 24 tiếng, sản phẩm mang đến sự linh hoạt tối đa cho cuộc sống bận rộn của gia đình hiện đại.

Có thể bạn chưa biết? Joyoung là thương hiệu sản xuất máy làm sữa hạt đầu tiên trên thế giới Thành công của Joyoung ngày hôm nay bắt nguồn từ một phát minh đột phá vào năm 1994 - chiếc máy nấu sữa đậu nành đầu tiên trên thế giới. Suốt hành trình 31 năm qua, thương hiệu đã bán ra hơn 130 triệu máy nấu sữa hạt trên toàn cầu, hơn 13.000 bằng sáng chế được đăng ký và 27 giải thưởng quốc tế danh giá đã được ghi nhận. Từ nền tảng vững chắc đó, Joyoung đã mở rộng danh mục sản phẩm sang nhiều lĩnh vực khác nhau như máy ép trái cây, nồi áp suất, nồi ngũ cốc, ấm đun điện và nồi chiên không dầu. Đến nay, tương hiệu đã có hơn 900 triệu sản phẩm được bán ra và phục vụ người dùng tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, Joyoung cũng công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt cho hai sản phẩm mới. Theo đó: Máy nấu sữa hạt làm sạch tự động JSCB-K7 Pro với giá chính hãng 9.990.000 đồng sẽ được bán với mức giá ưu đãi chỉ 7.990.000 đồng trong giai đoạn mở bán. Nồi cơm điện tử chống dính tự nhiên JNRC-502 có giá chính hãng 4.290.000 đồng sẽ được áp dụng giá khuyến mãi 3.290.000 đồng. Cả hai sản phẩm đều được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 24 tháng và chính sách "1 đổi 1" trong 12 tháng đầu tiên. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm này thông qua gian hàng chính hãng Joyoung trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop và Lazada, cũng như hệ thống đại lý bán lẻ trên toàn quốc.

Đặc biệt từ ngày 12 - 14 tháng 9, 2025 Joyoung kết hợp với TikTok Shop trong chiến dịch Brand Fan Day đem đến vô vàn ưu đãi cho khách hàng. Hai sản phẩm mới ra mắt của Joyoung sẽ có mức giá hấp dẫn hơn nữa trong dịp này. Hãy cùng đón chờ!

