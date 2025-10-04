'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia

Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, cuộc thi còn trở thành nơi để thế hệ trẻ lan tỏa tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm bảo vệ môi trường và khát vọng kiến tạo không gian xanh cho cộng đồng.

Được biết, trong những năm gần đây, Taiwan Excellence đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam, như chiến dịch “One good habit, love the Earth” và cuộc thi “Go Green with Taiwan”. Năm nay, thông qua cuộc thi vẽ tranh “Sân chơi xanh cho tương lai em”, Taiwan Excellence đã ra mắt hình ảnh mới của linh vật thương hiệu FuBear. Với diện mạo thân thiện, FuBear không chỉ truyền tải tầm nhìn về một tương lai xanh – bền vững tại Việt Nam, mà còn khơi dậy sự gắn kết của thế hệ trẻ với sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và môi trường, chung tay xây dựng cộng đồng xanh – sạch – đẹp cho hôm nay và mai sau.

Sau một tháng triển khai, BTC đã nhận được gần 500 tác phẩm dự thi

“FuBear không chỉ khơi dậy tinh thần bảo vệ môi trường trong giới trẻ mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của các doanh nghiệp Đài Loan trong việc đồng hành cùng đối tác Việt Nam, chung tay kiến tạo một tương lai xanh và bền vững.” Ông Lưu Thế Trung (Shih-Chung Liu), Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, chia sẻ.

Cuộc thi chính thức được phát động từ ngày 22/8, và sau một tháng triển khai, BTC đã nhận được gần 500 tác phẩm dự thi đến từ các em học sinh trên khắp cả nước. Mỗi bức tranh không chỉ cho thấy tài năng sáng tạo của học sinh, mà còn thể hiện mong muốn được sống, học tập và vui chơi trong những không gian xanh – sạch – đẹp.

Bằng những gam màu rực rỡ, các em học sinh đã thỏa sức phác họa vô vàn ý tưởng sáng tạo cho sân chơi. Trong từng nét vẽ hồn nhiên, tác phẩm của các em không chỉ thể hiện năng khiếu hội họa mà còn phản ánh những ước mơ trong sáng. Qua đó, các em gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay góp sức xây dựng một không gian xanh bền vững cho cộng đồng.

Một số tác phẩm nổi bật của cuộc thi

Đại diện BTC, ông Tạ Hồng Sơn – Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: “Các em học sinh đã mang đến những ý tưởng hết sức mới mẻ, sáng tạo và giàu tính thực tiễn. Điều khiến chúng tôi trân trọng hơn cả là qua cuộc thi, những thông điệp về bảo vệ môi trường từ các em nhỏ đã được truyền tải rõ nét qua những bức tranh. Những thông điệp ấy được nuôi dưỡng bởi chính các em, hoặc được truyền cảm hứng từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Như vậy, ngay trong quá trình triển khai cuộc thi, tình yêu môi trường đã được lan tỏa âm thầm mà mạnh mẽ – và thông điệp ấy sẽ càng trọn vẹn hơn khi công trình “Sân chơi xanh” sắp tới đây sẽ được hoàn thành”.

Mỗi tác phẩm do các em học sinh gửi về sẽ góp một viên gạch nhỏ để hiện thực hóa công trình “Sân chơi xanh”. Dự án được triển khai tại thôn Bình Vọng, xã Thường Tín (Hà Nội) và dự kiến khánh thành vào dịp Tết Trung thu 2025. Công trình sẽ là minh chứng cho hành trình biến những ý tưởng nhỏ bé hôm nay thành giá trị bền vững cho ngày mai.