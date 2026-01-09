HUAWEI MatePad 12 X chính thức lên kệ

Theo Huawei, HUAWEI MatePad 12 X sẽ mang đến trải nghiệm làm việc sáng tạo, hiệu suất, linh hoạt và trực quan. Bằng sự ra mắt tablet mới, nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc không ngừng cải tiến để đáp ứng trải nghiệm người dùng, và hứa hẹn mang đến thêm nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến cho các khách hàng Việt trong năm mới 2026.

Màn hình PaperMatte có thể giúp giảm 50% độ lóa so với thế hệ trước, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng và thoải mái cho mắt.

Thừa hưởng công nghệ màn hình độc quyền PaperMatte từ thế hệ tiền nhiệm, màn hình của HUAWEI MatePad 12 X có thể giúp giảm 50% độ lóa so với thế hệ trước, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng và thoải mái cho mắt. Nhờ khả năng chống chói, chống lóa vượt trội và hiển thị dịu mắt, HUAWEI MatePad 12 X đặc biệt phù hợp cho các tác vụ làm việc cường độ cao, trong thời gian dài, ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Điều này đã cho thấy nỗ lực của Huawei trong việc không ngừng cải tiến để đưa công nghệ màn hình chuẩn mực mới ra mắt người dùng, giúp nâng cao trải nghiệm làm việc, học tập và sáng tạo trên máy tính bảng.

HUAWEI MatePad 12 X sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối

Thiết kế kim loại nguyên khối của HUAWEI MatePad 12 X cũng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý khi mà tổng trọng lượng của máy chỉ 555 gram và độ mỏng chỉ 5,9 mm. Với lớp phủ ánh ngọc trai, HUAWEI MatePad 12 X có vẻ ngoài sang trọng và cảm giác mịn màng, dễ chịu khi cầm nắm. Bên trong là kiến trúc tản nhiệt 3D tiên tiến và quy trình phân phối nhiệt 3D chuẩn PCBA chính xác, giúp tăng hiệu năng tổng thể lên đến 27% so với thế hệ tiền nhiệm.

Một điểm cộng đáng chú ý của HUAWEI MatePad 12 X là hệ sinh thái phần mềm toàn diện, nổi bật với WPS Office PC 3.0 mang giao diện và trải nghiệm tương tự máy tính, cho phép người dùng xử lý tài liệu, bảng tính và trình chiếu một cách chuyên nghiệp ngay trên máy tính bảng.

HUAWEI MatePad 12 X sở hữu hệ sinh thái phần mềm toàn diện, nổi bật với WPS Office PC 3.0

Và HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới với một vài tính năng được ‘làm riêng’ cho HUAWEI MatePad 12 X mang đến ghi chú và sáng tạo thú vị. Cụ thể, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới được trang bị phím tắt với thiết kế Star Ring độc đáo, giúp dễ dàng chuyển đến ứng dụng HUAWEI Notes. Với thao tác bóp nhẹ thân bút, giao diện sẽ hiện lên menu tròn, cung cấp quyền truy cập vào cọ vẽ, bảng màu và các công cụ khác. Ngoài ra, thao tác xoay bút, áp dụng riêng cho ứng dụng vẽ độc quyền GoPaint, giúp người dùng sáng tạo nên những nét vẽ chân thực, độc đáo.

HUAWEI M-Pencil Pro được trang bị ba đầu bút, được thiết kế cho các mục đích khác nhau

HUAWEI M-Pencil Pro được trang bị ba đầu bút, được thiết kế cho các mục đích khác nhau, như viết tiêu chuẩn, viết nét nhỏ và vẽ tranh, cùng với 16.384 mức cảm ứng lực, giúp mỗi nét bút trở nên sống động hơn bao giờ hết.

HUAWEI MatePad 12 X chính thức mở bán từ hôm nay với giá niêm yết 15.490.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

HUAWEI MatePad 12 X chính thức lên kệ từ hôm nay với giá bán 15,490,000 đồng

Từ nay đến hết ngày 09 tháng 02, khi mua HUAWEI MatePad 12 X, người dùng sẽ nhận ngay bộ phụ kiện tặng kèm có trị giá lên đến gần 4.000.000 đồng, bao gồm: bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro, chuột không dây và bàn phím từ tính thông minh. Ngoài ra, người dùng cũng được giảm trực tiếp 500.000 đồng trên giá niêm yết khi mua HUAWEI MatePad 12 X trong thời gian này.