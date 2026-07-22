Chi tiết về 3 phiên bản điện thoại gập vừa ra mắt của Samsung

Hãy cùng Điện tử và Ứng dụng tìm hiểu nhanh về từng phiên bản trên Samsung Galaxy Z8 Series.

Galaxy Z Fold8

Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhân vật đặc biệt mang tên Galaxy Z Fold8

Đây sẽ là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm điện thoại gập mang lại cảm giác tự nhiên, ngay trong khoảnh khắc sự tò mò dẫn lối đến những khám phá sâu sắc hơn. Kiểu dáng mới của Galaxy Z Fold8 giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi từ những tương tác nhanh trên màn hình phụ sang trải nghiệm xem, đọc và chơi game đắm chìm trên màn hình chính. Với thiết kế Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung, tỷ lệ màn hình hiển thị trực quan cùng hiệu năng bền bỉ, Galaxy Z Fold8 giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn những nội dung, câu chuyện và ý tưởng quan trọng.

Điểm nhấn đặc biệt ở phiên bản này chính là tỷ lệ màn hình hiển thị hoàn toàn mới lạ

Điểm nhấn đặc biệt ở phiên bản này chính là tỷ lệ màn hình hiển thị hoàn toàn mới lạ, được thiết kế dựa trên cách người dùng tiếp cận và thưởng thức nội dung trong suốt cả ngày. Bằng cách tối ưu màn hình theo nội dung, Galaxy Z Fold8 mang đến trải nghiệm đắm chìm hơn dù là người dùng đang lướt web, xem video, đọc hay chơi game.

Đặc biệt, với trọng lượng chỉ 201g, Galaxy Z Fold8 là thế hệ Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung. Dù vậy, thiết bị vẫn sở hữu viên pin 4.800mAh lớn hơn, giúp người dùng duy trì trải nghiệm liền mạch trong suốt thời gian dài.

Đáng chú ý là với công nghệ Flex Titanium mới (ảnh samsung.com)

Đáng chú ý với công nghệ Flex Titanium mới, Samsung đã mang đến cấu trúc màn hình sử dụng titan, giúp điện thoại gập mỏng hơn mà vẫn duy trì độ bền. Công nghệ này kết hợp lớp phim hợp kim titan với tấm titan cải tiến.

Và khi gập lại, màn hình ngoài với tỷ lệ 10:16 trên Galaxy Z Fold8 mang đến cảm giác quen thuộc và thoải mái cho những tác vụ mà người dùng thực hiện thường xuyên nhất, như nhắn tin, cập nhật mạng xã hội, lướt web hay xem các video ngắn.

Khi mở ra, màn hình chính với tỷ lệ 4:3 mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn, giúp người dùng đắm chìm trong các trò chơi và bộ phim yêu thích, đồng thời giảm phần diện tích hiển thị không sử dụng khi xem các nội dung theo tỷ lệ 16:9.

Khi xoay dọc, tỷ lệ màn hình này trở nên đặc biệt phù hợp cho việc đọc, mang đến cho người dùng trải nghiệm thoải mái hơn để tận hưởng trọn vẹn các bài viết, sách điện tử và những nội dung dài mà không cần mang theo thêm một thiết bị khác.

Có thể nói, sự kết hợp giữa các tỷ lệ màn hình này trên Galaxy Z Fold8 giúp người dùng tiếp nhận nội dung một cách tự nhiên nhất

Có thể nói, sự kết hợp giữa các tỷ lệ màn hình này trên Galaxy Z Fold8 giúp người dùng tiếp nhận nội dung một cách tự nhiên nhất, qua đó mà có được trải nghiệm đắm chìm hơn dù chỉ là cập nhật nhanh thông tin hay sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Công nghệ Flex Titanium mới độc quyền của Samsung giúp thiết bị gập trở nên mỏng hơn mà vẫn đảm bảo độ bền vượt trội. Bằng cách kết hợp màng hợp kim titanium với tấm titanium cải tiến, Flex Titanium còn góp phần giảm nếp gấp trên màn hình. Lớp kim loại titanium giúp tăng khả năng chịu áp lực và va đập, đồng thời vẫn duy trì độ linh hoạt cần thiết cho quá trình gập mở lặp lại nhiều lần, từ đó tạo nên một cấu trúc màn hình bền bỉ và đáng tin cậy hơn cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đồng thời Samsung cũng cải tiến cơ chế gập mở bằng cách cân bằng giữa cơ chế bản lề, lực căng màn hình và lực từ tính để thao tác mở trở nên mượt mà, nhẹ nhàng và tự nhiên hơn.

Với độ sáng tối đa lên đến 3.000 nit, công nghệ Vision Booster và lớp hoàn thiện màn hình với độ phản chiếu thấp, màn hình chính luôn hiển thị hình ảnh sống động và rõ nét, ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Khi xoay dọc thiết kế mới của Galaxy Z Fold8 giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung hằng ngày liền mạch hơn.

Với Galaxy Z Fold8, thiết kế mới cũng giúp người dùng cũng dễ dàng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng chú ý, trải nghiệm chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung hằng ngày dễ dàng và liền mạch hơn.

Cụm camera kép 50MP mang đến chi tiết độ phân giải cao đồng nhất trên cả camera góc rộng và camera góc siêu rộng, giúp duy trì chất lượng ảnh trong nhiều bối cảnh cũng như điều kiện chụp khác nhau. Trong khi đó tính năng Dual Recording (Quay phim kép) cho phép người dùng ghi lại khoảnh khắc với camera trước và sau cùng lúc, đồng thời xem trước hình ảnh của chính mình trên màn hình ngoài, giúp việc ghi lại biểu cảm và những trải nghiệm được chia sẻ trở nên dễ dàng hơn.

My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) tự động theo dõi chủ thể được chọn và căn chỉnh lại khung hình theo tỷ lệ mong muốn, biến những cảnh quay chuyển động thành các video sẵn sàng chia sẻ trên mạng xã hội mà không cần chỉnh sửa thủ công nhiều.

My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) tự động nhận diện và căn giữa chủ thể được chọn trong khung hình theo tỷ lệ mong muốn, biến những cảnh quay nhiều chuyển động thành các video sẵn sàng chia sẻ trên mạng xã hội mà không cần mất nhiều thời gian chỉnh sửa phức tạp.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Phiên bản cao cấp nhất, Galaxy Z Fold8 Ultra

Không chỉ mang đến chuẩn mực cao nhất cả về hiệu năng, năng lực và cải tiến công nghệ, Galaxy Z Fold8 Ultra còn sở hữu thiết kế điện thoại gập tiên tiến nhất của Samsung với màn hình chính 8inch rộng rãi mở ra một không gian làm việc lý tưởng cho đa nhiệm. Hệ thống camera cao cấp cùng thời lượng pin bền bỉ hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung suốt cả ngày. Thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay trên Galaxy Z Fold với độ mỏng chỉ 4,1 mm khi mở và có trọng lượng chỉ 215 gram giúp nâng tầm chuẩn mực năng suất làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Galaxy Z Fold8 Ultra cũng sẽ mang đến cho các nhà sáng tạo nhiều tự do hơn trong toàn bộ quy trình, từ ghi hình đến chỉnh sửa, với hệ thống camera chuẩn Ultra cùng các công cụ sáng tạo giúp việc sản xuất nội dung chất lượng cao trở nên dễ dàng hơn chỉ trên một thiết bị duy nhất.

Galaxy Z Fold8 Ultra cũng sẽ mang đến cho các nhà sáng tạo nhiều tự do hơn trong toàn bộ quy trình, từ ghi hình đến chỉnh sửa, với hệ thống camera chuẩn Ultra cùng các công cụ sáng tạo mới giúp việc sản xuất nội dung chất lượng cao trở nên dễ dàng hơn chỉ trên một thiết bị duy nhất

Được thiết kế để mang đến cho các nhà sáng tạo nội dung nhiều tự do hơn trong toàn bộ quá trình từ ghi hình đến chỉnh sửa, với hệ thống camera chuẩn Ultra cùng các công cụ sáng tạo giúp việc tạo ra nội dung chất lượng cao trở nên dễ dàng hơn chỉ với một thiết bị. Theo đó, Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu hệ thống camera chính 200MP ghi lại những bức ảnh giàu chi tiết với độ sắc nét vượt trội, tính năng hỗ trợ dải tương phản động cao (HDR) ở chế độ chụp 200 MP, mang đến hình ảnh chân thực và sống động hơn. Cùng với đó là camera góc siêu rộng 50 MP hoàn toàn mới mang đến độ chi tiết và độ sắc nét cao hơn cho các khung hình góc rộng cũng như ảnh chụp cận cảnh, giúp người dùng linh hoạt hơn khi ghi lại phong cảnh, không gian nội thất, ảnh nhóm hay những chi tiết ở khoảng cách gần.

Tính năng Nightography (Khả năng chụp thiếu sáng) được nâng cấp giúp hình ảnh và video sáng và rõ nét hơn trong điều kiện thiếu sáng, cho phép người dùng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ngay cả trong các môi trường có ánh sáng khó khăn.

Đối với các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, khả năng quay video 8K thông qua codec APV mới mang lại sự linh hoạt và chất lượng cao hơn trong quy trình chỉnh sửa và sản xuất, trong khi tính năng Cine LUT cho phép tinh chỉnh màu sắc và tông màu theo phong cách điện ảnh ngay trên thiết bị di động.

Một điểm nhấn đáng chú ý trên Galaxy Z Fold8 Ultra là vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy cùng viên pin 5.000mAh giúp người dùng duy trì năng suất trong thời gian dài

Một điểm nhấn đáng chú ý trên Galaxy Z Fold8 Ultra đó là hiệu năng nhanh, mượt mà và ổn định ngay cả với những tác vụ nặng nhất, từ đa nhiệm chuyên sâu, sáng tạo nội dung đến các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Tất cả là nhờ vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, thành quả của sự hợp tác bền lâu giữa Samsung và Qualcomm.

Dung lượng pin 5.000 mAh cũng giúp người dùng duy trì năng suất trong thời gian dài hơn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, sáng tạo và giải trí suốt cả ngày, đồng thời vẫn giữ được thiết kế điện thoại gập mỏng hơn.

Cấu trúc sạc kép DCIC mới, kết hợp với công nghệ sạc nhanh 45W giúp Galaxy Z Fold8 Ultra sạc nhanh và hiệu quả hơn trong suốt cả ngày. Đồng thời thể tích graphite tăng 7% giúp cải thiện khả năng tản nhiệt, giữ cho Galaxy Z Fold8 Ultra luôn mát mẻ và phản hồi nhanh nhạy ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Galaxy Z Flip8

Người em út Galaxy Z Flip8 mang đến trải nghiệm AI thời thượng và cá tính

Không mới lạ và mạnh mẽ như hai người anh Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8 được thiết kế dành cho những người dùng mong muốn chiếc điện thoại của họ linh hoạt và năng động như chính phong cách sống của họ.

Được phát triển xoay quanh những tương tác nhanh, khả năng thể hiện cá tính và trải nghiệm tích hợp AI, Galaxy Z Flip8 đưa sức mạnh của Galaxy AI đến gần hơn với các hoạt động hằng ngày thông qua thiết kế mới của FlexWindow cùng kiểu dáng Flip đặc trưng.

Với trọng lượng chỉ 180 gram và độ mỏng 6,1 mm, Galaxy Z Flip8 trở thành mẫu Z Flip mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay, giúp người dùng tiếp cận thông tin, thực hiện tác vụ và sáng tạo nội dung một cách thuận tiện hơn trong mọi khoảnh khắc hằng ngày.

Điểm đáng giá nhất trên Galaxy Z Flip8 đó chính là trải nghiệm FlexWindow thông minh và trực quan hơn. Cụ thể, trên màn hình FlexWindow Samsung đã mang đến một giao diện tích hợp AI cực kỳ thuận tiện cho cuộc sống hằng ngày, từ đưa thông tin, tác vụ thường dùng và khả năng hỗ trợ thông minh đến gần hơn với người dùng đúng vào những thời điểm họ cần nhất.

Giao diện FlexWindow thế hệ mới trên Galaxy Z Flip8

Theo đó, FlexWindow thế hệ mới đưa ứng dụng, thông tin và các tác vụ trực tiếp lên màn hình ngoài, giúp người dùng truy cập thông tin, sử dụng các tính năng AI và thực hiện những tác vụ được kết nối với ít thao tác hơn.

Now Brief trên màn hình FlexWindow cung cấp những thông tin hữu ích và gợi ý hành động phù hợp theo thời điểm, giúp người dùng chuyển từ việc truy cập nhanh thông tin sang thực hiện tác vụ ngay khi cần thiết.

Galaxy Z Flip8 cũng giúp việc tự động hóa với Gemini Intelligence trở nên dễ dàng hơn thông qua FlexWindow13, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ được kết nối chỉ bằng cách kích hoạt phím cạnh hoặc đưa ra yêu cầu bằng giọng nói một cách tự nhiên.

FlexCam mở ra trải nghiệm selfie rảnh tay đậm chất riêng chỉ có trên Galaxy Z Flip8, nhanh chóng biến những khoảnh khắc hằng ngày thành nội dung giàu tính biểu đạt hơn thông qua góc chụp linh hoạt, khả năng xem trước theo thời gian thực và những trải nghiệm sáng tạo độc quyền trên dòng Flip. Từ chụp ảnh rảnh tay, xem trước trực tiếp, đến quay selfie bằng màn hình ngoài và chụp selfie gương độc quyền trên Flip, Galaxy Z Flip8 giúp người dùng dễ dàng tạo nội dung, kiểm tra khung hình và chia sẻ những khoảnh khắc hoàn thiện mà không cần thiết lập thêm thiết bị hỗ trợ.

Camera 50 MP kết hợp cùng ProVisual Engine mang đến trải nghiệm selfie tiên tiến trên dòng Galaxy Z Flip

Từ quay chụp không cần cầm tay và xem trước theo thời gian thực đến video selfie màn hình phụ và chụp ảnh tự sướng qua gương… Flip8 giúp người dùng tạo, kiểm tra và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp mắt mà không cần lắp đặt thêm thiết bị phụ trợ.

Camera 50 MP kết hợp cùng ProVisual Engine mang đến trải nghiệm selfie tiên tiến trên dòng Galaxy Z Flip, giúp người dùng ghi lại những bức chân dung và khoảnh khắc hằng ngày với tông màu da tự nhiên, hiệu ứng bokeh sống động và độ chi tiết nổi bật.

Flex Mode giúp việc chụp ảnh rảnh tay trở nên dễ dàng từ nhiều góc độ khác nhau, trong khi Camcorder Grip với Zoom Rocker mang lại khả năng cầm nắm thoải mái và ổn định hơn khi quay video trong lúc di chuyển.

Tính năng chống rung Super Steady được bổ sung tùy chọn khóa đường chân trời (Horizontal Lock), giúp giữ cho video luôn mượt mà và khung hình ổn định, bao gồm cả các video selfie được quay thông qua màn hình ngoài.

FlipShot cho phép người dùng cá nhân hóa FlexWindow và chụp những bức ảnh selfie qua gương giàu tính biểu đạt hơn, trong khi Cover Screen Mirror mang đến chế độ xem giống như gương thật, giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra diện mạo trước khi chụp ảnh hoặc ra ngoài.

Tại thị trường Việt Nam, bộ 3 Galaxy Z8 Series sẽ có giá bán lẻ lần lượt là:

Galaxy Z Fold8 Ultra, giá chỉ từ 52.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB

Galaxy Z Fold8, giá chỉ từ 46.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB

Galaxy Z Flip8, giá chỉ từ 31.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB

Chi tiết về thời gian mở bán, các phiên bản màu và chương trình khuyến mại, xem thêm tại Samsung Newsroom