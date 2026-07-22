Techfest HaiPhong 2026 kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo Ban Tổ chức, Techfest HaiPhong 2026 được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp, đại diện đến từ 6 quốc gia, cùng hơn 10.000 lượt đại biểu trực tuyến. Không gian triển lãm có quy mô từ 120 - 150 gian hàng trực tiếp và số lượng tương ứng trên các nền tảng HATEX.vn và TechfestHaiphong.vn, mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học - công nghệ.

Điểm nhấn của Techfest HaiPhong 2026 là không gian triển lãm được thiết kế theo chủ đề "Hải trình 5 cảng công nghệ" (5 Tech Ports), lấy cảm hứng từ bản sắc thành phố Cảng. Triển lãm được chia thành năm khu vực gồm Global Techport, National Techport, Innovation Port, Heritage Techport và Connectivity Port, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, startup, trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế kết nối theo từng lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xúc tiến đầu tư.

Techfest HaiPhong năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/8/2026

Tại sự kiện, nhiều công nghệ và giải pháp tiên tiến sẽ được giới thiệu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), blockchain, công nghệ bán dẫn, robot, tự động hóa thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ xanh, năng lượng mới cùng các giải pháp phục vụ phát triển bền vững.

Bên cạnh các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, Techfest HaiPhong 2026 còn có sự tham gia của các trường đại học và trường THPT trên địa bàn thành phố với nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, mô hình STEM và giải pháp công nghệ do giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên phát triển. Đây là cơ hội để các ý tưởng sáng tạo tiếp cận doanh nghiệp, nhà đầu tư và từng bước thương mại hóa.

Sự kiện cũng quy tụ nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Israel cùng các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Sự hiện diện của các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm khoa học - công nghệ của Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng cho biết, Techfest HaiPhong được tổ chức nhằm kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Đáng chú ý, Hải Phòng vừa lần đầu tiên được xếp hạng trên bản đồ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu của Startup Blink, đứng ở vị trí 765 theo công bố tháng 5/2026. Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, đồng thời tạo nền tảng để Techfest HaiPhong 2026 mở rộng quy mô và tăng cường kết nối quốc tế.

Theo ông Lê Lương Thịnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, với chủ đề "Hội tụ trí tuệ - Vươn khơi đổi mới", Techfest HaiPhong 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước cũng như quốc tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng và sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, Techfest HaiPhong 2026 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện tiêu biểu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.