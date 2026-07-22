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Techfest HaiPhong 2026 kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hậu Thạch

Hậu Thạch

16:08 | 22/07/2026
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Với chủ đề "Hội tụ trí tuệ - Vươn khơi đổi mới", Techfest HaiPhong 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/8/2026 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 đại biểu, khoảng 150 gian hàng công nghệ cùng nhiều doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố Hải Phòng.
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Theo Ban Tổ chức, Techfest HaiPhong 2026 được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp, đại diện đến từ 6 quốc gia, cùng hơn 10.000 lượt đại biểu trực tuyến. Không gian triển lãm có quy mô từ 120 - 150 gian hàng trực tiếp và số lượng tương ứng trên các nền tảng HATEX.vn và TechfestHaiphong.vn, mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học - công nghệ.

Điểm nhấn của Techfest HaiPhong 2026 là không gian triển lãm được thiết kế theo chủ đề "Hải trình 5 cảng công nghệ" (5 Tech Ports), lấy cảm hứng từ bản sắc thành phố Cảng. Triển lãm được chia thành năm khu vực gồm Global Techport, National Techport, Innovation Port, Heritage Techport và Connectivity Port, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, startup, trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế kết nối theo từng lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xúc tiến đầu tư.

Techfest HaiPhong năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/8/2026
Techfest HaiPhong năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/8/2026

Tại sự kiện, nhiều công nghệ và giải pháp tiên tiến sẽ được giới thiệu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), blockchain, công nghệ bán dẫn, robot, tự động hóa thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ xanh, năng lượng mới cùng các giải pháp phục vụ phát triển bền vững.

Bên cạnh các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, Techfest HaiPhong 2026 còn có sự tham gia của các trường đại học và trường THPT trên địa bàn thành phố với nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, mô hình STEM và giải pháp công nghệ do giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên phát triển. Đây là cơ hội để các ý tưởng sáng tạo tiếp cận doanh nghiệp, nhà đầu tư và từng bước thương mại hóa.

Sự kiện cũng quy tụ nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Israel cùng các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Sự hiện diện của các đối tác quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm khoa học - công nghệ của Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng cho biết, Techfest HaiPhong được tổ chức nhằm kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Đáng chú ý, Hải Phòng vừa lần đầu tiên được xếp hạng trên bản đồ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu của Startup Blink, đứng ở vị trí 765 theo công bố tháng 5/2026. Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, đồng thời tạo nền tảng để Techfest HaiPhong 2026 mở rộng quy mô và tăng cường kết nối quốc tế.

Theo ông Lê Lương Thịnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, với chủ đề "Hội tụ trí tuệ - Vươn khơi đổi mới", Techfest HaiPhong 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước cũng như quốc tế.

Với quy mô ngày càng mở rộng và sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, Techfest HaiPhong 2026 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện tiêu biểu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Techfest HaiPhong 2026 đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ hệ sinh thái khởi nghiệp đầu tư công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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Hơn 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia tham gia chuỗi triển lãm thể thao và xe hai bánh quốc tế tại TP.HCM

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