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Analytica Hanoi 2026: Đòn bẩy kết nối công nghệ phòng thí nghiệm và sinh học tại Việt Nam

Hậu Thạch

Hậu Thạch

17:00 | 22/04/2026
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Sáng 22/4, Triển lãm Analytica Hanoi 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E thu hút hơn 150 doanh nghiệp và thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ phòng thí nghiệm, phân tích và sinh học tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
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Sau gần một thập kỷ vắng bóng tại miền Bắc, Analytica trở lại Hà Nội với quy mô mở rộng, không chỉ tập trung vào công nghệ phân tích mà còn đẩy mạnh các lĩnh vực mới như sinh học phân tử, khoa học sự sống và chẩn đoán. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sĩ, Pháp, Ấn Độ và Trung Quốc, phản ánh xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp trưng bày tập trung vào hệ thống phân tích hiện đại, công nghệ sinh học chẩn đoán, kiểm soát chất lượng và vận hành phòng thí nghiệm theo hướng bền vững. Đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu gia tăng trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Triển lãm Analytica Hanoi 2026 quy tụ hơn 150 doanh nghiệp trưng bày công nghệ phòng thí nghiệm.
Triển lãm Analytica Hanoi 2026 quy tụ hơn 150 doanh nghiệp trưng bày công nghệ phòng thí nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị khoa học trong khuôn khổ triển lãm, GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định, sau gần 20 năm hình thành, analytica đã trở thành diễn đàn học thuật quan trọng, nơi hội tụ tri thức, đổi mới và hợp tác quốc tế. Điểm mới của năm nay là mở rộng sang các lĩnh vực mang tính chiến lược như công nghệ bán dẫn và ứng dụng sinh học phân tử, bên cạnh các chủ đề truyền thống như môi trường, hóa học xanh và an toàn thực phẩm.

Ở góc độ ngành dược, PGS.TS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đang chuyển mạnh sang công nghệ sinh học, vắc-xin và thuốc sinh học. Quá trình này đòi hỏi hệ thống thiết bị phân tích hiện đại phục vụ nghiên cứu gene, tế bào và sinh học phân tử, thay thế dần các phương pháp truyền thống.

Trải nghiệm Live Lab lần đầu tiên được Triển lãm analytica đưa tới Hà Nội.
Trải nghiệm Live Lab lần đầu tiên được Triển lãm Analytica đưa tới Hà Nội.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là khu trải nghiệm “Live Lab”, nơi khách tham quan có thể trực tiếp quan sát quy trình vận hành phòng thí nghiệm với các phiên trình diễn hằng ngày, tập trung vào sinh học phân tử và vi sinh. Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo chuyên đề về hóa học xanh, an toàn thực phẩm, công nghệ bán dẫn và các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm như ISO/IEC 17025, GLP cũng được tổ chức xuyên suốt sự kiện.

Ban tổ chức kỳ vọng, Analytica Hanoi 2026 sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn ngành và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, qua đó góp phần đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Analytica Hanoi 2026 Công nghệ sinh học công nghệ phòng thí nghiệm Hà Nội

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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