Công nghệ sinh học, ngành học mũi nhọn giữa kỷ nguyên xanh

Công nghệ sinh học là lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật nhằm phục vụ đời sống. Ngành này đã và đang góp phần quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm...

Các sản phẩm điển hình bao gồm giống cây trồng và vật nuôi có chất lượng cao, các loại protein dùng làm thuốc, vaccine, enzyme và thiết bị chẩn đoán. Công nghệ sinh học còn tạo ra vi sinh vật có lợi dùng trong nông nghiệp, tế bào gốc hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo và ứng dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Ngành còn cung cấp tế bào ung thư phục vụ sàng lọc thuốc và phát triển các mô hình canh tác hiện đại như tưới nhỏ giọt, khí canh, aquaponic hay trang trại khép kín. Ngoài ra, thực phẩm chức năng, một sản phẩm công nghệ sinh học đang trở thành xu hướng trong chăm sóc sức khỏe chủ động.

Theo T.S Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, công nghệ sinh học đang khẳng định vị trí không thể thiếu trong việc ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, chăm sóc sức khỏe và phát triển năng lượng bền vững.

T.S Nguyễn Thị Thúy Hạnh cũng cho biết “Hiện nay, việc tích hợp các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) với Công nghệ sinh học đang mở ra những hướng đi mới, không chỉ nâng cao hiệu quả ứng dụng mà còn thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới sáng tạo trong khoa học sự sống”.

Nhiều trường đại học tuyển sinh ngành Công nghệ sinh học năm 2025

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 190 chỉ tiêu cho ngành này. Trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển như xét tuyển thẳng theo quy chế, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực và sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT, kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế.

Với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường dự kiến tuyển 130 chỉ tiêu cho ngành Công nghệ sinh học với 9 tổ hợp xét tuyển gồm B00, A00, B08, B02, X13, A01, X07, X08, D01 và C03. Đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ sinh học của trường được đào tạo chuyên sâu tại các quốc gia có thế mạnh về công nghệ sinh dược như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Úc... Quá trình giảng dạy gắn liền với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức sát thực tiễn, phát triển toàn diện.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. HCM) dành 200 chỉ tiêu cho ngành này, với ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức. Mức học phí của ngành Công nghệ sinh học tại trường dao động khoảng 30 triệu đồng trong năm học 2024-2025 vừa qua.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) lần đầu tiên tuyển sinh ngành Công nghệ sinh học, dự kiến tuyển sinh 120 chỉ tiêu trong năm học 2025-2026. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học của trường là chương trình đầu tiên ở Việt Nam đào tạo nhân lực công nghệ sinh học có hiểu biết về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu để ứng dụng tối ưu hóa các quá trình nghiên cứu và sản xuất trong công nghệ sinh học.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm đầu tiên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Ngoài ra, trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến tuyển sinh 60 chỉ tiêu trong năm nay. Hướng nghiên cứu và giảng dạy của trường tập trung vào lĩnh vực y dược như đánh giá hoạt tính sinh học của các chất/hợp chất nguyên liệu làm thuốc và thực phẩm chức năng; công nghệ sinh học nano, micro ứng dụng trong Y - Dược; gen dược học và cá thể hóa điều trị; vi sinh lâm sàng; đánh giá chất lượng và hiệu quả thuốc sinh học... Điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học của trường năm 2024 là 24.26 với mã tổ hợp xét tuyển B00 (Toán học, Sinh học, Hoá học)

Điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học tại một số trường đại học năm 2024

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ra trường

Theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học vào năm 2030. Công nghiệp sinh học sẽ trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, với số lượng doanh nghiệp tăng 50% về quy mô đầu tư và tăng trưởng. Tối thiểu 50% sản phẩm công nghệ sinh học trong nước sẽ thay thế hàng nhập khẩu và ngành này dự kiến đóng góp 7% vào GDP.

Dưới định hướng chiến lược rõ ràng từ cấp quốc gia, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghệ sinh học ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người học trong giai đoạn tới.

Cử nhân ngành Công nghệ sinh học có thể làm việc trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, môi trường, công nghiệp và nghiên cứu. Tùy theo định hướng chuyên môn, sinh viên có thể trở thành kỹ sư nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học; kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm phân tích, chẩn đoán; chuyên viên phát triển sản phẩm tại các công ty dược, thực phẩm chức năng hoặc doanh nghiệp sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.

Đặc biệt, trong sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), sự kết hợp giữa công nghệ sinh học và AI đang mở ra hướng đi mới, giúp sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội trong phân tích dữ liệu y sinh, phát triển dược phẩm, thực phẩm, nông nghiệp và các giải pháp công nghệ tiên tiến.