Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Nguồn: topgear

Dấu chấm hết cho dòng xe biểu tượng

Nhà máy Saarlouis của Ford tại Đức vừa đóng cửa dây chuyền lắp ráp chiếc Focus cuối cùng vào cuối tuần qua. Thông tin này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, đánh dấu cái kết cho mẫu hatchback từng làm mưa làm gió trong gần ba thập kỷ. Phiên bản Focus ST hiệu suất cao đã ra đi trước đó một tháng, giờ đây toàn bộ dòng xe theo chân người anh em trở thành lịch sử.

Ford đưa ra quyết định này từ năm 2022, cùng lúc khai tử cả Mondeo và Fiesta. Hãng xe Mỹ đặt cược vào tương lai với các mẫu SUV chạy điện, buộc phải từ bỏ những dòng xe sedan và hatchback truyền thống vốn gắn bó với khách hàng nhiều năm.

Nguồn: topgear

Hành trình rực rỡ từ 1998

Khi Focus ra mắt năm 1998, giới chuyên môn ngay lập tức trao danh hiệu Xe của Năm cho mẫu hatchback này. Phiên bản Focus RS tiếp tục gặt hái vinh quang tương tự vào các năm 2003 và 2015. Con số 12 triệu xe bán ra toàn cầu chứng minh sức hấp dẫn của Focus không chỉ nằm ở những giải thưởng.

Chương trình Top Gear từng dành nhiều tập phim cho Focus, trong đó có hành trình lái Focus ST xuyên nước Mỹ từ Los Angeles đến New York mà không đi qua bất kỳ đường cao tốc liên bang nào. Chuyến đi dài 3.333 dặm băng qua 12 tiểu bang trở thành ấn phẩm đáng nhớ trên tạp chí, với những bức ảnh xe chạy qua California, Colorado, Kansas và New York.

Ê-kíp Top Gear còn tham gia lắp ráp chiếc Focus RS đầu tiên sẵn sàng sản xuất hàng loạt, sau đó lái nó về Anh để thử nghiệm trên những con đường quanh co. Nhà sản xuất cũng tổ chức chuyến roadtrip 2.000 dặm xuyên dãy Alps từ nhà máy Cologne đến Rallye Monte-Carlo trong năm ngày, tạo tiếng vang trước ngày ra mắt.

Nguồn: topgear

Thời khắc cuối cùng

Gần đây nhất, phiên bản Focus ST cuối cùng có dịp gặp gỡ các thế hệ tiền nhiệm, trong đó có cả Escort XR3i huyền thoại, trên một con đèo Alps. Buổi hội ngộ ba thế hệ xe thể thao Ford trở thành khoảnh khắc cảm xúc cho những người yêu thương dòng xe này.

Giờ đây, những chuyến phiêu lưu cùng Focus chỉ còn trong ký ức. Ford tập trung nguồn lực cho các mẫu SUV điện, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh. Thị trường ô tô toàn cầu đang chuyển mình theo xu hướng điện hóa, buộc các hãng xe phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về dòng sản phẩm.

Focus ra đi, mang theo cả một thời kỳ của ngành công nghiệp ô tô. Những chiếc hatchback cỡ nhỏ từng thống trị thị trường châu Âu giờ nhường chỗ cho các mẫu SUV và xe điện. Dù vậy, 27 năm tồn tại và 12 triệu xe bán ra đã khắc sâu tên tuổi Focus vào lịch sử xe hơi thế giới.