FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

Theo thỏa thuận, FutureTEC sẽ trở thành đối tác độc quyền của FPT tại khu vực Trung Đông trong nhiều lĩnh vực dịch vụ trọng điểm như dầu khí, tài chính - ngân hàng, hàng không, y tế và các dịch vụ cung cấp cho cơ quan chính phủ.

Về phía FPT, với năng lực toàn diện của mình, FPT sẽ hỗ trợ FutureTEC tăng cường dịch vụ cho khách hàng nhằm chinh phục các mục tiêu kinh doanh lâu dài.

Hợp tác giữa hai bên tập trung vào sáu công nghệ cốt lõi: dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, công nghệ và nền tảng điện toán đám mây, nền tảng no-code và low-code, siêu tự động hóa (bao gồm tự động hóa quy trình bằng robot), trải nghiệm khách hàng số và tư vấn chiến lược.

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và FutureTEC.

“Với chiến lược AI-first, FPT đang định hình tương lai số bằng trí tuệ, quy mô, tốc độ và kinh nghiệm. Chiến lược này hoàn toàn phù hợp với định hướng đặt trọng tâm phát triển vào đổi mới sáng tạo dựa trên AI của khu vực Trung Đông. Từ khi gia nhập thị trường này năm 2020, chúng tôi đã nhận thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Năng lực triển khai toàn cầu và các giải pháp tích hợp AI của FPT cùng với hiểu biết thị trường sâu sắc của FutureTEC sẽ giúp hai bên chuyển hóa những xu hướng đổi mới mang tầm quốc tế thành các giá trị thành công cụ thể ngay tại khu vực”. Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT khẳng định.

Đại diện FutureTEC, ông Feras Al-Oqlah, CEO chia sẻ: “Thỏa thuận với FPT đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của FutureTEC. Sự am hiểu khu vực và mạng lưới đối tác uy tín tại Kuwait, Jordan và Bahrain của FutureTEC khi kết hợp với khả năng triển khai toàn cầu và năng lực đổi mới sáng tạo của FPT, chúng ta sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để cung cấp các giải pháp số thế hệ mới, mang đến cho khách hàng giá trị thực tế, khả năng thích ứng và chuyển đổi bền vững”.

Được biết, chiến lược AI-first - tích hợp AI vào tất cả các dịch vụ và giải pháp của FPT hoàn toàn phù hợp với định hướng đổi mới sáng tạo số, phát triển đô thị thông minh và đa dạng hóa kinh tế dựa trên công nghệ của khu vực Trung Đông. Với kinh nghiệm của mình, FPT sẵn sàng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đồng hành cùng các quốc gia hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đầy tham vọng và xây dựng các mối quan hệ hợp tác bền vững.

Sau khi thành lập văn phòng đầu tiên tại Trung Đông vào năm 2020, FPT đã nhanh chóng khẳng định vị thế tại khu vực, mở rộng mạng lưới khách hàng lớn đa ngành và duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Gần đây, công ty đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp phép mở văn phòng khu vực tại Saudi Arabia, nền kinh tế lớn nhất Vùng Vịnh.

FutureTEC là nhà cung cấp giải pháp CNTT hàng đầu khu vực, hoạt động tại Kuwait, Jordan và Bahrain. Công ty thành lập vào năm 2005 này chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ tổng thể bao gồm an ninh mạng, hạ tầng và công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu và AI.