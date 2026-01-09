Meta đối mặt điều tra của Trung Quốc sau thương vụ thâu tóm startup AI Manus

Tháng trước, Meta đã mua lại Manus có trụ sở tại Singapore, trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tìm cách tích hợp tự động hóa tiên tiến vào các sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp của mình. Ảnh: Getty.

Hôm qua 8/1, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá và điều tra thương vụ Meta thâu tóm Manus nhằm xác định mức độ tuân thủ các quy định về kiểm soát xuất khẩu, xuất nhập khẩu công nghệ và đầu tư nước ngoài.

Theo tuyên bố được Google dịch lại, Bắc Kinh nhấn mạnh rằng việc đánh giá này là cần thiết để bảo đảm các hoạt động hợp tác công nghệ xuyên biên giới “phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành”.

“Chính phủ Trung Quốc luôn ủng hộ các doanh nghiệp tiến hành hợp tác công nghệ quốc tế cùng có lợi, với điều kiện tuân thủ pháp luật”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông He Yadong, cho biết tại một cuộc họp báo.

Thương vụ hơn 2 tỷ USD và dấu hỏi về kiểm soát công nghệ

Meta công bố mua lại Manus là một công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại Singapore , vào tháng trước, trong nỗ lực tăng tốc tích hợp tự động hóa và các tác nhân AI tiên tiến vào hệ sinh thái sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Dù các điều khoản thương vụ không được công bố chính thức, Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết Meta đã chi hơn 2 tỷ USD để hoàn tất thương vụ này.

Manus có nguồn gốc từ công ty khởi nghiệp Trung Quốc Butterfly Effect, còn được biết đến với tên Monica.im, trước khi tách ra hoạt động độc lập và chuyển trụ sở sang Singapore vào đầu năm nay. Chính yếu tố “nguồn gốc Trung Quốc” của công nghệ lõi đang khiến thương vụ này rơi vào tầm ngắm của Bắc Kinh.

Startup AI được ví như DeepSeek tiếp theo

Manus nhanh chóng gây chú ý trong giới công nghệ sau khi ra mắt tác nhân AI đầu tiên vào tháng 3, có khả năng hỗ trợ nghiên cứu thị trường, lập trình và phân tích dữ liệu. Công ty được nhiều chuyên gia ca ngợi là “DeepSeek tiếp theo” nhờ tốc độ thương mại hóa và tăng trưởng hiếm có.

Theo các nguồn tin, Manus đã sa thải phần lớn nhân sự tại Bắc Kinh vào tháng 7 khi chuyển trọng tâm sang chiến lược mở rộng toàn cầu. Công ty cho biết việc được Meta mua lại sẽ giúp Manus tiếp tục hoạt động và phát triển từ Singapore, với đội ngũ khoảng 105 nhân viên tại Singapore, Tokyo và San Francisco tính đến tháng 12.

Đáng chú ý, Manus tuyên bố đã vượt mốc 100 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) chỉ sau 8 tháng ra mắt sản phẩm – một kỷ lục mà công ty cho rằng giúp họ trở thành startup tăng trưởng nhanh nhất thế giới đạt được cột mốc này từ con số 0.

Bắc Kinh coi AI là tài sản chiến lược

Theo ông Nick Patience, Trưởng bộ phận AI tại The Futurum Group, cuộc điều tra này cho thấy Trung Quốc coi các tác nhân AI, mô hình nền tảng và sở hữu trí tuệ liên quan là tài sản chiến lược quốc gia.

“Kịch bản có khả năng cao nhất là một quá trình phê duyệt kéo dài hơn, kèm theo các điều kiện về cách Meta được phép sử dụng công nghệ Manus có nguồn gốc từ Trung Quốc, thay vì một lệnh cấm hoàn toàn,” ông Patience nhận định với CNBC. “Tuy nhiên, mối đe dọa về các biện pháp cứng rắn hơn sẽ mang lại cho Bắc Kinh lợi thế đàm phán đáng kể trong một thương vụ mua lại AI do Mỹ dẫn dắt.”

Thương vụ Manus chỉ là một phần trong chiến lược mở rộng AI quy mô lớn của Meta nhằm cạnh tranh với OpenAI và Google. Tháng 6, công ty đã chi 14,3 tỷ USD để mua 49% cổ phần của startup AI Scale AI, đồng thời đưa nhà sáng lập kiêm CEO Alexandr Wang gia nhập đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Meta cũng công bố kế hoạch mua lại startup thiết bị đeo AI Limitless vào tháng 12. Theo CNBC, CEO Mark Zuckerberg đang giảm ưu tiên cho đơn vị Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Cơ bản (FAIR), chuyển trọng tâm sang các nhóm GenAI hướng sản phẩm để đẩy nhanh thương mại hóa và nâng cấp dòng mô hình AI Llama.

Trong bối cảnh đó, cuộc điều tra từ Trung Quốc có thể trở thành phép thử lớn đối với tham vọng AI toàn cầu của Meta - không chỉ về công nghệ, mà còn về địa chính trị.