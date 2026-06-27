Được biết, hiện AI đang bước sang một giai đoạn mới, cho phép các nhà tiếp thị tạo ra nhiều nội dung sáng tạo hơn trong thời gian ngắn hơn, đồng thời giúp các đội ngũ sáng tạo tập trung vào việc truyền tải câu chuyện thương hiệu và thiết kế các trải nghiệm tương tác.

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái quảng cáo số, từ xếp hạng nội dung, phân phối quảng cáo đến mô hình hóa kết quả kinh doanh. Theo kết quả phân tích trên hơn một triệu chiến dịch quảng cáo gần đây, trung bình mỗi 1 USD chi tiêu cho quảng cáo trên Meta tạo ra 4,13 USD doanh thu cho doanh nghiệp, tăng 25% so với năm 2022.

Và để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà tiếp thị và các đối tác sáng tạo trên toàn cầu, cũng như tại Việt Nam, Meta công bố ba nhóm giải pháp mới nhằm giúp doanh nghiệp khai thác AI hiệu quả hơn trong các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, bao gồm nâng cao quy trình sáng tạo nội dung quảng cáo, tối ưu hóa hợp tác với nhà sáng tạo và mở rộng khả năng ứng dụng AI trong tương tác với khách hàng, Cụ thể:

Meta công bố các giải pháp AI mới tại Cannes Lions 2026

Để nâng cao hiệu quả sáng tạo quảng cáo với AI

Với giải pháp sáng tạo đầu-cuối mới, các nhà quảng cáo có thể tạo ra những quảng cáo chất lượng hơn trong thời gian ngắn hơn, trong khi vẫn tuân thủ nhận diện thương hiệu. Bên cạnh đó, giải pháp này mang đến một không gian riêng dành cho tối ưu và chiến lược sáng tạo, giúp kết nối đội ngũ sáng tạo nội dung và đội ngũ phụ trách quảng cáo, đồng thời chuyển hóa các phân tích về hiệu quả chiến dịch thành các quyết định sáng tạo theo thời gian thực. Ngoài ra, giải pháp này có khả năng học hỏi bản sắc và giọng điệu của thương hiệu từ các quảng cáo hiện có, giúp thương hiệu từ đó mở rộng quy mô sản xuất nội dung mà vẫn duy trì được tính nhất quán. Để hỗ trợ các công ty quảng cáo và truyền thông, Meta đang hợp tác với WPP để tích hợp trải nghiệm này trực tiếp vào nền tảng WPP Open, hỗ trợ phân tích, tạo dựng và mở rộng các nội dung quảng cáo hiệu quả cho khách hàng mà không cần thay đổi quy trình làm việc hiện tại.

Ngoài ra, các tính năng AI tạo sinh trong Trình quản lý Quảng cáo (Ads Manager) cũng được cập nhật, bao gồm các công cụ tạo nội dung văn bản nâng cao, cho phép mở rộng khả năng tạo văn bản trực tiếp trên hình ảnh quảng cáo dựa trên hiệu quả của các chiến dịch trước đó. Đồng thời, Meta mở rộng khả năng dịch nội dung quảng cáo sang năm ngôn ngữ phổ biến, hỗ trợ lồng tiếng video bằng 11 ngôn ngữ. Meta cũng đang thử nghiệm quy trình phê duyệt nội dung tích hợp sẵn, giúp nhà quảng cáo đơn giản hóa việc phản hồi, chỉnh sửa và phối hợp giữa các bên trong cùng một quy trình làm việc.

Hợp nhất các công cụ tiếp thị nhà sáng tạo

Hợp nhất các công cụ tiếp thị nhà sáng tạo

Meta đang phát triển Meta Creator Marketing Hub, nền tảng hợp nhất Creator Marketplace và Partnership Ads Hub, cho phép các nhà quảng cáo dễ dàng tìm kiếm các nội dung phù hợp với thương hiệu và thực hiện quảng cáo hợp tác.

Meta cũng sẽ mở rộng tính năng Creator Marketplace cho các nhà sáng tạo trên Facebook, bên cạnh hơn 5 triệu nhà sáng tạo đang sử dụng tính năng này trên Instagram. Lần đầu tiên, doanh nghiệp có thể tìm kiếm và kết nối với các nhà sáng tạo trên cả Instagram và Facebook trong cùng một nền tảng, giúp quá trình tìm kiếm đối tác cho các chiến dịch quảng cáo hợp tác trên Meta trở nên hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Partnership Ads Hub sẽ hỗ trợ doanh nghiệp khám phá nội dung gắn thẻ sản phẩm và nội dung do người dùng tạo (UGC) từ các nhà sáng tạo mới, cho phép triển khai quảng cáo nhanh chóng sau khi được cấp quyền sử dụng nội dung.

Mở rộng khả năng ứng dụng AI trong tương tác với khách hàng

Mở rộng khả năng ứng dụng AI trong tương tác với khách hàng

Bên cạnh hỗ trợ nhà quảng cáo và các công ty truyền thông, AI còn giúp doanh nghiệp xây dựng các trợ lý kinh doanh ngày càng thông minh hơn, có khả năng hỗ trợ bán hàng và tư vấn cho hơn 3,5 tỷ người đang sử dụng các ứng dụng của Meta.

Theo đó, Meta ra mắt Meta Business Agent Platform, nền tảng cho phép doanh nghiệp tích hợp các hệ thống hiện có để xây dựng và triển khai các trợ lý AI tùy chỉnh trên quy mô lớn. Giải pháp này được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các cuộc trò chuyện trên nền tảng nhắn tin, đồng thời tạo thêm cơ hội thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh. Hiện nay, hơn một triệu doanh nghiệp trên toàn cầu đang sử dụng Meta Business Agent để trao đổi và tương tác với khách hàng. Tại Việt Nam, HADAKI, thương hiệu chuyên về đồ bảo hộ thể thao và chống chấn thương, đã ứng dụng Business AI trên Messenger để xử lý số lượng lớn yêu cầu của khách hàng mỗi ngày. Kết quả, HADAKI ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi tăng 20%, giá trị đơn hàng trung bình tăng 5%, số lượng phản hồi tăng gấp đôi và thời gian phản hồi trung bình được rút ngắn xuống dưới 10 giây.

Các giải pháp này vừa được công bố tại Cannes Lions 2026 thể hiện nỗ lực của Meta trong việc phát triển các công cụ AI phục vụ hoạt động tiếp thị, quảng cáo và kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và đối tác tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội tăng trưởng trong môi trường số.