Dreame đưa nền tảng Physical AI đến Việt Nam

Gian hàng của Dreame tại IFA 2026

Trọng tâm trong hệ sinh thái mới này chính là Physical AI, nền tảng giúp thiết bị có khả năng cảm nhận môi trường, hiểu bối cảnh, đưa ra quyết định và chuyển hóa thành hành động trong thế giới thực. Thông qua Physical AI, Dreame hướng tới việc tạo ra những thiết bị không chỉ “thông minh” về công nghệ, mà còn hiểu cách con người sống và chủ động thích ứng với nhu cầu hằng ngày.

Kiến trúc Physical AI của Dreame được xây dựng trên ba nền tảng công nghệ cốt lõi: Omni-Perception System (hệ thống nhận thức toàn diện), Home Intelligence Model (mô hình trí thông minh nhân tạo cho nhà ở) và Intelligent Actuation & Control System (hệ thống điều khiển và chấp hành thông minh).

Ba nền tảng này tạo thành một chu trình khép kín: thiết bị cảm nhận, thấu hiểu, quyết định, hành động. Nhờ đó năng lực trí tuệ nhân tạo đặc trưng của Dreame được ứng dụng xuyên suốt nhiều ngành hàng, từ robot hút bụi, thiết bị chăm sóc sàn đến chăm sóc cá nhân và lọc không khí.

Đây cũng là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược của Dreame, thay vì phát triển các sản phẩm thông minh độc lập, thương hiệu hướng tới một hệ sinh thái trong đó công nghệ có khả năng kết nối và hỗ trợ nhiều khía cạnh của đời sống.

Dreame X60 Ultra Extreme

Trong số 100 sản phẩm được trình diễn tại IFA lần này, robot hút bụi X60 Ultra Extreme là một trong những sản phẩm nổi bật nhất, thể hiện rõ năng lực Physical AI của Dreame. Hệ thống cánh tay kép đột phá cho phép chổi cạnh vươn dài tới 12 cm và xoè giẻ lau xa tới 18 cm - cột mốc mới về khả năng của robot hút bụi, giúp tiếp cận và làm sạch các góc khuất, khu vực sát tường và bên dưới nội thất.

Dreame X60 Ultra Extreme

Với thiết kế siêu mỏng 8,9 cm, cảm biến LiDAR có thể nâng hạ và lực hút Vormax 42.000 Pa giúp X60 Ultra Extreme làm sạch hiệu quả tại những khu vực gầm kệ. Công nghệ nhận diện và né tránh vật cản hơn 320 loại đồ vật kết hợp "đôi chân cơ học" ProLeap™ cho phép leo cao đến 10 cm1, giúp robot di chuyển linh hoạt hơn trong môi trường thực tế. Trạm sạc đa năng hỗ trợ tự làm sạch giẻ lau bằng nước nóng 100°C và tự động đổ bụi trong tối đa 100 ngày.

Dreame Aqua20 Ultra Roller

Tại đây, Dreame cũng giới thiệu Aqua20 Ultra Roller, robot hút bụi lau nhà sử dụng hơi nước đầu tiên của thương hiệu. Robot kết hợp hơi nước 180°C và nước nóng 100°C để xử lý dầu mỡ và loại bỏ 99,99% vi khuẩn. Giẻ lau dạng con lăn có thể mở rộng 8 cm, giúp tiếp cận sâu hơn vào các khu vực lõm và khó làm sạch.

Dreame H16 Pro TriForce

Ngành hàng thiết bị hút bụi lau sàn còn có một gương mặt sáng giá khác, đó chính là H16 Pro TriForce được tích hợp ba giải pháp làm sạch: hơi nước 200°C, nước nóng 90°C và bọt vệ sinh chuyên dụng cùng lực hút mạnh hàng đầu 30.000 Pa trong một thiết bị có thiết kế mảnh gọn. Với thân máy mỏng chỉ 9,85 cm và khả năng nằm phẳng 180°, sản phẩm có thể tiếp cận sâu phần gầm nội thất trong nhà.

Máy lọc không khí Dreame FP10

Để nâng chuẩn chất lượng không khí trong nhà, Dreame còn mang đến IFA giải pháp cho những nhu cầu cụ thể trong gia đình. Cụ thể đó là máy lọc không khí Dreame FP10 sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới, được chứng nhận bởi Frost & Sullivan, có khả năng thu giữ 99,5% lông thú và xử lý mùi nhờ hệ thống lọc sáu lớp, kết hợp màng lọc HEPA H14 hiệu quả hàng đầu.

Máy lọc không khí Dreame TP20

Tiếp đến là máy lọc không khí Dreame TP20 đạt CADR 500 m³/h, có thể làm sạch không khí trong không gian 20 m² trong chưa đầy 6 phút, đồng thời vận hành ở độ ồn 22 dB. Đặc biệt bộ lọc HEPA 14 có tuổi thọ lên tới 5 năm giúp tối ưu chi phí sử dụng lâu dài.

Trong khi đó, TP10 cung cấp CADR 280 m³/h, phù hợp với không gian lên tới 117 m² và tiêu thụ khoảng 0,48 kWh mỗi 24 giờ. NP10 ứng dụng công nghệ lọc tĩnh điện cao áp cùng bộ lọc có thể rửa sạch, đạt CADR 400 m³/h với công suất 28 W.

Ngoài ra, Dreame còn trình diễn sản phẩm RF10 kết hợp hai chức năng lọc không khí và làm mát trong một thiết bị. Sản phẩm tạo luồng gió diện rộng 120°, tích hợp radar sóng milimet để nhận diện và theo dõi vị trí người dùng, cùng hệ thống lọc 8 lớp kết hợp ion âm. Mức tiêu thụ điện được duy trì dưới 1 kWh mỗi 24 giờ.

Máy sấy tóc tốc độ cao Pocket Aura

Để mở rộng giải pháp từ chăm sóc nhà cửa đến chăm sóc cá nhân, Dreame còn mang đến IFA 2026 máy sấy tóc tốc độ cao Pocket Aura, với công nghệ kiểm soát nhiệt thông minh và cảm biến khoảng cách theo thời gian thực giúp hạn chế tác động nhiệt lên tóc, trong khi thiết kế gập gọn đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt khi di chuyển.

Bên cạnh đó là máy sấy tóc Pocket Uni tích hợp công nghệ SmartVolt™ để sử dụng được với điện áp khác nhau tại nhiều quốc giá, tạo 350 triệu ion âm và sử dụng đầu uốn tự cuốn bằng luồng khí. Trong khi đó, AirStyle Pro HI mang đến bộ tạo kiểu 8 trong 1 với động cơ 130.000 vòng/phút, kết hợp khả năng hướng dẫn tạo kiểu qua ứng dụng Dreamehome cùng công nghệ A-Curl™ và đầu duỗi chữ U.

Dreame Aqua20 Ultra Roller

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái Physical AI tại IFA 2026, Dreame đã bắt đầu đưa nhiều sản phẩm tiêu biểu vào thị trường Việt Nam và một trong số đó chính là robot hút bụi lau sàn Dreame X60 Ultra Extreme với mức giá niêm yết chính hãng 32.990.000 đồng, máy hút bụi cầm tay H16 Pro TriForce có giá 19.900.000 đồng, máy lọc không khí TP20 giá 5.790.000 đồng và máy lọc không khí FP10 có giá 12.990.000 đồng.

Có thể nói việc đưa các sản phẩm thuộc thế hệ Physical AI mới nhất về Việt Nam đã cho thấy định hướng Smart Living của Dreame đang từng bước được hiện thực hóa tại thị trường này.

Đại diện Dreame cho biết trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục đưa về Việt Nam thêm nhiều sản phẩm đột phá, mở rộng danh mục công nghệ và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái Smart Living dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

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