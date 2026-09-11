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Dreame đưa nền tảng Physical AI đến Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

14:58 | 11/09/2026
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Theo đó, 100 sản phẩm thuộc 16 ngành hàng đã đánh dấu bước chuyển chiến lược từ một thương hiệu chuyên về thiết bị làm sạch thông minh sang hệ sinh thái Smart Living toàn diện, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tồn tại trên màn hình mà trực tiếp hiện diện trong không gian sống.
Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame ra mắt loạt sản phẩm mới
Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Gian hàng của Dreame tại IFA 2026

Trọng tâm trong hệ sinh thái mới này chính là Physical AI, nền tảng giúp thiết bị có khả năng cảm nhận môi trường, hiểu bối cảnh, đưa ra quyết định và chuyển hóa thành hành động trong thế giới thực. Thông qua Physical AI, Dreame hướng tới việc tạo ra những thiết bị không chỉ “thông minh” về công nghệ, mà còn hiểu cách con người sống và chủ động thích ứng với nhu cầu hằng ngày.

Kiến trúc Physical AI của Dreame được xây dựng trên ba nền tảng công nghệ cốt lõi: Omni-Perception System (hệ thống nhận thức toàn diện), Home Intelligence Model (mô hình trí thông minh nhân tạo cho nhà ở) và Intelligent Actuation & Control System (hệ thống điều khiển và chấp hành thông minh).

Ba nền tảng này tạo thành một chu trình khép kín: thiết bị cảm nhận, thấu hiểu, quyết định, hành động. Nhờ đó năng lực trí tuệ nhân tạo đặc trưng của Dreame được ứng dụng xuyên suốt nhiều ngành hàng, từ robot hút bụi, thiết bị chăm sóc sàn đến chăm sóc cá nhân và lọc không khí.

  Đây cũng là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược của Dreame, thay vì phát triển các sản phẩm thông minh độc lập, thương hiệu hướng tới một hệ sinh thái trong đó công nghệ có khả năng kết nối và hỗ trợ nhiều khía cạnh của đời sống.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Dreame X60 Ultra Extreme

Trong số 100 sản phẩm được trình diễn tại IFA lần này, robot hút bụi X60 Ultra Extreme là một trong những sản phẩm nổi bật nhất, thể hiện rõ năng lực Physical AI của Dreame. Hệ thống cánh tay kép đột phá cho phép chổi cạnh vươn dài tới 12 cm và xoè giẻ lau xa tới 18 cm - cột mốc mới về khả năng của robot hút bụi, giúp tiếp cận và làm sạch các góc khuất, khu vực sát tường và bên dưới nội thất.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026

Dreame X60 Ultra Extreme

Với thiết kế siêu mỏng 8,9 cm, cảm biến LiDAR có thể nâng hạ và lực hút Vormax 42.000 Pa giúp X60 Ultra Extreme làm sạch hiệu quả tại những khu vực gầm kệ. Công nghệ nhận diện và né tránh vật cản hơn 320 loại đồ vật kết hợp "đôi chân cơ học" ProLeap™ cho phép leo cao đến 10 cm1, giúp robot di chuyển linh hoạt hơn trong môi trường thực tế. Trạm sạc đa năng hỗ trợ tự làm sạch giẻ lau bằng nước nóng 100°C và tự động đổ bụi trong tối đa 100 ngày.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Dreame Aqua20 Ultra Roller

Tại đây, Dreame cũng giới thiệu Aqua20 Ultra Roller, robot hút bụi lau nhà sử dụng hơi nước đầu tiên của thương hiệu. Robot kết hợp hơi nước 180°C và nước nóng 100°C để xử lý dầu mỡ và loại bỏ 99,99% vi khuẩn. Giẻ lau dạng con lăn có thể mở rộng 8 cm, giúp tiếp cận sâu hơn vào các khu vực lõm và khó làm sạch.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Dreame H16 Pro TriForce

Ngành hàng thiết bị hút bụi lau sàn còn có một gương mặt sáng giá khác, đó chính là H16 Pro TriForce được tích hợp ba giải pháp làm sạch: hơi nước 200°C, nước nóng 90°C và bọt vệ sinh chuyên dụng cùng lực hút mạnh hàng đầu 30.000 Pa trong một thiết bị có thiết kế mảnh gọn. Với thân máy mỏng chỉ 9,85 cm và khả năng nằm phẳng 180°, sản phẩm có thể tiếp cận sâu phần gầm nội thất trong nhà.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Máy lọc không khí Dreame FP10

Để nâng chuẩn chất lượng không khí trong nhà, Dreame còn mang đến IFA giải pháp cho những nhu cầu cụ thể trong gia đình. Cụ thể đó là máy lọc không khí Dreame FP10 sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới, được chứng nhận bởi Frost & Sullivan, có khả năng thu giữ 99,5% lông thú và xử lý mùi nhờ hệ thống lọc sáu lớp, kết hợp màng lọc HEPA H14 hiệu quả hàng đầu.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Máy lọc không khí Dreame TP20

Tiếp đến là máy lọc không khí Dreame TP20 đạt CADR 500 m³/h, có thể làm sạch không khí trong không gian 20 m² trong chưa đầy 6 phút, đồng thời vận hành ở độ ồn 22 dB. Đặc biệt bộ lọc HEPA 14 có tuổi thọ lên tới 5 năm giúp tối ưu chi phí sử dụng lâu dài.

Trong khi đó, TP10 cung cấp CADR 280 m³/h, phù hợp với không gian lên tới 117 m² và tiêu thụ khoảng 0,48 kWh mỗi 24 giờ. NP10 ứng dụng công nghệ lọc tĩnh điện cao áp cùng bộ lọc có thể rửa sạch, đạt CADR 400 m³/h với công suất 28 W.

Ngoài ra, Dreame còn trình diễn sản phẩm RF10 kết hợp hai chức năng lọc không khí và làm mát trong một thiết bị. Sản phẩm tạo luồng gió diện rộng 120°, tích hợp radar sóng milimet để nhận diện và theo dõi vị trí người dùng, cùng hệ thống lọc 8 lớp kết hợp ion âm. Mức tiêu thụ điện được duy trì dưới 1 kWh mỗi 24 giờ.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Máy sấy tóc tốc độ cao Pocket Aura

Để mở rộng giải pháp từ chăm sóc nhà cửa đến chăm sóc cá nhân, Dreame còn mang đến IFA 2026 máy sấy tóc tốc độ cao Pocket Aura, với công nghệ kiểm soát nhiệt thông minh và cảm biến khoảng cách theo thời gian thực giúp hạn chế tác động nhiệt lên tóc, trong khi thiết kế gập gọn đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt khi di chuyển.

Bên cạnh đó là máy sấy tóc Pocket Uni tích hợp công nghệ SmartVolt™ để sử dụng được với điện áp khác nhau tại nhiều quốc giá, tạo 350 triệu ion âm và sử dụng đầu uốn tự cuốn bằng luồng khí. Trong khi đó, AirStyle Pro HI mang đến bộ tạo kiểu 8 trong 1 với động cơ 130.000 vòng/phút, kết hợp khả năng hướng dẫn tạo kiểu qua ứng dụng Dreamehome cùng công nghệ A-Curl™ và đầu duỗi chữ U.

Dreame mang nền tảng Physical AI đến triển lãm IFA 2026
Dreame Aqua20 Ultra Roller

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái Physical AI tại IFA 2026, Dreame đã bắt đầu đưa nhiều sản phẩm tiêu biểu vào thị trường Việt Nam và một trong số đó chính là robot hút bụi lau sàn Dreame X60 Ultra Extreme với mức giá niêm yết chính hãng 32.990.000 đồng, máy hút bụi cầm tay H16 Pro TriForce có giá 19.900.000 đồng, máy lọc không khí TP20 giá 5.790.000 đồng và máy lọc không khí FP10 có giá 12.990.000 đồng.

Có thể nói việc đưa các sản phẩm thuộc thế hệ Physical AI mới nhất về Việt Nam đã cho thấy định hướng Smart Living của Dreame đang từng bước được hiện thực hóa tại thị trường này.

Đại diện Dreame cho biết trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục đưa về Việt Nam thêm nhiều sản phẩm đột phá, mở rộng danh mục công nghệ và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái Smart Living dành cho người tiêu dùng Việt Nam.

Chi tiết theo dõi thêm tại: https://dreametech.com.vn

IFA 2026 Dreame sản phẩm gia dụng thông minh Robot hút bụi lau sàn Máy sấy tóc hệ sinh thái Smart Living

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
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AUD 18063 18338 18911
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CHF 31227 31606 32241
CNY 0 3821 3916
EUR 29456 29677 30753
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NZD 0 14805 15392
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Cập nhật: 11/09/2026 16:00
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USD 25,730 25,730 26,110
USD(1-2-5) 24,701 - -
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