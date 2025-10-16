Được biết, robot hút bụi lau nhà X50 Ultra là sản phẩm robot duy nhất có mặt trong danh sách này, đó là nhờ công nghệ ProLeap™ cho phép robot có thể vượt chướng ngại cao tới 6 cm, giải quyết hạn chế về khả năng di chuyển của robot hút bụi truyền thống.

TIME đã thu thập đề cử từ các biên tập viên, phóng viên toàn cầu và qua ứng dụng trực tuyến, tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển mạnh như y tế, AI, gia dụng thông minh, với các tiêu chí đánh giá bao gồm tính độc đáo, hiệu quả, tham vọng và tác động xã hội.

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Nói về Dreame X50 Ultra, Leslie Horn Peterson, cây bút kỳ cựu của tạp chí TIME chia sẻ: "Robot hút bụi chưa thể đạt đến mức độ có tri giác hoàn toàn, nhưng Dreame X50 Ultra đang tiến gần hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không cần phải giải cứu một thiết bị tội nghiệp đang bị mắc kẹt trong góc nữa. Thiết bị hút bụi đỉnh cao này sử dụng tính năng điều hướng thông minh (có thể nhận dạng tới 200 vật thể) và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Đặc biệt X50 Ultra có thể lau nhà, làm sạch bậc thang và vượt qua các chướng ngại vật như dây điện. Tất cả là nhờ vào hệ thống ProLeap™ mới, với "đôi chân" có thể nâng hạ linh hoạt, cho phép robot leo lên được độ cao tới 6 cm."

Hệ thống ProLeap™ trên Dreame X50 Ultra giúp nâng hạ bánh xe vượt bậc thềm đôi và chướng ngại vật cao đến 6 cm

“Được TIME vinh danh là một trong những phát minh tốt nhất năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi trong việc giải quyết những thách thức thực tế mà người dùng gặp phải mỗi ngày. X50 Ultra là bước tiến lớn trong công nghệ dọn dẹp tự động, đặc biệt nhờ khả năng vượt chướng ngại vật mượt mà – một nâng cấp mang tính cách mạng.” Bà Ana Wang, Tổng Giám đốc Dreame Technology Bắc Mỹ hào hứng nói.

Dreame X50 Ultra còn được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

Nổi bật trên robot hút bụi lau nhà Dreame X50 Ultra là hệ thống ProLeap™, hệ thống giúp nâng hạ bánh xe độc quyền giúp vượt bậc thềm đôi và chướng ngại cao đến 6 cm. Cùng với đó là hệ thống điều hướng VersaLift™, giúp quét 360° với LiDAR DToF tiên tiến, tự động hạ thấp để robot đi vào gầm kệ vệ sinh. Đồng thời Dreame X50 Ultra còn được trang bị hệ thống chổi kép HyperStream™, giúp chống rối được TÜV chứng nhận hút tóc hiệu quả và giảm thiểu công sức bảo trì. Đi cùng với đó là khay vệ sinh AceClean giúp tự động giặt, sấy giẻ lau bằng nước nóng 80 độ C, đảm bảo sạch sẽ tối đa. Tính năng tự động xòe chổi & giẻ lau giúp làm sạch mép tường, góc cạnh; cảm biến nhận diện tới 200 loại vật thể để điều hướng thông minh cũng góp phần làm nên vinh dự này.

Dreame X50 Ultra, robot hút bụi duy nhất có mặt trong danh sách TOP 300 sáng tạo nổi bật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của TIME

Có thể nói, giải thưởng đã khẳng định vị thế tiên phong của Dreame trong việc định hình chuẩn mực mới cho ngành robot hút bụi. Với triết lý “lấy nhu cầu người dùng làm trung tâm”, Dreame sẽ không ngừng sáng tạo nên những sản phẩm đột phá toàn cầu trong tương lai.

Dreame X50 Ultra hiện có giá bán chính hãng tại Việt Nam là 26.990.000 đồng.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại https://dreametech.com.vn