Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Hồng Anh

Hồng Anh

20:52 | 06/09/2025
Trong khuôn khổ sự kiện IFA 2025 đang diễn ra tại Berlin (Đức) thương hiệu Dreame Technology đã giới thiệu loạt giải pháp thiết bị thông minh thế hệ mới, với robot hút bụi lau nhà có khả năng leo cầu thang đầu tiên trên thế giới, máy sấy tóc phun dưỡng chất Miracle Pro… và loạt sản phẩm công nghệ mới lần đầu tiên được công bố.
Việc Dreame tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thông minh qua dải sản phẩm hoàn toàn mới đánh dấu cột mốc mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng và trọn vẹn hơn cho người dùng toàn cầu cũng như tại Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Sean Chen, Giám đốc Điều hành Dreame Technology, chia sẻ: "Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu của người dùng và tận dụng ưu thế công nghệ để đem đến giải pháp trọn vẹn. Tại IFA, chúng tôi tự hào giới thiệu những công nghệ mới, giúp người dùng tiết kiệm thời gian để tập trung vào những điều quan trọng hơn. Từ leo cầu thang, xử lý tóc rối đến chăm sóc từng khu vực trong nhà – đột phá công nghệ của Dreame giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng, sạch sẽ và thông minh hơn."

Cùng ĐT& ƯD điểm mặt những sản phẩm xuất sắc của Dreame tại IFA 2025:

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Dreame Cyber X, tobot hút bụi lau nhà có thể leo cầu thang đầu tiên trên thế giới

Dreame Cyber X: Robot hút bụi lau nhà có thể leo cầu thang đầu tiên trên thế giới sẽ đánh dấu cột mốc đột phá về công nghệ của Dreame trong lĩnh vực robot hút bụi lau nhà. Bằng giải pháp lý tưởng cho những căn nhà nhiều tầng lầu, Cyber X được thiết kế với 3 phần chính: robot hút bụi lau nhà, hệ thống leo cầu thang Bionic QuadTrack™ và trạm sạc thông minh.

Hệ thống Bionic QuadTrack™ là điểm nhấn vượt trội của robot Cyber X, nó đóng vai trò như một thang máy mini giúp robot hút bụi lau nhà di chuyển mượt mà và an toàn giữa các tầng lầu. Khi cần leo cầu thang, robot Cyber X sẽ di chuyển vào Bionic QuadTrack™, hệ thống này với bốn cánh tay cơ khí kiêm bánh xích bám chắc vào bậc cầu thang, đưa robot hút bụi lau nhà lên tầng mới để tiếp tục quá trình dọn dẹp. Sau khi hoàn thành, hệ thống này sẽ đưa robot về vị trí cũ hoặc đến khu vực khác, tất cả diễn ra hoàn toàn tự động.

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Dreame Matrix10 Ultra, robot hút bụi tự động thay giẻ lau đầu tiên trên thế giới,

Dreame Matrix10 Ultra: là robot hút bụi tự động thay giẻ lau đầu tiên trên thế giới, hướng đến việc lau dọn và chăm sóc sàn nhà hoàn toàn tự động đầu tiên. Với bộ ba giẻ lau tích hợp trong trạm sạc mang đến giải pháp lau nhà đầu tiên có khả năng nhận diện và tự động thay giẻ dựa trên từng khu vực sử dụng. Ba loại giẻ lau được thiết kế riêng cho các khu vực khác nhau như phòng khách, nhà bếp hay nhà vệ sinh, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm chéo trong quá trình làm sạch. Khoang dung dịch ba ngăn cung cấp chế phẩm riêng biệt để khử mùi thú cưng, chăm sóc sàn gỗ và vệ sinh thông thường, giúp ngôi nhà luôn thơm tho, sạch sẽ.

* Dreame Matrix10 Ultra dự kiến bán ra tại Việt Nam vào ngày 26/09/2025.

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Dreame Aqua 10 Pro Track đã được bán ra tại Việt Nam

Dreame Aqua 10 Pro Track và Aqua 10 Ultra Roller: đây là robot được trang bị con lăn lau dạng dẹt, giúp gia tăng tối đa tiết diện lên mặt sàn, trong khi đó Aqua 10 Ultra Roller ghi dấu với trang bị con lăn tròn. Cả hai đều sở hữu khả năng di chuyển vượt bậc thềm đôi cao từ 6 cm - 8 cm.

Hệ thống điều hướng cao cấp cho phép robot phát hiện vật cản 360°, nhận diện được 240 món đồ trong nhà để di chuyển và làm sạch tối ưu. Trạm sạc thông minh tích hợp giặt giẻ nước nóng 100°C, sấy khô hiệu suất cao và khoang chứa dung dịch lau sàn hai ngăn vô cùng tiện lợi.

* Aqua 10 Pro Track đang được bán chính hãng tại Việt Nam với giá 29,990,000 đồng.

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Dreame H15 Pro FoamWash là máy hút bụi lau nhà cao cấp được trang bị công nghệ FoamWash phun bọt chuyên dụng

Dreame H15 Pro FoamWash: là máy hút bụi lau nhà cao cấp được trang bị công nghệ FoamWash phun bọt chuyên dụng kết hợp lực hút cực mạnh đến 23.000 Pa, đánh bay mọi vết bẩn và giúp khử mùi hiệu quả. H15 Pro FoamWash còn sở hữu cánh tay AI GapFree™ 2.0 tự động tiếp cận làm sạch các mép cạnh, chu trình tự làm sạch bằng nước nóng 100°C và sấy khô trong 5 phút. Thiết kế gập phẳng 180° cũng giúp Dreame H15 Pro FoamWash tiếp cận mọi khu vực trong nhà một cách linh hoạt.

* Dreame H15 Pro FoamWash sẽ sớm lên kệ tại Việt Nam vào cuối tháng 9 này.

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Miracle Pro là mẫu máy sấy tóc cao cấp với công nghệ phun sương dưỡng chất, đem đến giải pháp chăm sóc tóc toàn diện nhất từ trước đến nay.

Miracle Pro: là mẫu máy sấy tóc cao cấp với công nghệ phun sương dưỡng chất, đem đến giải pháp chăm sóc tóc toàn diện nhất từ trước đến nay. Theo Dream, công nghệ phun sương dưỡng chất siêu mịn 3D trên Miracle Pro sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ giúp duy trì độ ẩm, giảm thiểu tình trạng khô xơ và tỏa ra mùi hương thư giãn trong mỗi khoảnh khắc chăm sóc cá nhân. Sản phẩm cũng nổi bật với liệu pháp anh sáng đỏ với bước sóng kép chăm sóc da đầu kết hợp hệ thống điều chỉnh gió, nhiệt độ thông minh giúp hạn chế tối đa hư tổn tóc.

* Miracle Pro dự kiến được phân phối chính hãng tại Việt Nam ngay trong tháng 9 này.

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Máy rửa chén âm tủ bếp Dreame DZ60 Pro và lò nướng thông minh OZ60 Pro

Dreame DZ60 Pro & OZ60 Pro: là bộ đôi lý tưởng cho thông minh, trong đó máy rửa chén âm tủ bếp toàn phần Dreame DZ60 Pro được trang bị ông nghệ rửa 360° HydraFlow đem đến bốn tay phun nước ở ba tầng cùng nước nóng 75 độ C đảm bảo khả năng làm sạch sâu mọi chén đĩa bên trong. Bên cạnh đó, DZ60 Pro cũng được trang bị công nghệ sấy PTC, tự động hé cửa sau khi rửa xong và lưu trữ chén đĩa lên đến 15 ngày.

Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025
Dreame trình diễn loạt thiết bị vệ sinh thông minh đột phá tại IFA 2025

Dreame chưa tiết lộ thời điểm ra mắt bộ đôi này tại thị trường Việt Nam

Lò nướng thông minh OZ60 Pro sẽ cung cấp khả năng nấu đa dạng từ việc nướng, hấp, chiên không dầu và nhiều chế độ khác. Với công suất phun hơi nước 1.600W kết hợp điều khiển nhiệt PID chính xác, OZ60 Pro mang đến các món ăn chất lượng cùng sự tiện lợi tối đa.

Dreame IFA IFA 2025 thiết bị gia dụng thông minh mới

