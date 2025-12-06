Điện tử tiêu dùng
CSE ASIA 2025: Không gian trải nghiệm hàng tiêu dùng thông minh, xanh và hiện đại

Lê Giang

Lê Giang

19:19 | 06/12/2025
Triển lãm chuyên đề Nguồn cung ứng hàng Tiêu dùng Châu Á - CSE ASIA 2025 vừa chính thức khai mạc trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 23 tại TP. Hồ Chí Minh (Vietnam Expo HCMC 2025).
Sự kiện do VINEXAD tổ chức lần đầu ra mắt tại Việt Nam, mang đến không gian trưng bày hàng tiêu dùng thông minh và giải pháp sống xanh, thu hút đông đảo doanh nghiệp và khách tham quan.

CSE ASIA 2025 quy tụ hơn 80 doanh nghiệp đến từ thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Với quy mô hơn 150 gian hang, triển lãm giới thiệu hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng, công nghệ và giải pháp sáng tạo hướng đến 'Cuộc sống hiện đại - thông minh - bền vững', góp phần tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong Vietnam Expo HCMC 2025.

CSE ASIA 2025: Không gian trải nghiệm hàng tiêu dùng thông minh, xanh và hiện đại
Triển lãm mang đến không gian trưng bày hàng tiêu dùng thông minh và giải pháp sống xanh, thu hút đông đảo doanh nghiệp và khách tham quan.

Trọng tâm triển lãm tập trung vào hai nhóm chính: Công nghệ thông minh (Smart Technology) và Sống xanh (Green Living). Trong đó, khu Nhà thông minh & Điện gia dụng thu hút sự chú ý với các sản phẩm nồi chiên không dầu, lò nướng điện, máy pha cà phê tự động… đến từ Ningbo Goodtime Electric Appliance Co., Ltd., Ningbo Konmo Intelligent Technology Co., Ltd. Khu Dụng cụ cầm tay & Phụ tùng ô tô - xe máy và Quà tặng - Đồ gia dụng mang đến nhiều sản phẩm tiện ích ứng dụng trong đời sống.

Khu Giải trí Ngoài trời & Phong cách sống phản ánh xu hướng tiêu dùng năng động của thế hệ trẻ. Các doanh nghiệp như Ningbo Beidou Outdoor Products Co., Ltd., Ningbo Honesty Outdoor Products Co., Ltd. và Zhenhai Xiangpeng Tour & Leisure Products Co., Ltd. mang đến loạt sản phẩm lều trại, ghế sofa hơi, đệm tự bơm và phụ kiện du lịch thân thiện môi trường.

CSE ASIA 2025: Không gian trải nghiệm hàng tiêu dùng thông minh, xanh và hiện đại

Năm nay, xu hướng “kinh tế ngoài trời” cũng nổi bật tại khu Giải trí Outdoor & Lifestyle với các sản phẩm lều trại, đệm tự bơm, phụ kiện dã ngoại, ghế sofa hơi… từ nhiều thương hiệu như Ningbo Beidou Outdoor Products Co., Ltd., Ningbo Honesty Outdoor Products Co., Ltd.

Được xem là “công xưởng thông minh của châu Á”, Ninh Ba - Chiết Giang nổi tiếng với chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và tiêu chuẩn quốc tế CE, RoHS, BSCI. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng triển lãm sẽ mở rộng kết nối thương mại với thị trường Việt Nam.

CSE ASIA 2025: Không gian trải nghiệm hàng tiêu dùng thông minh, xanh và hiện đại

Triển lãm CSE ASIA 2025 do VINEXAD và SANZEXPO đồng tổ chức, CAMEL EVENTS phối hợp thực hiện diễn ra từ 04 - 06/12/2025 tại SECC (Quận 7, TP.HCM). Trong khuôn khổ triển lãm còn có chuỗi hội thảo, chương trình kết nối giao thương B2B, trình diễn sản phẩm, tạo cơ hội để buyer và nhà phân phối tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng ngay tại sự kiện.

Triển lãm dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan trong ba ngày diễn ra.

CSE ASIA 2025 Tiêu dùng Ninh Ba Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Vietnam Expo HCMC 2025

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

