Tìm kiếm giải pháp, định hình xu hướng mới cho thị trường tiêu dùng nội địa

Với sự góp mặt của hơn 200 đại biểu, bao gồm các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp hàng đầu, diễn đàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng xu hướng tiếp thị số, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và những điều chỉnh về chính sách pháp lý. Thông qua diễn đàn, tạo cơ hội cho các bên liên quan cùng tìm kiếm giải pháp, định hình xu hướng mới cho thị trường nội địa.

Củng cố niềm tin từ thị trường tiêu dùng Việt Nam

Thông tin từ Cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trên 9% so với cùng kỳ, trong khi GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 7,52%.

Đây là tín hiệu lạc quan, phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn. Các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống đã phục hồi mạnh mẽ, trong khi thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục bứt phá, trở thành những kênh mua sắm và giao dịch quen thuộc của người dân. Đặc biệt, sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, nhất là ở nhóm thế hệ trẻ, đang mở ra những cơ hội mới.

TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phát biểu sự kiện.

Theo TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI), nền kinh tế Việt Nam đã và đang thể hiện sự phục hồi ấn tượng với mức tăng trưởng GDP đáng kể (năm 2024 đạt 7,09% và mục tiêu năm 2025 là trên 8%), chúng ta vẫn nhận thấy một tâm lý tiêu dùng khá dè dặt trong xã hội. Mức tăng trưởng tổng bán lẻ nếu trừ yếu tố giá cả thì chỉ tăng khoảng 7,2% - tính đến hết tháng 8/2025; điều này vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng, đặc biệt khi so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Ông Võ Trí Thành lý giải hiện tượng này được tạo nên bởi yếu tố niềm tin. “Niềm tin của người tiêu dùng vào sự ổn định của thị trường và thu nhập tương lai vẫn chưa hoàn toàn được củng cố. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động sâu sắc đến thói quen chi tiêu, khiến người dân trở nên thận trọng hơn và ưu tiên những khoản chi cần thiết” - ông Võ Trí Thành đưa ra quan điểm.

Bên cạnh đó, ông Võ Trí Thành cũng cho rằng, xu hướng xã hội hiện tại đang hướng đến tăng cường tiết kiệm và đầu tư phòng thủ thay vì chi tiêu. “Dù lãi suất ngân hàng ở mức thấp, người dân vẫn có xu hướng gửi tiền tiết kiệm rất nhiều. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong hành vi tài chính, nơi việc tích lũy và bảo toàn tài sản được ưu tiên hơn việc chi tiêu” - ông Võ Trí Thành nhận định.

Mặt khác, người tiêu dùng Việt Nam cũng đang hình thành những phong cách sống và giá trị mới. Tiêu dùng không chỉ đơn thuần là câu chuyện về thu nhập hay tăng trưởng, mà còn là sự phản ánh của thái độ và phong cách sống. Rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đang hướng tới một cuộc sống "xanh, sạch, an toàn".

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các hộ gia đình đang đối mặt trong việc tiếp cận nguồn vốn, tín dụng. Điều này trở thành vấn đề quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy sức mua. Do đó, cần lắm vai trò của Chính phủ trong việc kích cầu tiêu dùng, có thể thông qua các chính sách tài khóa như giảm thuế giá trị gia tăng hay các chương trình khuyến mại tập trung quốc gia…

Định hình xu hướng mới cho thị trường

Thực tế cho thấy, sau nhiều năm, tiêu dùng vẫn chưa trở thành động lực tăng trưởng. Doanh nghiệp Việt Nam hiện không chỉ đối diện áp lực cạnh tranh thị trường nội địa, mà còn phải đáp ứng yêu cầu khắt khe từ quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình xanh và năng lực đổi mới sáng tạo. Đứng trước yêu cầu thưc tiễn, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ là một trong những đột phá chiến lược; lĩnh vực thương mại và tiêu dùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Toàn cảnh sự kiện.

Giám đốc thương mại xã hội của Tập đoàn Novaon Tạ Hoài Nam nhận định, thương mại xã hội (Social commerce) là chìa khóa bứt phá doanh thu cho doanh nghiệp. Shopee, TikTok Shop là 2 nền tảng hiện được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn mua sắm online, dẫn đầu trong đóng góp tăng trưởng năm 2025. Thị trường đang chuyển dịch rõ rệt theo hướng nội dung giải trí kết hợp thương mại và trải nghiệm người dùng.

Tổng Giám đốc CGS Việt Nam Nguyễn Viết Thịnh cho rằng, người tiêu dùng ngày càng chú trọng yếu tố bền vững trong mua sắm. Do đó, doanh nghiệp cần tập trung xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và tài chính trong toàn bộ quá trình cung ứng từ nguồn cung tới sản phẩm đến tay người tiêu dùng. “Chuỗi cung ứng là trung tâm tạo niềm tin, không chỉ là sản phẩm xanh mà cách sản phẩm được làm ra đều được người tiêu dùng đánh giá” - ông Nguyễn Viết Thịnh chia sẻ.

Trong bối cảnh hội nhập, vai trò của doanh nghiệp càng phải khẳng định là những trụ cột chiến lược để xây dựng một thị trường tiêu dùng thông minh, bền vững và có trách nhiệm.