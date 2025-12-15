Chuyển động số
Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Lê Giang

Lê Giang

16:37 | 15/12/2025
Từ ngày 16 – 18/12/2025, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt May - Thiết Bị, Nguyên Phụ Liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025).
HanoiTex & HanoiFabric 2025 là triển lãm diễn ra tại Hà Nội thường niên vào quí 4 (tháng 10, 11 hoặc tháng 12) tập trung vào hai chủ đề chính: HanoiTex - Triển lãm về máy móc, thiết bị ngành công nghiệp dệt may. HanoiFabric - Triển lãm về vải, nguyên phụ liệu ngành dệt và ngành may thêu.

Mỗi năm, Triển lãm đón tiếp gần 10 nghìn lượt khách tham quan thương mại, mang lại cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tại thị trường dệt may của khu vực phía Bắc Việt Nam. Đây là điểm hẹn không thể bỏ lỡ dành cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối và chuyên gia trong lĩnh vực dệt may trong nước và quốc tế.

HanoiTex & HanoiFabric 2025 là triển lãm diễn ra tại Hà Nội thường niên vào quí IV.

HanoiTex & HanoiFabric 2025 có quy mô hơn 250 gian hàng từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam.

Điểm nhấn HanoiTex & HanoiFabric 2025 là sản xuất xanh và công nghệ hiện đại – Xu hướng tất yếu của ngành dệt may; Liên kết chuỗi cung ứng – Tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp.

HanoiTex – HanoiFabric được coi là cầu nối hiệu quả giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp dệt may Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy hội nhập toàn cầu.

Tại HanoiTex – HanoiFabric, khách tham quan được tiếp cận công nghệ mới: Trực tiếp trải nghiệm thiết bị, máy móc và giải pháp tiên tiến từ các quốc gia công nghiệp phát triển; Mở rộng nguồn cung: Tìm kiếm và kết nối với các nhà cung cấp nguyên phụ liệu uy tín, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; Nắm bắt xu hướng ngành: Cập nhật xu hướng sản xuất, chuyển đổi số, xanh hóa và nội địa hóa trong ngành Dệt và May; Định hướng đầu tư: Tìm ra giải pháp phù hợp cho định hướng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.

Triển lãm dệt may HanoiTex & HanoiFabric 2025 được tổ chức với sự bảo trợ và đồng hành của các tổ chức, hiệp hội hàng đầu trong ngành dệt may Việt Nam, bao gồm: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS); Tập đoàn Dệt May Việt Nam (INATEX); Hiệp hội Dệt May Thời Trang TP.HCM (AGTEK); Công ty CP Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam (VCCI EXPO); CP Exhibition Ltd (Hongkong) và CP VIETNAM Exhibition Organizing Co., Ltd.

