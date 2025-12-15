Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Lễ khai trương Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên diễn ra tại Công viên Thống Nhất với sự tham dự của lãnh đạo Skycom Việt Nam, đông đảo nghệ sĩ, khách mời và công chúng yêu nghệ thuật. Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu, Tổng Giám đốc Skycom Việt Nam, đồng thời là người sáng lập và điều hành chương trình trực tiếp chủ trì sự kiện.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu.

Không gian của Công viên Thống Nhất ngập tràn tiếng đàn Viola du dương với những bản tình ca nổi tiếng của Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu cùng các nghệ sĩ khách mời.

Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, Hoàn Nguyên được định hướng trở thành không gian nghệ thuật mở, đa loại hình, nơi giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật sống và sáng tạo đương đại. Mô hình này gắn kết biểu diễn chuyên nghiệp với hoạt động giáo dục, trải nghiệm cộng đồng, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên triển khai chuỗi hoạt động phong phú trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và ẩm thực bao gồm: Trình diễn nghệ thuật, giao lưu âm nhạc; Giới thiệu và quảng bá các món ăn truyền thống như Phở Hà Nội, Gà đặc sản, cùng các món ẩm thực Nhật Bản; Cùng với đó, nơi đây sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa cho cộng đồng và du khách.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức công bố dự án phấn đấu xác lập kỷ lục Guinness “1.000.000 bát Phở Hoàn Nguyên” do nghệ sĩ Nguyệt Thu sáng lập, nhằm lan tỏa giá trị của Phở Hà Nội – biểu tượng ẩm thực truyền thống tới cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Gian hàng ẩm thực Hoàn Nguyên tại Lễ hội Ẩm thực .

Cùng dịp này, Skycom Việt Nam và nghệ sĩ Nguyệt Thu giới thiệu dự án âm nhạc cộng đồng “Nơi yêu thương bắt đầu”. Dự án mang tính nhân văn sâu sắc, sử dụng sức mạnh của âm nhạc chữa lành để hỗ trợ trẻ tự kỷ và các nhóm yếu thế. Tại sự kiện, chương trình gây quỹ chính thức được khởi động nhằm kêu gọi xã hội chung tay tạo ra các giá trị tốt đẹp.

Lễ hội Ẩm thực và Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên diễn ra trong ba ngày (từ 12 đến 14/12/2025), mở cửa tự do cho người dân tham quan, trải nghiệm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một điểm sinh hoạt văn hóa mới của Thủ đô, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và lan tỏa những giá trị sống tích cực, nhân văn.