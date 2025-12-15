Chuyển động số
Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Gia Hân

16:38 | 15/12/2025
Vừa qua, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Skycom Việt Nam chính thức khai trương Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên . Đây là mô hình văn hóa, nghệ thuật cộng đồng mới do nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu khởi xướng, nhằm lan tỏa nghệ thuật, ẩm thực và các giá trị sống nhân văn.
Lễ khai trương Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên diễn ra tại Công viên Thống Nhất với sự tham dự của lãnh đạo Skycom Việt Nam, đông đảo nghệ sĩ, khách mời và công chúng yêu nghệ thuật. Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu, Tổng Giám đốc Skycom Việt Nam, đồng thời là người sáng lập và điều hành chương trình trực tiếp chủ trì sự kiện.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu.
Không gian của Công viên Thống Nhất ngập tràn tiếng đàn Viola du dương với những bản tình ca nổi tiếng của Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu cùng các nghệ sĩ khách mời.

Theo nghệ sĩ Nguyệt Thu, Hoàn Nguyên được định hướng trở thành không gian nghệ thuật mở, đa loại hình, nơi giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật sống và sáng tạo đương đại. Mô hình này gắn kết biểu diễn chuyên nghiệp với hoạt động giáo dục, trải nghiệm cộng đồng, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên triển khai chuỗi hoạt động phong phú trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và ẩm thực bao gồm: Trình diễn nghệ thuật, giao lưu âm nhạc; Giới thiệu và quảng bá các món ăn truyền thống như Phở Hà Nội, Gà đặc sản, cùng các món ẩm thực Nhật Bản; Cùng với đó, nơi đây sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa cho cộng đồng và du khách.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức công bố dự án phấn đấu xác lập kỷ lục Guinness “1.000.000 bát Phở Hoàn Nguyên” do nghệ sĩ Nguyệt Thu sáng lập, nhằm lan tỏa giá trị của Phở Hà Nội – biểu tượng ẩm thực truyền thống tới cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội
Gian hàng ẩm thực Hoàn Nguyên tại Lễ hội Ẩm thực .

Cùng dịp này, Skycom Việt Nam và nghệ sĩ Nguyệt Thu giới thiệu dự án âm nhạc cộng đồng “Nơi yêu thương bắt đầu”. Dự án mang tính nhân văn sâu sắc, sử dụng sức mạnh của âm nhạc chữa lành để hỗ trợ trẻ tự kỷ và các nhóm yếu thế. Tại sự kiện, chương trình gây quỹ chính thức được khởi động nhằm kêu gọi xã hội chung tay tạo ra các giá trị tốt đẹp.

Lễ hội Ẩm thực và Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên diễn ra trong ba ngày (từ 12 đến 14/12/2025), mở cửa tự do cho người dân tham quan, trải nghiệm. Sự kiện được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một điểm sinh hoạt văn hóa mới của Thủ đô, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và lan tỏa những giá trị sống tích cực, nhân văn.

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên

Vừa qua, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Hà Nội), gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân và hai nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân đã trao tặng các tư liệu, tài liệu âm nhạc quý. Hoạt động này không chỉ nhằm gìn giữ những di sản quý của ba nhạc sĩ tài hoa, mà còn nối dài sức sống của những di sản ấy tới những thế hệ công chúng sau này.

'Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025

‘Với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa”, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 diễn ra từ ngày 11 - 14/12/2025, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), phường Tây Hồ, Hà Nội.
‘Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025’

‘Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025’

Sáng ngày 13/12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham gia khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí.
Cựu Giám đốc CIA trấn an châu Âu

Cựu Giám đốc CIA trấn an châu Âu

Mới đây, cựu Giám đốc CIA David Petraeus lên tiếng trấn an châu Âu, sau khi chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhà Trắng khiến các nước EU lo ngại về nguy cơ suy yếu và mất vai trò đồng minh của Mỹ.
Sự kiện 'CapCut AI Creator Lab' thành công tốt đẹp

Sự kiện “CapCut AI Creator Lab: Khai phóng Tương lai” vừa được tổ chức nhằm nhìn lại những đóng góp thiết thực của công cụ AI trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất video cũng như đề ra những định hướng phát triển mới cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sáng tạo và biên tập nội dung tại Việt Nam.
