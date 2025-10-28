Vietnam Art Collection ra mắt mở xưởng mùa Thu 2025, tôn vinh sáng tạo nghệ thuật đương đại Việt Nam

Triển lãm năm nay trưng bày hai dự án độc lập – “Anh Mã và Ấn tích của Loài Rắn” của Florian Sông Nguyen và “Không cần đến 1 vạn năm” của Mifa - phản ánh sự đa dạng trong thực hành sáng tạo và cách tiếp cận nghệ thuật của nghệ sĩ đương đại Việt Nam.

“Anh Mã và Ấn tích của Loài Rắn” – đối thoại giữa con người và huyền thoại

Trong dự án này, nghệ sĩ Florian Sông Nguyen khai thác hình ảnh loài ngựa và loài rắn như những biểu tượng kết nối ký ức, lịch sử và huyền thoại. Bằng chất liệu giấy Dó, giấy Xuyến, kim loại, anh kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và ngôn ngữ hình thể hiện đại để tái hiện mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và quyền năng biến hóa của sinh thể.

Florian Sông Nguyễn – Nghệ sĩ thị giác Pháp gốc Việt.

Tác phẩm gợi cảm hứng từ câu chuyện về Mohamed Ben Aomar Larach – người công nhân công đoàn Morocco còn được gọi là “Anh Mã”. Qua đó, Florian Sông Nguyen đặt ra câu hỏi về sự tồn tại, tái sinh và vai trò của ký ức trong đời sống đương đại.

“Không cần đến 1 vạn năm” – khi thời gian trở thành chất liệu nghệ thuật

Nghệ sĩ Mifa mang đến không gian trầm lắng với dự án “Không cần đến 1 vạn năm”, tiếp nối mạch sáng tác về cảm xúc, ký ức và sự chuyển hóa của vật chất. Các tác phẩm được thể hiện trên giấy Điệp, mạ vàng, kết hợp yếu tố gốm, chất liệu mới trong hành trình sáng tạo của cô.

Mifa – Họa sĩ Việt khai phá giấy Điệp trong hội họa đương đại.

Thông qua đối thoại giữa cảm xúc và thời gian, Mifa tạo nên chuỗi tác phẩm mang tính thiền định, gợi suy tưởng về mối quan hệ giữa con người, ký ức và thế giới tự nhiên.

Theo đại diện VAC, mở xưởng không chỉ là triển lãm trưng bày, mà còn là không gian mở để công chúng quan sát quá trình sáng tạo của nghệ sĩ, từ hình thành ý tưởng đến hoàn thiện tác phẩm. Hoạt động này thuộc dự án LAUNCH, nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ và nhà thực hành văn hóa Việt Nam thử nghiệm chất liệu, phương pháp và hợp tác liên ngành.

Chương trình mở xưởng là hoạt động thường niên trong khuôn khổ chương trình lưu trú nghệ sĩ của Vietnam Art Collection. Trưng bày diễn ra từ 24/10 đến 23/11/2025, tạm nghỉ từ 9–17/11, mở cửa hằng ngày từ 10h đến 18h. Công chúng có thể đăng ký tham quan miễn phí tại: https://forms.gle/Kq2NR2Wcc6C3Xn6V7.

Vietnam Art Collection (VAC) là tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận có trụ sở tại Hà Nội và New York, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam và xây dựng mạng lưới cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước.

Chương trình mở xưởng mùa Thu 2025 một lần nữa khẳng định vai trò của VAC trong việc tạo cầu nối giữa nghệ sĩ, công chúng và các giá trị sáng tạo đương đại – góp phần định hình bản sắc nghệ thuật Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.