Phát triển nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Đề án khoa học cấp quốc gia "Phát triển nghệ thuật ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mục tiêu là nhận diện và làm rõ các xu thế, yếu tố tác động đến sự phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; so sánh bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn của Việt Nam; xác định các bài học có thể áp dụng.

Hội thảo quốc tế với chủ đề "Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Thông qua Hội thảo, tạo diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm quốc tế, phân tích xu hướng và đề xuất giải pháp, sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững của nghệ thuật Việt Nam trong thời gian tới.

Những thập niên qua, hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ sinh thái hoạt động ngày càng phong phú; chất lượng sáng tác được nâng cao; chủ thể tham gia sáng tạo đa dạng; cơ hội tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật của công chúng được mở rộng. Thị trường nghệ thuật bước đầu được hình thành và phát triển. Dù vậy, lĩnh vực nghệ thuật đang đứng trước cơ hội và thách thức to lớn khi quá trình toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng. Do đó, đòi hỏi việc phát triển nghệ thuật phải kế thừa được giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu các xu hướng đương đại, tận dụng sức mạnh công nghệ và hội nhập quốc tế.

GS.TS. Từ Thị Loan - Viện VHNTTTDL Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc về việc tích hợp văn hóa và công nghệ; định hướng tư nhân; phát triển dữ liệu văn hóa mở; đào tạo kỹ năng số cho giới sáng tạo; ứng dụng công nghệ mới trong bảo tồn và sáng tạo; đưa nghệ thuật vào chiến lược kinh tế sáng tạo quốc gia… Theo GS.TS. Từ Thị Loan, trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nghệ thuật. “Không gian số mở ra những hình thức biểu đạt mới, giúp nghệ thuật vượt qua giới hạn địa lý và thời gian, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ tiếp cận công chúng toàn cầu và sáng tạo không ngừng. Việt Nam cần nghiên cứu mô hình quốc tế, áp dụng phù hợp nhằm xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật số mạnh mẽ và bền vững” - GS.TS. Từ Thị Loan nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan trình bày tham luận.

GS.TS. Đào Mạnh Hùng nhận định, Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra với tốc độ và quy mô lớn, đòi hỏi các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật phải nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới phù hợp, để nghệ thuật sân khấu và điện ảnh không bị bỏ lại phía sau. “Chúng ta cần tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, phân biệt giữa sáng tạo của nghệ sĩ và ứng dụng công nghệ, đồng thời đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng công nghệ cho các nghệ sĩ trẻ”, GS.TS. Đào Mạnh Hùng kiến nghị.

GS.TS. Trương Quốc Bình cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, nghệ thuật vừa là sản phẩm sáng tạo mang tính văn hóa-tinh thần đồng thời sẽ trở thành một ngành công nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy giao lưu quốc tế. Việt Nam cần tận dụng kho tàng nghệ thuật truyền thống, kết hợp với công nghệ hiện đại, để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật đương đại có sức cạnh tranh quốc tế.

Các tham luận, ý kiến tại Hội thảo cũng tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc tích hợp công nghệ số với nghệ thuật. Bên cạnh đó, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ blockchain, quản lý dữ liệu mở nhằm bảo vệ quyền tác giả. Phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp truyền thống với đổi mới sáng tạo trong môi trường số để tạo sự khác biệt trên bản đồ văn hóa quốc tế.