34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

13:05 | 10/10/2025
Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa công bố danh sách 34 ứng viên đạt tiêu chuẩn xét duyệt chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2025, trong đó có ba giáo sư và 31 phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa đề nghị công nhận ba ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2025. Ông Trần Công Hùng sinh năm 1961 chuyên sâu về lĩnh vực điện tử đến từ Trường Đại học Tư thực Quốc tế Sài Gòn trở thành ứng viên giáo sư lớn tuổi nhất trong danh sách.

Ông Nguyễn Chí Ngôn sinh năm 1972 đến từ Đại học Cần Thơ đăng ký chức danh giáo sư ngành tự động hóa. Ông Nguyễn Chí Ngôn có quê quán tại xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Linh Trung sinh năm 1973 từ Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đăng ký ngành điện tử, quê tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Linh Chung (Thứ nhất từ phải sang) cùng sinh viên
Ông Nguyễn Linh Chung (Thứ nhất từ phải sang) cùng sinh viên. Ảnh: AVITECH

Danh sách phó giáo sư ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa năm 2025 có 31 ứng viên. Đại học Bách khoa Hà Nội đóng góp nhiều ứng viên nhất với sáu người gồm Nguyễn Danh Huy, Cung Thành Long, Võ Duy Thành, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Quốc Minh và Tạ Sơn Xuất.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai về số lượng với năm ứng viên. Các trường còn lại phân bố đa dạng trên khắp cả nước từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng có hai ứng viên tham gia danh sách đề nghị.

Trong 34 ứng viên, ngành điện tử có 13 người chiếm tỷ lệ cao nhất. Ngành điện đứng thứ hai với 12 ứng viên. Ngành tự động hóa có chín người tham gia.

Nữ giới có ba đại diện trong danh sách gồm Phạm Thị Thúy Hiền từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nguyễn Thu Phương từ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Nguyễn Thị Hoài Thu từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Cả ba ứng viên đều đăng ký chức danh phó giáo sư ngành điện tử và điện.

Ứng viên trẻ nhất trong danh sách là Đỗ Duy Tân sinh năm 1987 đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đỗ Duy Tân đăng ký ngành điện tử và có quê tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông báo của Hội đồng Giáo sư nhà nước, có 34 ứng viên đạt tiêu chuẩn trong lĩnh vực Điện-Điện tử-Tự động trước sự phát triển của Khoa học công nghệ và xu thế Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ba ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa đóng vai trò nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia. Các giáo sư và phó giáo sư sau khi được xét công nhận sẽ đóng góp vào đào tạo, đẫn dắt thế hệ kỹ sư tương lai và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng.

