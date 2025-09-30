Thị trường vàng trong nước tiếp tục "tăng chóng mặt" phá mọi kỷ lục trước đó, với giá vàng miếng SJC lần đầu tiên vượt ngưỡng 137 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 30/9.

Ảnh minh họa

Mở cửa phiên giao dịch 30/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,3-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước đó. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng miếng SJC chạm mốc 137 triệu đồng, phá vỡ hoàn toàn mọi dự báo của các chuyên gia.

Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5-136,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua-bán so với ngày 29/9. Riêng tại Mi Hồng, giá vàng còn được đẩy lên mức 135,5-136,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới với mức tăng mạnh. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 130,7-133,4 triệu đồng/lượng, tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng niêm yết ở ngưỡng 129,9-132,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 130,6-133,6 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tháng 9, giá vàng miếng SJC đã tăng vọt 5,4-5,9 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng tăng khoảng 4-5 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng “đột biến” trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam.

Giá vàng thế giới cũng tăng mạng lập đỉnh mới ở mức 3.826,73 USD/ounce vào sáng 30/9, tăng 63,7 USD/ounce so với tuần trước. Tại thời điểm 8h37 sáng 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.825,2 USD/ounce, tăng 67,2 USD/ounce so với đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.451 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 121,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước tới 14,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục mở rộng, cho thấy sức hút đặc biệt của vàng trong nước.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường kỳ vọng có tới 87% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng tới và 65% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12. Điều này diễn ra khi lạm phát Mỹ ở mức 2,9%, cao hơn mục tiêu 2% nhưng vẫn được coi là trong tầm kiểm soát.

Tại Hà Nội, hoạt động giao dịch mua bán vàng diễn ra cực kỳ sôi động trên các tuyến phố như Trần Nhân Tông, đường Cầu Giấy. Tại nhiều cửa hàng thương hiệu vàng lớn, người dân xếp hàng dài chờ giao dịch.

Chỉ số USD Index giảm 0,2% cũng khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, tăng thêm sức hấp dẫn của kim loại quý. Các quỹ ETF lớn như SPDR Gold Trust ghi nhận lượng nắm giữ tăng gần 0,9%, đạt hơn 1.005 tấn.

Với mức tăng gần 45% từ đầu năm 2025, vàng đang dần khẳng định vị thế là kênh đầu tư nổi bật nhất. Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng lên mức 4.000 USD/ounce vào cuối năm 2025, được củng cố bởi nhu cầu mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương và sự suy yếu của USD.

Còn Goldman Sachs thậm chí đưa ra kịch bản tăng cao hơn, cho rằng vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce trong trường hợp các yếu tố hỗ trợ tiếp tục duy trì. Xu hướng tăng dài hạn được củng cố bởi những bất ổn dai dẳng liên quan đến tính độc lập của Fed và nhu cầu trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư toàn cầu.

uy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo thị trường có thể xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hoặc củng cố về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn, do giá đã tăng quá nhanh và mạnh. Nhà đầu tư cần thận trọng và có chiến lược phù hợp trong bối cảnh thị trường biến động mạnh như hiện nay.