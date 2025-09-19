Sáng 19/9/2025, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm sâu so với phiên hôm qua. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 18/9.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC xuống 130-132 triệu đồng/lượng, mức giảm tương ứng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng, cũng ghi nhận mức giảm 300.000 đồng/lượng.

Công ty Phú Quý ghi nhận mức giảm sâu nhất với giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 129-131,7 triệu đồng/lượng, giảm tới 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Thị trường vàng nhẫn cũng không tránh khỏi áp lực bán tháo khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm giá. Tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn xuống 127-130 triệu đồng/lượng, với mức giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Trong khi đó, SJC niêm yết vàng nhẫn với giá 126,0-128,7 triệu đồng/lượng, và PNJ áp dụng mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế cũng ghi nhận đà giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua và sáng hôm nay. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới lúc 4h00 ngày 19/9 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 3.642,17 USD/ounce, giảm 43,5 USD/ounce so với hôm qua.

Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy giá vàng đã giảm xuống 3.637,91 USD/ounce vào sáng 19/9, mức giảm 0,17% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sau đó, giá vàng có phục hồi nhẹ lên 3.645,13 USD/ounce, tăng 0,03%.

Đà giảm mạnh của giá vàng được cho là do hoạt động bán ra mạnh để chốt lời sau khi vàng đạt đỉnh cao lịch sử 3.707,40 USD/ounce ngay sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Việc Fed chỉ cắt giảm 25 điểm cơ bản và thể hiện thái độ thận trọng về chu kỳ nới lỏng tiền tệ đã khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới khi thị trường chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Fed. Trading Economics dự báo giá vàng sẽ giao dịch ở mức 3.694,09 USD/ounce vào cuối quý này và có thể đạt 3.853,63 USD/ounce trong 12 tháng tới.

Với việc giá vàng đã tăng gần 40% từ đầu năm đến nay, áp lực chốt lời vẫn là yếu tố chính tác động đến diễn biến giá trong ngắn hạn, trong khi các yếu tố địa chính trị và lạm phát tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng so với các tài sản trú ẩn khác.