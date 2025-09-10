Kinh tế số
Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng trong nước giảm 500 nghìn/ lượng

Hiền Ngô

Hiền Ngô

16:48 | 10/09/2025
Sáng 10/9, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng, đưa vàng miếng về mức 133,3 - 135,3 triệu đồng (mua vào - bán ra). Đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC vẫn neo ở mức như trên.
Đầu giờ chiều 10/9, vàng nhẫn cũng trong đà giảm với mức giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở 127,7 - 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại SJC. Trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch với mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sáng 10/9, vàng trên thị trường thế giới giao dịch quanh 3.626 - 3.637 USD/ounce, giảm 9-12 USD so với phiên trước.

Theo Kitco News, vàng ghi nhận biến động mạnh sau khi số liệu điều chỉnh việc làm của Mỹ được công bố, cho thấy cắt giảm 911.000 việc làm, đây là mưc thấp nhất từng ghi nhận và thấp hơn 300% so với mức trung bình 10 năm.

Với giá vàng thế giới quanh 3.637 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá tương đương khoảng 116,8 triệu đồng/lượng (đã tính thuế phí). Như vậy, vàng miếng SJC cao hơn 18,5-19 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Mức chênh lệch này, dù đã giảm so với đỉnh 20,4 triệu đồng (8/9/2025), vẫn ở mức cao và nhiều rủi ro lớn cho người mua vào.

Nhà đầu tư ngắn hạn: Nên thận trọng với việc mua bán vàng trong thời gian này do biến động quá mạnh và rất khó lường.

Nhà đầu tư dài hạn: Có thể tận dụng các nhịp giảm để tích lũy từng phần nhỏ, tránh "mua vào" cùng một lúc.

Cảnh báo rủi ro:

  • Chênh lệch giá lớn có thể "rơi" đột ngột

  • Áp lực quản lý từ cơ quan chức năng vẫn chưa thấy dấu hiệu thị trường "hạ nhiệt".

  • Biến động mạnh khi Fed công bố quyết định lãi suất.

Mặc dù Chính phủ đã ra chỉ đạo khẩn cấp yêu cầu thanh tra Ngân hàng Nhà nước vào cuộc ngăn chặn tình trạng thao ...
Giá vàng ngày 8/9/2025 giữ ổn định với SJC ở 135,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đạt 3.591 USD/ounce. Chênh lệch trong nước và thế giới ...
Vào 8:30 sáng 9/9, giá vàng miếng SCJ trong nước bất ngờ tăng trở lại, đồng loạt các thương hiệu lớn trong nước công bố ...

