Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng trong nước giảm 500 nghìn/ lượng

Ảnh minh họa

Đầu giờ chiều 10/9, vàng nhẫn cũng trong đà giảm với mức giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở 127,7 - 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại SJC. Trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch với mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sáng 10/9, vàng trên thị trường thế giới giao dịch quanh 3.626 - 3.637 USD/ounce, giảm 9-12 USD so với phiên trước.

Theo Kitco News, vàng ghi nhận biến động mạnh sau khi số liệu điều chỉnh việc làm của Mỹ được công bố, cho thấy cắt giảm 911.000 việc làm, đây là mưc thấp nhất từng ghi nhận và thấp hơn 300% so với mức trung bình 10 năm.

Với giá vàng thế giới quanh 3.637 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá tương đương khoảng 116,8 triệu đồng/lượng (đã tính thuế phí). Như vậy, vàng miếng SJC cao hơn 18,5-19 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Mức chênh lệch này, dù đã giảm so với đỉnh 20,4 triệu đồng (8/9/2025), vẫn ở mức cao và nhiều rủi ro lớn cho người mua vào.

Nhà đầu tư ngắn hạn: Nên thận trọng với việc mua bán vàng trong thời gian này do biến động quá mạnh và rất khó lường.

Nhà đầu tư dài hạn: Có thể tận dụng các nhịp giảm để tích lũy từng phần nhỏ, tránh "mua vào" cùng một lúc.

